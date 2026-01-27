Las ventas de vehículos eléctricos superan por primera vez a los de gasolina en la UE

27 ene (Reuters) -

Las ventas de coches totalmente eléctricos superaron por primera vez a las de vehículos de gasolina en la Unión Europea en diciembre a pesar ⁠de que los propusieron flexibilizar la normativa ⁠sobre emisiones, según mostraron el martes los datos del grupo de la industria automovilística ACEA.

Las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería, un indicador de las ventas, también superaron a las de ⁠coches de gasolina ‌en el ​mercado europeo, que incluye Reino Unido y Noruega, las ventas de coches en el continente registraron un sexto mes de ​crecimiento interanual. La competencia de marcas chinas como BYD, Changan y Geely está intensificando la carrera por el ‌mercado europeo, incluso mientras fabricantes nacionales como Volkswagen y BMW lanzan ‌nuevos modelos de vehículos eléctricos.

En diciembre, la UE ​presentó un plan para abandonar la prohibición de los vehículos con motor de combustión que entrará en vigor en 2035, cediendo a la presión de los fabricantes de automóviles, que se enfrentan a competidores chinos, a los aranceles estadounidenses y a las dificultades para vender vehículos eléctricos de forma rentable.

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SEGUIRÁN AUMENTANDO SU CUOTA EN EUROPA Sin embargo, los expertos prevén que los vehículos eléctricos sigan aumentando su cuota en el mercado europeo.

El secretario general de E-Mobility Europe, Chris Heron, afirma que las marcas europeas han ⁠empezado a adaptarse introduciendo nuevos y asequibles, mientras que los distintos países ofrecen nuevos planes de incentivos.

"Estamos viendo que los consumidores lo están ​aceptando", dijo Heron. "Confiamos en que las ventas en toda Europa sigan creciendo en 2026".

Las matriculaciones globales en Europa, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio de Volkswagen y Stellantis

aumentaron un 10,2% y un 4,5%, respectivamente, en diciembre, mientras que cayeron un 2,2% en Renault . Las matriculaciones de Tesla cayeron un 20,2% en el mes, mientras que las de BYD subieron un 229,7%.

LAS VENTAS TOTALES DE AUTOMÓVILES EN LA UE SUBEN CASI UN 6% EN DICIEMBRE

Las ventas en ⁠la UE, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio aumentaron un 7,6% hasta 1,2 millones de automóviles en ​diciembre y un 2,4% hasta 13,3 millones en total en 2025, alcanzando sus volúmenes más altos en cinco años, aunque se mantuvieron muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, según mostraron los datos de la ACEA.

Las ventas totales de automóviles en ‍la UE aumentaron un 5,8% en diciembre, hasta casi un millón de vehículos, y un 1,8% en el año, hasta 10,8 millones.

Las matriculaciones en diciembre de vehículos eléctricos de batería, híbridos enchufables e híbridos eléctricos aumentaron un 51%, un 36,7% y un 5,8%, respectivamente, hasta representar en conjunto el 67% de las matriculaciones del bloque.

Según Matthias Schmidt, analista independiente del sector del automóvil, el descenso de ​las ventas de coches de gasolina refleja en parte la reclasificación de algunos como "híbridos suaves", que solo contribuyen modestamente a reducir las emisiones.

"Aún falta media década para que los vehículos puramente eléctricos superen a los de combustión en la región, pero es un buen comienzo", afirma.

(Información de Alessandro ‍Parodi y Rachel More; edición de Jan Harvey y Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)