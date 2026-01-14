Las ventas minoristas estadounidenses superan las expectativas en noviembre

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en noviembre, gracias al repunte de las compras de vehículos de motor y al aumento del gasto de los hogares en otros sectores, lo que apunta a un sólido crecimiento económico en el cuarto trimestre.

Las ventas minoristas subieron un 0,6%, tras una caída revisada a la baja del 0,1% en octubre, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas, que en su mayoría son de bienes y no se ajustan a la inflación, avanzarían un 0,4% tras mantenerse sin cambios como se había informado anteriormente.

La Oficina del Censo se está poniendo al día en la publicación de datos tras los retrasos causados por el cierre del Gobierno de 43 días.

El gasto está impulsado en gran medida por los hogares de mayores ingresos, mientras que los consumidores de menores ingresos tienen dificultades para hacer frente al aumento del costo de la vida. El Gobierno informó el martes que los precios de los alimentos experimentaron en diciembre el mayor aumento en más de tres años, aunque la inflación general fue moderada.

Bank of America Securities señaló que su Consumer Prism mostraba que "la brecha entre el crecimiento del gasto de las rentas más altas y las más bajas fue sustancial y persistente durante el cuarto trimestre".

Señaló que la divergencia entre las dos cohortes de ingresos comenzó a finales de 2024 y se amplió en el transcurso del año pasado, y agregó que la "forma de K" en el gasto "es más evidente en el gasto discrecional que en el no discrecional".

El presidente Donald Trump, a cuya agresiva política comercial los economistas han responsabilizado del aumento de los precios, ha hecho una ráfaga de propuestas para reducir el costo de la vida, incluida la compra de US$200.000 millones en bonos hipotecarios y un tope del 10% en las tasas de interés de las tarjetas de crédito durante un año. Bancos e instituciones financieras advirtieron que la propuesta limitaría el acceso al crédito.

Economistas y responsables políticos argumentaron que la falta de oferta hacía inasequible la vivienda.

Las ventas minoristas, excluidos los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios alimentarios, aumentaron un 0,4% en noviembre, tras una subida revisada a la baja del 0,6% en octubre. Las llamadas ventas minoristas básicas se corresponden más estrechamente con el componente del gasto de consumo del producto interior bruto.

Anteriormente se había informado que se habían disparado un 0,8% en octubre.

El gasto de los consumidores aumentó a buen ritmo en el tercer trimestre, impulsando gran parte del ritmo de crecimiento anualizado del 4,3% de la economía durante ese periodo. La Reserva Federal de Atlanta prevé actualmente un aumento del PIB del 5,1% en el cuarto trimestre. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)