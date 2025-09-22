Latam Airlines adquiere 24 aviones de Embraer con opción de compra de otros 50 por US$1783 millones

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Grupo Latam, que engloba a Latam Airlines y a sus filiales, ha cerrado un acuerdo con Embraer para adquirir 24 aeronaves Embraer E195-E2 con opción de comprar otros 50 por US$2100 millones (1783 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado.

Las entregas de los aviones comenzarán en la segunda mitad de 2026, primero para Latam Airlines Brasil y posteriormente podrán ser operados por otras filiales del grupo. Los E195-E2 se incorporarán a la flota actual del grupo, compuesta por 362 aviones, de los cuales 283 son Airbus de fuselaje angosto, 56 son Boeing de fuselaje ancho, otros 20 corresponden a cargueros Boeing y tres son Airbus de fuselaje ancho en alquiler a corto plazo.

Desde 2021, el grupo Latam ha expandido su red de 129 a 160 destinos de pasajeros, lo que supone un incremento del 24%, para fortalecer sus operaciones en la región.

"La decisión del Grupo Latam se basa en la excelente eficiencia económica y la versatilidad del Embraer E195-E2, cuya versatilidad permitirá continuar con nuestra trayectoria de crecimiento rentable al fortalecer la conectividad mediante la apertura de nuevos destinos, ofreciendo a nuestros pasajeros aún más opciones, contribuyendo a la conectividad de las comunidades e impulsando también el desarrollo económico y social", señaló el consejero delegado del Grupo Latam Airlines, Roberto Alvo.