Las ventas minoristas se estancan en octubre tanto en la eurozona como en la Unión Europea
MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
El volumen del comercio minorista registró en octubre una lectura plana tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea frente a unas subidas anteriores del 0,1% y del 0,2%, respectivamente, según ha comunicado este jueves Eurostat.
En comparación con el décimo mes de 2024, el índice de ventas minoristas ajustado por calendario se incrementó un 1,5% en la zona euro y un 1,6% para los Veintisiete.
Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de datos, los mayores aumentos mensuales se dieron en Luxemburgo (3,6%), Estonia (1,7%) y Croacia (1,4%), mientras que los principales retrocesos se observaron en Bélgica (-1,3%), Austria (-0,6%) e Irlanda y Suecia (-0,4%).
Ya desde octubre del año pasado, los ascensos más importantes se anotaron en Chipre (9,9%), Bulgaria (7,4%) y Malta (6,2%). De su lado, los descensos más abultados se produjeron en Luxemburgo (-0,8%), Austria (-0,6%) y Bélgica (-0,1%).
En el caso de España, el volumen del comercio minorista se estancó en octubre respecto de septiembre, cuando avanzaron un 0,4%. A su vez, las ventas mejoraron de manera interanual un 3,9%, cuatro décimas menos.
