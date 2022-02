Lasso llama a actuar "con entereza y decisión" para frenar crímenes de bandas en las calles de Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha vinculado este miércoles el crimen de los dos hombres sin vida colgados de un puente en la ciudad de Durán (oeste) con un enfrentamiento entre bandas y ha a señalado que ante esto hay que actuar "con entereza y con decisión".

Según el mandatario, los movimientos del Gobierno para controlar los centros penitenciarios del país y evitar motines ha derivado en que las bandas ahora tengan que saldar cuentas fuera de las cárceles, en las calles de Ecuador, según recoge el diario ecuatoriano 'El Universo'.

"Ver dos cuerpos colgados de un paso a desnivel en Durán es algo terrorífico, algo que molesta e indigna, pero no nos podemos amedrentar. No podemos actuar con temor (...) y no podemos politizar este problema", ha trasladado el mandatario.

Así, Lasso ha rechazado los cuestionamientos a las actitudes de algunos funcionarios, como el gobernador de Guayas, Pablo Arosemena Marriott; o en alusión a un hipotético enjuiciamiento político a la ministra del Gobierno, Alexandra Vela.

Por otro lado, el presidente ecuatoriano ha reconocido que en Guayaquil se dan casos de narcotráfico y micronarcotráfico, lo que deriva en enfrentamientos entre bandas. En este punto ha lamentado que en los últimos años en el país se haya, dice, facilitado la presencia del narcotráfico, si bien ha garantizado que bajo su gobierno eso no ocurrirá.

Además, ha informado de que, en su campaña contra el narcotráfico, cuenta con la colaboración de países como Estados Unidos, Colombia, Israel o Reino Unido, que, según el mandatario, apoyan a las autoridades ecuatorianas en materia de inteligencia, tecnología y otros recursos.

Previamente, la Policía de Ecuador ya había relacionado este martes los cuerpos colgados en Durán con una disputa entre bandas por droga.

Según los registros de la Policía, las dos víctimas tenían antecedentes, uno de ellos fue procesado por tráfico de drogas y el otro registraba una detención por traficar cápsulas de narcóticos dentro de su estómago.