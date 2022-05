Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (04 de mayo)

La agenda del miércoles 04 de mayo estados unidos -el departamento del comercio divulga el reporte de la balanza comercial de marzo. -la firma de mercado adp difunde el dato de creación de empleo del sector privado durante abril. (1315 gmt) -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) da a conocer el resultado de su sondeo pmi sobre la actividad no manufacturera de abril. -uber technologies y moderna inc publican sus resultados corporativos. -la administración de información de energía (eia), una agencia del gobierno, da a conocer el reporte de inventarios de petróleo y productos derivados en la semana que finalizó el 30 de abril. -la reserva federal emite su comunicado de política monetaria tras una reunión de dos días. se espera que el banco central estadounidense eleve la tasa de fondos federales en 50 puntos básicos. el presidente de la fed, jerome powell, ofrecerá una conferencia de prensa más tarde para explicar las decisiones de la entidad. (1800 gmt) brasil -la agencia s&p global revela los resultados de su encuesta pmi sobre la actividad de servicios del país en abril. (1300 gmt) méxico -la agencia nacional de estadísticas, inegi, publica el dato de confianza del consumidor correspondiente a abril. mercados globales actualizados ue sanciones- la ue propuso sus sanciones más duras hasta ahora contra rusia, incluido un embargo gradual de petróleo, mientras ucrania seguía siendo objeto de fuertes bombardeos rusos y vigilaba con nerviosismo los ejercicios militares a gran escala en la vecina bielorrusia, estrecha aliada de moscú. pmi zona euro- la actividad empresarial en la zona euro se aceleró el mes pasado, ya que el sector servicios, dominante en el bloque, se benefició de una mayor relajación de las restricciones por el covid-19, lo que compensó la casi paralización del crecimiento de la producción manufacturera, según mostró una encuesta el miércoles. metales- a las 1128 gmt, el oro al contado cedía un 0,01%, a 1.867,56 dólares la onza, mientras que, a las 1139 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 0,74%, a 9.479 dólares la tonelada. petróleo- a las 1129 gmt, el crudo referencial brent subía un 3,54%, a 108,69 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 3,85%, a 106,33 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas abrieron planas, afectadas por unos resultados empresariales de carácter mixto y por los nervios ante la decisión de política monetaria de la fed, que se espera que anuncie su mayor alza de tasas desde 2000 para frenar la inflación. el índice paneuropeo stoxx 600 perdía un 0,61%, a 443,50 a las 1127 gmt. mercados asia- las bolsas chinas no operaron debido a feriado del día del trabajador. japón también se mantuvo cerrado por un feriado nacional. lo que hay que saber del martes: eeuu- las ofertas de empleo en estados unidos aumentaron hasta un récord en marzo, ante una persistente escasez de trabajadores, lo que sugiere que los empresarios podrían seguir subiendo los salarios y contribuir a mantener la inflación incómodamente alta. el informe de apertura de empleos y rotación de la mano de obra del departamento de trabajo mostró, además, que un récord de 4,5 millones de personas abandonó de forma voluntaria sus puestos de trabajo, lo que subraya las crecientes presiones salariales.

WALL ST- El índice S&P 500 cerró al alza tras una sesión agitada, en la que los principales indicadores fluctuaron entre ganancias y pérdidas, mientras se ponía en marcha una reunión clave de la Fed. Los inversores se decantaron por las acciones de las empresas financieras y tecnológicas. Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 subieron, con el energético y el financiero liderando las ganancias.

MÉXICO LITIO- Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile y México estarían analizando la creación de una asociación para buscar sinergias que permitan desarrollar el negocio del litio, materia prima para la fabricación de baterías eléctricas, dijo el presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador. El Congreso mexicano aprobó en abril una propuesta del mandatario para reformar la ley minera local y, entre otras cosas, reservar al Estado la exploración y explotación de ese mineral estratégico, así como crear una empresa pública con esos fines.

ARGENTINA MAÍZ- Los agricultores de Argentina llevan vendidos 23,7 millones de toneladas de maíz del ciclo 2021/22, luego de que se registrasen transacciones en una semana por 1,1 millones de toneladas, informó el Ministerio de Agricultura, en un reporte con datos actualizados hasta el 27 de abril. El ritmo de ventas de maíz de Argentina entre el 20 y el 27 de abril quedó detrás del registrado durante el mismo periodo en la campaña previa, cuando se comercializaron 1,9 millones de toneladas.

EEUU ABORTO- El presidente Joe Biden criticó como "radical" un borrador de dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos que anularía la histórica decisión Roe vs Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, situación que fue criticada por los demócratas y sorprendió incluso a algunos republicanos moderados. El tribunal confirmó que el texto, publicado el lunes por la noche por el medio de noticias Politico, es auténtico, pero dijo que no representa la decisión final de los jueces, que debe presentarse a fines de junio.

MÉXICO EEUU- México no se va a convertir en un país por el que pueda pasar cualquiera cuando termine el polémico Título 42, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, sobre la ley de Estados Unidos que permite expulsiones de migrantes que soliciten asilo en ese país. PERÚ MINERÍA- Cientos de trabajadores de la mina de cobre Las Bambas de Perú marcharon por la capital del país para exigir al Gobierno la solución de una protesta de comunidades que ha parado la operación del yacimiento y puesto en riesgo sus empleos.

(reuters vv cs)