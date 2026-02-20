Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. caen en diciembre e inventarios disminuyen

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos cayeron en diciembre, pero los constructores lograron reducir el exceso de inventario, lo que podría permitirles iniciar más proyectos de construcción de viviendas nuevas.

Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 1,7%, a una tasa anualizada ajustada por factores estacionales de 745.000 unidades, informó el viernes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Las ventas habían aumentado a una tasa de 758.000 unidades en noviembre, frente a las 656.000 de octubre. Los datos se retrasaron debido al cierre del Gobierno el año pasado.

Las ventas de viviendas nuevas representan una pequeña parte de las ventas de viviendas en Estados Unidos y tienden a ser volátiles de un mes a otro. Se contabilizan en el momento de la firma del contrato. Las ventas de viviendas nuevas avanzaron un 3,8% en términos interanuales en diciembre.

El inventario de viviendas nuevas cayó a 472.000 unidades en diciembre, frente a las 485.000 unidades de noviembre. El inventario de viviendas en construcción fue el más bajo en casi cuatro años y medio. Al ritmo de ventas de diciembre, se tardaría 7,6 meses en agotar la oferta de viviendas nuevas en el mercado, frente a los 7,7 meses de noviembre.

El precio promedio de las viviendas nuevas aumentó un 4,2%, a US$414.400 en diciembre respecto del año anterior.

El mercado inmobiliario podría recibir un impulso gracias a las tasas hipotecarias. El tipo promedio de las populares hipotecas a tasa fija a 30 años bajó esta semana al 6,01%, su menor nivel desde septiembre de 2022, desde el 6,09% de la semana pasada, según datos de la agencia hipotecaria Freddie Mac. (Reporte de Lucia Mutikani; edición de Helen Popper; Editado en Español por Ricardo Figueroa)