Las ventas de viviendas usadas en EE. UU. caen en enero a su nivel más bajo en más de dos años

WASHINGTON, 12 feb (Reuters) - Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron en enero a su nivel más bajo en más de dos años, ya que la disminución del inventario causó un aumento de los precios

Las ventas de viviendas cayeron un 8,4% el mes pasado a una tasa anual ajustada por factores estacionales de 3,91 millones de unidades, su nivel más bajo desde diciembre de 2023, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR)

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las reventas de casas descenderían a una tasa de 4,18 millones de unidades

Es probable que las ventas del mes pasado reflejaran los contratos firmados en noviembre y diciembre, y no se vieran afectadas por las tormentas invernales que azotaron gran parte del país en enero. Las ventas de viviendas disminuyeron un 4,4% en términos interanuales

"La disminución de las ventas es decepcionante", afirmó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. "Las condiciones de asequibilidad están mejorando (...) debido a que los aumentos salariales superan el crecimiento de los precios de la vivienda y las tasas hipotecarias son más bajas que hace un año. Sin embargo, la oferta no ha seguido el ritmo y sigue siendo bastante baja"

El índice de asequibilidad de la vivienda de la NAR aumentó hasta 116,5 en enero, su cota más alta desde marzo de 2022, desde 111,6 en diciembre

Las tasas hipotecarias han bajado desde que la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, que supervisa a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, comenzó a comprar bonos emitidos por ambas empresas, aunque el progreso se ha estancado

Los tipos hipotecarios siguen la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que ha aumentado debido a las fuertes presiones inflacionarias y a la preocupación por la deuda del Gobierno federal

El inventario de viviendas existentes cayó un 0,8%, a 1,22 millones de unidades. La oferta aumentó un 3,4% con respecto al año anterior. Al ritmo de ventas de enero, se tardaría 3,7 meses en agotar el inventario actual de viviendas existentes, frente a los 3,5 meses de hace un año

El precio promedio de las casas usadas el mes pasado subió un 0,9% con respecto al año anterior, a US$396.800, el más alto de cualquier mes de enero. La mediana de días en el mercado de las propiedades en venta aumentó a 46, frente a los 41 de hace un año

Los compradores primerizos representaron el 31% de las ventas, frente al 28% de hace un año. Los economistas y los agentes inmobiliarios afirman que se necesita una cuota del 40% en esta categoría para que el mercado inmobiliario sea sólido. Las ventas en efectivo constituyeron el 27% de las transacciones, frente al 29% de hace un año

Las ventas en situación de dificultad, incluidas las ejecuciones hipotecarias, representaron el 2% de las transacciones, frente al 3% de hace un año (Reporte de Lucia Mutikani; edición de Andrea Ricci; Editado en Español por Ricardo Figueroa)