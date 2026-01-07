Las ventas minoristas alemanas caen un 0,6% en noviembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La cifra de ventas minoristas de Alemania en noviembre cayó un 0,6% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el miércoles.

* El dato de octubre había mostrado una variación del -0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en noviembre.

* En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 1,1%, tras un aumento del 0,9% en octubre.

* El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,9% interanual en noviembre.