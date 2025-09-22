LATAM Airlines dice que ordena 24 aviones a Embraer con valor de US$2100 millones

SANTIAGO, 22 sep (Reuters) - LATAM Airlines dijo el lunes que ordenó 24 aviones Embraer E195-E2 de fuselaje angosto, con un valor de US$2100 millones, para ampliar su conectividad en Sudamérica.

Al pedido se suman 50 opciones de compra adicionales.

"Las entregas de las 24 aeronaves en firme comenzarán en la segunda mitad de 2026, inicialmente para LATAM Airlines Brasil y a futuro, podrían operar en otras filiales del grupo", dijo en un comunicado.

La aeronave ofrece hasta un 30% menos de consumo de combustible por asiento en comparación con modelos de generaciones anteriores, detalló.

Los E195-E2 se incorporarán a la flota actual de LATAM, compuesta por 362 aviones, incluyendo 283 Airbus de fuselaje angosto, tres Airbus de fuselaje ancho en arriendo a corto plazo, 56 Boeing de fuselaje ancho y 20 cargueros Boeing. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)