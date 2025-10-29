Latam Cargo Group, reconocida como 'Aerolínea de Carga del Año 2025' por su liderazgo internacional

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Latam Cargo Group y sus filiales han sido galardonadas con el premio 'Aerolínea de Carga del Año 2025' por la publicación especializada británica 'Air Cargo News' por su posición como líder regional en carga aérea. El premio, entregado en la ceremonia anual realizada en Londres, reconoce a través de la evaluación de un jurado independiente a las aerolíneas que destacan por su desempeño operacional, innovación, servicio al cliente y contribución al desarrollo de la industria de carga aérea. En concreto, Latam Cargo Group ha ganado este reconocimiento por los diversos proyectos completados en el último año, entre los que destaca una importante expansión de su flota con 20 Boeing 767 cargueros y un aumento en un 70% de su capacidad de carga desde 2019. Al mismo tiempo, el galardón concedido ensalza la modernización de los centros de carga estratégicos de la aerolínea en Miami, Santiago, Medellín y Quito, fortaleciendo así la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de sus operaciones.

"Seguiremos trabajando para crecer junto a nuestros clientes, fortaleciendo nuestra conectividad, confiabilidad y eficiencia, ofreciendo soluciones que impulsen el desarrollo de los mercados que servimos", señaló el consejero delegado de Latam Cargo Group, Andrés Bianchi. Latam Cargo Group y sus filiales alcanzaron niveles históricos de conectividad entre Sudamérica y Europa con 15 vuelos semanales entre ambas regiones. Además, amplió sus conexiones entre Norteamérica y Sudamérica y mantuvo un desempeño estable en los mercados con operaciones domésticas, como son Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

La firma y sus filiales obtuvieron unos ingresos de US$1670 millones (1434 millones de euros) registrados en los últimos doce meses hasta junio de este año.