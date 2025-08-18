Lassana Diarra reclama 65 millones de euros a FIFA y la Federación Belga

El exfutbolista internacional francés Lassana Diarra reclama 65 millones de euros (unos US$76 millones) a la FIFA y a la Federación Belga de Fútbol por el perjuicio provocado por la normativa en materia de traspasos, que la justicia europea consideró contraria al derecho comunitario, anunció este lunes su abogado Martin Hissel.

Como consecuencia de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y "en ausencia de una solución amistosa, es normal dirigirse a las jurisdicciones nacionales para que implanten la sentencia del TJUE", explicó Hissel en un comunicado.

En octubre del año pasado, la más alta instancia de la justicia europea consideró que ciertas reglas de la FIFA relativas a la transferencia internacional de jugadores eran contrarias al derecho europeo, transformando así el sistema de traspasos.

Por petición de la justicia belga, el TJUE examinó el caso de Diarra, que en 2014 rompió su contrato con Lokomotiv de Moscú para fichar por el club belga Charleroi.

Diarra sufrió una drástica reducción de salario y decidió abandonar el club moscovita, que reaccionó reclamando US$22 millones al futbolista por ruptura abusiva de contrato.

Por temor a tener que pagar una importante indemnización, tal como estipulaba la normativa, Charleroi renunció al fichaje del futbolista, que llevó su caso ante la justicia belga, con el apoyo del sindicato mundial de jugadores FIFPro.

La negativa de las autoridades futbolísticas de llegar a una solución amistosa "refleja una cultura persistente del menosprecio del Estado de derecho y de los futbolistas, pese al mensaje muy claro del TJUE", según Diarra, citado en el comunicado.

"A mi pesar, tendremos de nuevo que explicarnos ante los jueces; no nos queda otra opción", añadió el exfutbolista.