Las ventas minoristas subieron en agosto un 0,1% en la eurozona y se estancaron en la Unión Europea

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El volumen del comercio minorista registró en agosto una subida del 0,1% en la eurozona y un estancamiento en el conjunto de la Unión Europea frente a las respectivas bajadas del 0,4% y del 0,3% del mes anterior, respectivamente, según ha comunicado este lunes Eurostat, la oficina estadística de la UE.

En comparación con el octavo mes de 2024, el índice de ventas minoristas ajustado por calendario se incrementó un 1% en la zona euro y un 1,1% para los Veintisiete.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de datos, los mayores aumentos mensuales en el comercio minorista se dieron en Lituania (1,7%), Chipre y Malta (1,5%) y Suecia (1,1%), mientras que los principales retrocesos se observaron en Rumanía (-4%), Polonia (-0,8%) y Luxemburgo y Portugal (-0,7%).

Ya desde agosto del año pasado, los ascensos más importantes se anotaron en Chipre (9,4%), Malta (9,2%) y Luxemburgo (7,3%). De su lado, los descensos más abultados se produjeron en Rumanía (-3,8%), Francia (-1,4%) y Finlandia (-1,2%).

En el caso de España, el volumen del comercio minorista se elevó un 0,4% en agosto respecto de julio, cuando retrocedieron por idéntica cantidad. A su vez, las ventas mantuvieron el tono con una mejora interanual del 4,6%.