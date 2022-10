Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (04 de octubre)

La agenda del martes 04 de octubre estados unidos -el departamento de comercio reporta el dato de pedidos de fábrica de agosto. analistas consultados por reuters prevén que los pedidos se hayan mantenido estables, después de caer un 1% en julio. (1400 gmt) -el departamento del trabajo difunde su encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (jolts) de agosto. un sondeo de reuters estima que las ofertas de empleo habrían caído a 10,775 millones, desde 11,239 millones en julio. (1400 gmt) -el instituto americano del petróleo entrega su reporte semanal de inventarios de crudo. (2030 gmt) -la presidenta del banco de la reserva federal de dallas, lorie logan, pronuncia un discurso de bienvenida antes de la conferencia 2022 technology-enabled disruption (ted), organizada por la fed de atlanta, richmond y dallas. (1300 gmt) -el gobernador de la fed, philip jefferson, ofrece un discurso sobre el "impacto de la tecnología en la economía pospandémica" en la conferencia 2022 ted. (1545 gmt) -el jefe de la fed de nueva york, john williams, pronuncia un discurso de apertura y de clausura antes del seminario web "culture and the new workplace". (1300 gmt) -la presidenta de la fed de cleveland, loretta mester, habla sobre "pagos" antes del simposio sobre pagos de la fed de chicago. (1315 gmt) -la jefa de la fed de san francisco, mary daly, participa virtualmente en una charla informal antes de un evento organizado por el consejo de relaciones exteriores. (1700 gmt) colombia -la organización internacional del café celebra su reunión anual en bogotá. -el secretario de estado de estados unidos, antony blinken, visita el país en el marco de una gira que lo llevará también a chile y perú. mercados globales actualizados ue carbono- los países de la unión europea acordaron una alternativa al plan comunitario de utilizar una reserva del mercado del carbono para ayudar a financiar su salida del gas ruso, tras los temores de que la propuesta original socavara la principal política de cambio climático del bloque. bce villeroy- el banco central europeo subirá las tasas de interés tanto como sea necesario para reducir la inflación subyacente, aunque el ritmo podría desacelerarse desde fines de año, dijo una de sus autoridades, francois villeroy de galhau. china taiwán- china está tratando de "normalizar" sus actividades militares cerca de taiwán, incluyendo el cruce de la línea media del estrecho, lo que supone un desafío como nunca antes se había visto, dijo el ministerio de defensa taiwanés. metales- a las 1158 gmt, el oro al contado sumaba un 0,28%, a 1.704,63 dólares la onza, mientras que, a las 1123 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 0,66%, a 7.557,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1159 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,62%, a 90,28 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 1,35%, a 84,72 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas subían por tercera sesión consecutiva, con los inversores a la caza de gangas en las empresas tecnológicas, de viajes y de ocio, que habían sufrido una fuerte caída con anterioridad, al tiempo que esperaban la lectura de nuevos indicadores de inflación que se publicarán durante la jornada. el índice stoxx 600 ganaba un 2,43%, a 400,34 puntos a las 1157 gmt. mercados asia- el nikkei japonés subió un 3% en su mejor sesión en más de seis meses, ya que los inversores compraron acciones grandes y de crecimiento tras el fuerte aumento de wall street el día anterior. el nikkei ganó un 2,96%, a 26.992,21 puntos. las bolsas de china no operaron por feriado nacional. lo que hay que saber del lunes economía fmi- la recesión mundial puede evitarse si las políticas fiscales de los gobiernos fueran coherentes con el endurecimiento de la política monetaria, pero es probable que haya países que caigan en recesión el próximo año, dijo la directora gerente del fondo monetario internacional. en el contexto del endurecimiento de la política monetaria, la política fiscal no puede permanecer inactiva porque la crisis del costo de la vida está afectando de forma dramática a algunos sectores de la sociedad, dijo kristalina georgieva. eeuu fed- el presidente de la fed de nueva york, john williams, dijo que, aunque se han observado incipientes señales de enfriamiento de la inflación, las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo demasiadas, lo que significa que el banco central de estados unidos debe seguir presionando para controlar la inflación. "claramente, la inflación está demasiado alta, y una inflación persistente socava la capacidad de nuestra economía para rendir al máximo de su potencial", dijo williams. wallstreet- las acciones cerraron con fuertes alzas, en el inicio del último trimestre de un año tumultuoso con subidas de tasas de interés, una inflación históricamente alta y el temor a la ralentización del crecimiento económico. los 11 principales sectores del s&p 500 subieron y energético fue el que más ganó. ecuador petróleo- ecuador abrió una licitación internacional para encontrar un nuevo operador dispuesto a invertir en la modernización y operación de esmeraldas, la refinería más grande del país, que incluirá la construcción de una nueva planta alta conversión para mejorar la calidad de los combustibles. esmeraldas tiene una capacidad de refinación de 110.000 barriles de petróleo por día y es operada por la estatal petroecuador. brasil ayuda- el gobierno del presidente brasileño jair bolsonaro anunció un adelanto del pago de ayudas sociales de octubre, por lo que ahora todos los beneficiarios recibirán los pagos hasta cinco días antes de la segunda vuelta, en el que el político de extrema derecha se enfrentará al izquierdista luis inácio lula da silva. bolsonaro quedó cinco puntos porcentuales detrás del expresidente lula en la primera vuelta electoral. arabia príncipe- los abogados del príncipe heredero de arabia saudita, mohamed bin salman, que enfrenta una demanda de estados unidos por el asesinato del periodista saudí jamal khashoggi en 2018, dijeron a un tribunal que su nombramiento como primer ministro la semana pasada le garantiza inmunidad judicial. khashoggi fue asesinado por agentes saudíes en el consulado del reino en estambul, en una operación que la inteligencia estadounidense cree que fue ordenada por bin salman, que ha sido el gobernante de facto del reino durante varios años. 