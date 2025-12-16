Las ventas minoristas en EE. UU. se mantienen sin cambios en octubre, pese a expectativas

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron inesperadamente estables en octubre y el gasto de los consumidores parecía estar sobre una base sólida al comienzo del cuarto trimestre, a pesar del aumento del costo de la vida que está obligando a algunos hogares a reducirlo.

El dato sin cambios de las ventas minoristas comunicado el martes por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio sigue a un aumento del 0,1% revisado a la baja en septiembre.

Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas, que se componen principalmente de bienes y no se ajustan a la inflación, subirían un 0,1% tras el alza del 0,2% de septiembre.

El informe, previsto inicialmente para mediados de noviembre, se retrasó por la paralización parcial del Gobierno durante 43 días. Los precios de los alimentos, los muebles y otros bienes importados están subiendo como consecuencia de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Los costos de la sanidad y la vivienda también se han disparado.

Los economistas dicen que los hogares de rentas medias y bajas se han visto afectados de forma desproporcionada por la escalada de los precios.

Trump, que el año pasado arrasó en las elecciones con la promesa de controlar la inflación, ha alternado en las últimas semanas entre calificar los problemas de costo de la vida como un engaño, culpar al expresidente Joe Biden y prometer que sus políticas económicas beneficiarán a los estadounidenses el próximo año.

Un informe del Bank of America Institute mostró que los hogares con mayores ingresos siguen impulsando el crecimiento del gasto discrecional, creando lo que los economistas han denominado una economía en forma de K.

El informe señalaba que los hogares con ingresos anuales de US$100.000 o más gastaban en ocio. Las rentas más altas gastaban más en ropa, viajes en avión y estancias en hoteles.

"Sin embargo, en el caso de los hogares con rentas más bajas, los viajes y la ropa experimentan un mayor retroceso, lo que pone de relieve la creciente brecha entre las experiencias económicas de los grupos de renta", señaló el Bank of America Institute.

Las ventas minoristas, excluidos los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios alimentarios, aumentaron un 0,8% en octubre, tras una caída no revisada del 0,1% en septiembre. Las llamadas ventas minoristas subyacentes se corresponden más estrechamente con el componente de gasto de consumo del Producto Interno Bruto (PIB).

Los economistas siguen esperando que el gasto de los consumidores apoye el crecimiento del PIB en el tercer trimestre. Antes del informe, la Reserva Federal de Atlanta estimaba que el PIB aumentó a una tasa anualizada del 3,6% el trimestre pasado. La economía había crecido un 3,8% en el trimestre abril-junio.

El Gobierno publicará la primera estimación retrasada del PIB del tercer trimestre el próximo martes. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)