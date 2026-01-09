Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,2% en noviembre

Por Lynx Insight Service

* Eurostat, el instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo que las ventas minoristas en los 19 países que comparten el euro subieron un 0,2% en el mes de noviembre.

* El dato de octubre se revisó al alza desde un 0,0% a un 0,3%.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 2,3%, después de que en octubre el dato fuera revisado al alza desde un 1,5% a un 1,9%, según los datos publicados por Eurostat.

* Los economistas consultados por Reuters habían previsto un incremento mensual del 0,1% y un incremento anual del 1,6%.