Las ventas minoristas de Brasil caen en diciembre por altas tasas de interés

SAO PAULO, 13 feb (Reuters) - Las ventas minoristas de Brasil cayeron en diciembre con respecto al mes anterior, según datos publicados el viernes por la agencia estatal de estadísticas IBGE, en un momento en que la mayor economía de América Latina muestra signos de enfriamiento debido a las altas tasas de interés.

* Las ventas bajaron un 0,4% en diciembre respecto a noviembre, una caída más pronunciada que el descenso del 0,2% previsto por los economistas en una encuesta de Reuters.

* Seis de los ocho sectores encuestados registraron descensos intermensuales en diciembre, según el IBGE.

* En términos interanuales, la producción de servicios aumentó un 2,3%, mientras que los economistas esperaban un incremento del 2,5%.

* El Banco Central de Brasil ha mantenido la tasa de interés de referencia del país en el 15%, el nivel más alto en casi dos décadas, para frenar la inflación. (Reporte de Isabel Teles. Edición de Tomasz Janowski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)