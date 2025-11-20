Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. aumentan en octubre

WASHINGTON, 20 nov (Reuters) - Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos aumentaron en octubre gracias a que los compradores aprovecharon la baja de las tasas hipotecarias, aunque el alza del desempleo y los elevados precios siguen siendo un freno para el mercado inmobiliario.

Las ventas de viviendas subieron un 1,2% el mes pasado, hasta una tasa anual desestacionalizada de 4,10 millones de unidades, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las reventas de viviendas subirían a una tasa de 4,08 millones de unidades. Las ventas de viviendas avanzaron un 1,7% interanual.

"Las ventas de viviendas aumentaron en octubre incluso con el cierre del Gobierno debido a que los compradores aprovecharon tasas hipotecarias más bajas", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Las tasas hipotecarias bajaron cuando la Reserva Federal reanudó sus recortes de los tipos de interés, mostraron los datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac.

Sin embargo, han frenado su descenso, ya que los responsables del banco central estadounidense han señalado su reticencia a volver a bajar las tasas el mes que viene. El estancamiento del mercado laboral también está dejando de lado a los posibles compradores de viviendas.

La falta de viviendas asequibles se ha convertido en un tema político candente.

El presidente Donald Trump sugirió este mes una hipoteca a 50 años para hacer la vivienda asequible, una idea que fue criticada por algunos de sus partidarios y expertos en el mercado, que argumentaron que daría lugar a que los propietarios de viviendas paguen más en intereses y tarden más en acumular capital.

El inventario de viviendas existentes aumentó el mes pasado un 10,9% respecto al año anterior, hasta 1,52 millones de unidades. No obstante, se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19.

El precio medio de la vivienda existente aumentó el mes pasado un 2,1% respecto al año anterior, hasta US$415.200. Al ritmo de ventas de octubre, se necesitarían 4,4 meses para agotar el inventario actual de viviendas existentes, frente a los 4,1 meses de hace un año.

Los compradores de primera vivienda representaron el 32% de las ventas en octubre, frente al 27% de hace un año. Economistas y agentes inmobiliarios afirman que se necesita una cuota del 40% en esta categoría para que el mercado de la vivienda sea sólido.

Las ventas en efectivo constituyeron el 29% de las transacciones, frente al 27% de hace un año. Las ventas en dificultades, incluidas las ejecuciones hipotecarias, constituyeron el 2% de las transacciones, manteniéndose estables con respecto al año anterior. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)