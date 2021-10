Lasso acusa a Correa de estar detrás de un intento de "golpe institucional" en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha acusado al expresidente Rafael Correa de estar detrás de un intento de "golpe institucional" y ha rechazado las acusaciones vertidas contra él por su aparición en los conocidos como Papeles de Pandora.

Lasso ha cargado duramente en una entrevista concedida al periodista Carlos Vera contra Correa, el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, a los que ha descrito como "un triunvirato de la conspiración" que intenta desgastar a su Ejecutivo

"Esta conspiraci√≥n comienza con Correa, contin√ļa con Nebot y le sigue Iza, que son los tres interesados en dar un golpe institucional en Ecuador", ha dicho, al tiempo que ha hablado de "ataques concertados" desde el 18 de septiembre.

Así, ha acusado a Iza de "querer calentar las calles" y ha subrayado que "esta trilogía coincide en una causa: golpear a la democracia". "No a través del típico golpe militar del siglo pasado, sino queriendo apelar a la Constitución porque tienen una mayoría de votos", ha explicado.

Lasso ha afirmado que estas cr√≠ticas han sido vertidas contra el Gobierno frente al "√©xito" en la campa√Īa de vacunaci√≥n, en la que "se ha vacunado a nueve millones de ecuatorianos" durante sus primeros cien d√≠as al frente del pa√≠s.

"El triunvirato de la conspiración salió apenas a los cien días con una lógica inversa, absurda, 'qué excelente la vacunación, pero no va a cumplir nada más'", ha relatado. "Como vieron que fuimos eficientes en la vacunación, dicen 'no le podemos permitir a Lasso un éxito, vamos a bloquearlo'", ha argumentado.

"No he venido ac√° para calentar un puesto ni para luego ser colocado aqu√≠ en este sal√≥n amarillo con un retrato", ha manifestado. "He venido para defender el inter√©s del pueblo ecuatoriano de aquellos mafiosos que quieren aparecer como pol√≠ticos y que, con tanto tiempo como han gobernado Ecuador, tenemos 34 por ciento de pobreza, apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo formal, la desnutrici√≥n cr√≥nica infantil es la m√°s alta en la regi√≥n", ha a√Īadido.

Lasso ha vinculado además los enfrentamientos entre bandas registrados a finales de septiembre en una cárcel en la provincia ecuatoriana de Guayas, que se saldaron con cerca de 120 muertos, con esta supuesta "conspiración". "Vea usted semejante coincidencia. Terminan los cien días de gobierno, empieza el triunvirato de la conspiración y luego viene lo de la penitenciaría", ha apuntado.

"Eso no es casual. En el momento en el que tenga las pruebas, que las vamos a tener, no voy a hacer una declaraci√≥n p√ļblica, voy a la Fiscal√≠a, porque tienen que asumir la responsabilidad de 118 vidas de seres humanos que estaban cumpliendo sentencia y que no tienen por qu√© ser acribillados", ha puntualizado.

El presidente ha tildado a Correa de "monstruo" e "intratable" y ha pedido "dejarle en el basurero de la historia". "Tener claro que vamos a enfrentar a estos golpistas que nos han demostrado su gran experiencia en golpes de Estado cuando declararon loco a un presidente sin tener al menos un documento de un psiquiatra de barrio", ha dicho.

"Tenemos que enfrentarlo con decisi√≥n, con entereza y con la claridad como esta noche le he hablado al pueblo ecuatoriano. Siempre con la ayuda de Dios, pidi√©ndole bendiciones, a√ļn para los conspiradores", ha se√Īalado.

Asimismo, ha criticado a la Asamblea Nacional por su negativa a debatir los proyectos de ley presentados por el Gobierno, entre ellos la Ley de Creación de Oportunidades. "No es bloquear al Gobierno, es darle la espalda a seis millones de ecuatorianos que esperan empleo y a un país entero que busca oportunidades", ha lamentado.

Papeles de pandora

Por otra parte, Lasso ha vuelto a salir al paso de las críticas por la aparición de su nombre en los Papeles de Pandora y ha tildado de "conspiración internacional" la investigación internacional.

"El origen de mi patrimonio procede de mi actividad privada", ha defendido, antes de resaltar que durante los √ļltimos 15 a√Īos ha pagado "directa e indirectamente" 588 millones de d√≥lares (cerca d e509 millones de euros) en impuestos, algo que es comprobable dado que "la informaci√≥n del servicio de renta interna es p√ļblica".

"No hicieron lo que debieron haber hecho, desde mi punto de vista. Revisar en Ecuador", ha dicho Lasso, quien ha reiterado que las empresas citadas en los Papeles de Pandora "no existen". "Hacen un cuadrito y dicen un mont√≥n de compa√Ī√≠as off shore que no son m√≠as, que no tienen nada que ver conmigo, que nunca han tenido que ver conmigo. Impuestos, cero. En Ecuador, 588 millones", ha sostenido.

En este sentido, ha le√≠do los impuestos pagados por varios pol√≠ticos cr√≠ticos con su gesti√≥n y ha detallado que Iza "ha pagado mil d√≥lares en 15 a√Īos". "Es incompronsible que ciudadanos que no pagan impuestos, que no declaran, pretendan cuestionar un patrimonio bien justificado, fruto de trabajo honesto", ha argumentado.

"El no pagar impuestos no significa una cr√≠tica a ning√ļn ciudadano de bien que no tiene recursos, es entendible, pero lo que no es entendible es que estos ciudadanos que no pagan impuestos pretendan cuestionar a uno de los m√°s grandes pagadores de impuestos de Ecuador", ha a√Īadido el presidente ecuatoriano.

El presidente, tras ser preguntado sobre si los bienes entregados a su familia "en herencia o donación" se encuentran en Ecuador o en el extranjero, ha respondido que "está en los dos lados". "Mis acciones están en manos del Fideicomiso GLM, para que nadie se confunda", ha manifestado.

"Fue constituido hace m√°s de diez a√Īos. Est√° claro que el fideicomisario les entregar√° a mis hijos los activos previo el pago del impuesto a la herencia. En ese instante, en el exterior, es algo similar", ha puntualizado.

Así, Lasso ha explicado que "los ecuatorianos tienen la libertad de hacer con los recursos producto de un trabajo honesto lo que ellos quieran" y ha puntualizado que "el 'correísmo' "invirtió el análisis". "El problema no es dónde tienes el dinero, el problema es de dónde has sacado el dinero", ha valorado.

"Hay muchos ladrones y corruptos del 'corre√≠smo' que lo tienen en caletas y maletas debajo de su casa. Claro, est√° en Ecuador, qu√© patriotas que son. Corruptos", ha dicho. "El origen de mi patrimonio es del trabajo y el trabajo de m√°s de 40 a√Īos", ha a√Īadido el mandatario.

Las palabras de Lasso han llegado dos días después de que la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobara la 'hoja de ruta' para la investigación de la presencia de Lasso en los Papeles de Pandora.

Respuesta de correa

Correa ha reaccionado a las declaraciones de Lasso para criticar lo que ha descrito como "una entrevista con un pseudo periodista de un canal del Estado que gana 26.000 dólares mensuales del pueblo ecuatoriano". "Lasso nos recordó a (el expresidente Lenín) Moreno: Los mismos insultos, nivel intelectual y moral", ha dicho.

"Presidente: mafiosos son los políticos que utilizan paraísos fiscales. Se lo dice el mundo", ha apuntado Correa a través de su cuenta en la red social Twitter. Asimismo, ha dicho que en su "soberbia y vanidad" no "se da cuenta de que reconoce que los fideicomisos en el exterior son suyos".

"Presidente: No sea ridículo. Si amaba tanto el dinero, y cree que con él se puede hacer 'lo que le da la gana', debió quedarse de banquero. Hoy Ecuador está humillado ante el mundo, y usted es un símbolo de mentira y corrupción", ha apuntado el exmandatario.

Correa ha rechazado adem√°s las acusaciones de corrupci√≥n vertidas por Lasso y ha dicho que "hasta hace poco, el 'dinero' hab√≠a salido en oro y en sacos en vuelos del avi√≥n presidencial". "Ahora resulta que est√° 'enterrado' y en 'caletas'. Lo √ļnico que demuestran es que los corruptos siempre fueron ellos", ha zanjado.