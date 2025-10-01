Las ventas trimestrales de BYD caen por primera vez desde 2020, según datos

PEKÍN, 1 oct (Reuters) - Las ventas de BYD cayeron un 2,1% en el tercer trimestre respecto al año anterior, según los cálculos de Reuters basados en una presentación de la empresa publicada el miércoles, el primer descenso trimestral del fabricante chino de vehículos eléctricos e híbridos en más de cinco años.

El líder del mercado chino vendió 1,1 millones de automóviles en los tres meses hasta finales de septiembre, mostraron los datos de la compañía, marcando la primera caída desde el segundo trimestre de 2020, cuando los negocios se vieron perturbados por la pandemia del Covid.

BYD vendió un 5,88% menos coches en septiembre que hace un año, la primera caída mensual desde febrero de 2024, y la compañía recortó su producción otro 8,47% el mes pasado, extendiendo una tendencia de menor producción en sus megáfábricas.

La ralentización se suma a los indicios de que la era de expansión récord de BYD, impulsada por el apoyo gubernamental a la adopción de vehículos eléctricos, podría estar llegando a su fin. La empresa se enfrenta a retos cada vez mayores para mantener la competitividad en medio de una guerra de precios cada vez más intensa en el mayor mercado automotor del mundo.

BYD ha recortado su objetivo de ventas para este año hasta un 16%, a 4,6 millones de vehículos, informó Reuters anteriormente. El director general de marca y relaciones públicas de BYD, Li Yunfei, confirmó el objetivo al South China Morning Post en un informe publicado el lunes. (Reporte de Zhang Yan y Brenda Goh; Editado en Español por Ricardo Figueroa)