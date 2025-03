Latam airlines, en conversaciones para poner fin a acuerdo con voepass: fuentes

Por Luciana Magalhaes

SAO PAULO, 12 mar (Reuters) - LATAM Airlines está tratando de poner fin a su acuerdo de código compartido con la aerolínea regional brasileña Voepass para el segundo semestre de este año, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La medida supondría otro golpe para Voepass, que ya se enfrenta a un posible proceso de protección por quiebra, después de que el regulador de aviación de Brasil suspendió a principios de esta semana las operaciones de la compañía por motivos de seguridad, meses después de un accidente mortal.

Las discusiones sobre la rescisión del acuerdo llevan meses en marcha, según las fuentes.

Aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva y no se ha firmado ningún contrato, las conversaciones se han reducido a una posible ventana de terminación del acuerdo entre julio y octubre, pero las fechas siguen estando sujetas a cambios, dijo una de las fuentes. LATAM no quiso hacer comentarios y Voepass no respondió inmediatamente a una solicitud.

Voepass genera una parte significativa de sus ingresos de la asociación, con un estimado de 97% de las ventas de billetes procedentes de LATAM, según una tercera fuente familiarizada con los números.

(Reporte de Luciana Magalhaes. Edición en español de Javier López de Lérida)