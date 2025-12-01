Las víctimas mortales de la catástrofe en el sudeste asiático se acercan a 700

Por Willy Kurniawan

PALEMBAYAN, Indonesia, 1 dic (Reuters) -

Los equipos de rescate del oeste de Indonesia luchaban el lunes por despejar las carreteras cortadas por los corrimientos de tierra y las inundaciones provocadas por el ciclón, mientras la mejora del tiempo revelaba la magnitud de una catástrofe que ha matado a cerca de 700 personas en el sudeste asiático.

Indonesia, Malasia y Tailandia han sufrido una devastación a gran escala tras la formación de una inusual tormenta tropical en el estrecho de Malaca que ha provocado lluvias torrenciales y ráfagas de viento durante una semana, lo que ha dificultado los esfuerzos por llegar a las personas atrapadas por los corrimientos de tierra y las crecidas de las aguas.

Al menos 176 personas murieron en Tailandia y tres en Malasia, mientras que en Indonesia el número de víctimas ascendió el lunes a 502, con 508 desaparecidos, según cifras oficiales. En la ciudad de Palembayan, en Sumatra Occidental, Indonesia, cientos de personas limpiaban el barro, los árboles y los escombros de las carreteras bajo el sol y un cielo azul despejado, mientras algunos residentes intentaban salvar objetos de valor, como documentos y motocicletas, de sus casas dañadas.

Hombres vestidos con trajes de camuflaje rebuscaban entre montones de postes destrozados, hormigón y chapas metálicas mientras camionetas repletas de gente circulaban en busca de familiares desaparecidos y repartían agua a la gente, algunos caminando con el barro hasta las rodillas.

RESILIENCIA Y SOLIDARIDAD

Los esfuerzos de recuperación del Gobierno incluyen el restablecimiento de carreteras, puentes y servicios de telecomunicaciones. Más de 28.000 viviendas han resultado dañadas en Indonesia y 1,4 millones de personas afectadas, según la agencia de catástrofes.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó el lunes las tres provincias afectadas y elogió a los residentes por su espíritu ante lo que calificó de catástrofe.

"Hay carreteras que siguen cortadas, pero estamos haciendo todo lo posible para superar las dificultades", dijo en Sumatra del Norte.

"Afrontamos este desastre con resiliencia y solidaridad. Nuestra nación es fuerte ahora mismo, capaz de superar esto."

La devastación en los tres países se produce tras meses de climatología adversa y mortal en el sudeste asiático, entre ellos los tifones que han azotado Filipinas y Vietnam y causado frecuentes y prolongadas inundaciones en otros lugares.

Los científicos han advertido de que los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más frecuentes como consecuencia del calentamiento global. (Información de Willy Kurniawan en Palembayan, Indonesia; información adicional de Stanley Widianto en Yakarta, Panarat Thepgumpanat en Bangkok y Danial Azhar en Kuala Lumpur; redacción de Martin Petty; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Jorge Ollero Castela)