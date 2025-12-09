LATAM Airlines prevé inversiones por US$3.400 millones entre 2026 y 2027

SANTIAGO, 9 dic (Reuters) - LATAM Airlines, uno de los mayores grupos aéreos de América Latina, prevé inversiones por unos US$3.400 millones entre 2026 y 2027, lo que incluye la incorporación de 68 aviones.

"Una parte relevante de su plan de crecimiento se basa en el crecimiento y modernización de la flota, esperando recibir 26 aviones en 2025, 41 aviones en 2026 y 27 aviones en 2027, manteniendo una edad promedio de la flota en o menor a 12 años", dijo en un comunicado en el marco de su Investor Day en Nueva York.

Para 2027, LATAM aspira a alcanzar un crecimiento de capacidad (ASK) en el rango de un dígito medio a alto y mantener o expandir su margen EBITDA ajustado, comparado con 2026.

"Por otro lado, el grupo se enfocará en mantener una liquidez de entre el 21% y el 25% sobre las ventas de los últimos doce meses, y un apalancamiento neto ajustado por debajo de 2,0x", agregó.

(Reporte de Fabián Cambero)