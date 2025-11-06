Las ventas minoristas de la eurozona caen inesperadamente en septiembre

FRÁNCFORT, 6 nov (Reuters) -

Las ventas minoristas de la zona euro cayeron inesperadamente en septiembre, desafiando las expectativas de una recuperación impulsada por el consumo y contrarrestando otras noticias ligeramente positivas del bloque monetario de 20 países, según mostraron el jueves los datos de Eurostat.

El comercio minorista cayó un 0,1% en septiembre, por debajo de las expectativas de un aumento del 0,2%, mientras que las ventas subieron un 1,0% respecto al año anterior, en consonancia con lo esperado.

Los hogares de la zona euro disponen de abundantes ahorros y el Banco Central Europeo espera desde hace tiempo que empiecen a utilizarlos para impulsar el crecimiento, pero la incertidumbre mantiene cautelosos a los consumidores y las cifras reales siguen siendo decepcionantes.

Las ventas al por menor aumentaron un 0,2% mensual en Alemania, la mayor economía del bloque, y un 0,4% en España, pero cayeron en Italia, Francia y Países Bajos, entre más grandes del bloque.

Sin embargo, otros datos, como las lecturas de confianza y los índices PMI, muestran que la economía se mantiene firme, y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que los dirigentes son ahora ligeramente más optimistas sobre el crecimiento.

Las ventas de productos no alimentarios cayeron un 0,2% intermensual, las de carburantes un 1% y las de alimentos se estancaron, añadió Eurostat.

