Las ventas de Unilever superan las previsiones gracias a la fuerte demanda de productos de belleza

23 oct (Reuters) - El crecimiento de las ventas subyacentes de Unilever en el tercer trimestre superó el jueves las expectativas del mercado, impulsado por sus productos de belleza en Norteamérica y los mercados emergentes, y mantuvo sin cambios sus perspectivas para el año fiscal.

Unilever, propietaria del jabón Dove y de la mayonesa Hellmann's, se ha centrado en los últimos años en productos premium de alto margen a través de la innovación y las adquisiciones, especialmente en belleza y cuidado personal, al tiempo que busca crecer en mercados clave como India y Estados Unidos.

Al igual que sus homólogas de bienes de consumo, también está racionalizando su negocio, recortando costes y tratando de reforzar los márgenes bajo la dirección de su nuevo consejero delegado, Fernando Fernández, en un momento en que se enfrenta a la debilidad de la confianza de los consumidores y a la incertidumbre económica.

"Estamos dando forma a una cartera de marcas preparada para el futuro, con más belleza, bienestar y cuidado personal, dando prioridad a los segmentos premium y al comercio digital, y anclando nuestro crecimiento en EEUU e India", dijo Fernández, que tomó el en marzo. (Información de Yadarisa Shabong en Bengaluru y Alexander Marrow en Londres; edición de Nivedita Bhattacharjee, Sherry Jacob-Phillips y Sonali Paul; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)