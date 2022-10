Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (05 de octubre)

La agenda del miércoles 05 de octubre estados unidos -automatic data processing publica su informe nacional de empleo de septiembre. analistas consultados por reuters esperan que las nóminas privadas hayan aumentado a 200.000 puestos de trabajo en septiembre, frente a la creación de 132.000 empleos del mes anterior. (1215 gmt) -el departamento de comercio difunde el dato de la balanza comercial de agosto. un sondeo de reuters proyecta que el déficit se haya reducido a 67.700 millones de dólares, desde 70.700 millones en julio. (1230 gmt) -s&p global da a conocer las lecturas definitivas del pmi del sector servicios y del pmi compuesto de septiembre. (1345 gmt) -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) comunica su índice de gerentes de compras (pmi) del sector no manufacturero de septiembre. el mercado prevé que la lectura haya bajado a 56, desde 56,9 en agosto. (1400 gmt) -la administración de información de energía (eia) entrega su reporte semanal de inventarios de petróleo. analista consultados por reuters prevén un aumento de 2,05 millones de barriles, luego de la caída de 215.000 barriles de la semana pasada. (1430 gmt) -el presidente del banco de la reserva federal de atlanta, raphel bostic, habla sobre "mantener la resolución en la batalla contra la inflación" antes de la conferencia virtual del instituto de investigación política de la universidad northwestern. (2000 gmt) brasil -el instituto brasileño de geografía y estadística entrega el dato de producción industrial de agosto. un sondeo de reuters proyecta una caída de 0,6%, luego de la expansión de 0,6% de julio. (1200 gmt) -s&p global informa los datos del pmi compuesto y de servicios de septiembre. (1300 gmt) méxico -el instituto nacional de estadística, geografía e informática publica el dato de la confianza del consumidor de septiembre. (1100 gmt) colombia -el departamento administrativo nacional de estadística difunde el índice de precios del consumidor (ipc) de septiembre. el mercado prevé un aumento mensual de 0,75%, luego del incremento de 1,02% visto en agosto. (1100 gmt) -la organización internacional del café celebrará su reunión anual en bogotá. chile -el secretario de estado de estados unidos, antony blinken, se reúne con el presidente gabriel boric y la ministra de relaciones exteriores antonia urrejola. mercados globales actualizados ucrania rusia- el presidente ruso, vladimir putin, completó la anexión formal de más del 15% de ucrania, justo cuando las fuerzas rusas luchaban por detener una contraofensiva ucraniana en amplias zonas de los territorios anexionados. en la mayor expansión del territorio ruso en al menos medio siglo, putin firmó las leyes que admiten en rusia a las autoproclamadas república popular de donetsk (rpd) y república popular de lugansk (rpl), así como a las regiones de jersón y la zaporiyia. ue energía- la presidenta de la comisión europea, ursula von der leyen, insistirá ante los líderes de la ue reunidos esta semana en la necesidad de limitar el precio del gas y garantizar que cualquier medida de apoyo financiero permita una competencia leal. los gobiernos de la ue llevan semanas debatiendo un límite al precio del gas, sin llegar a un acuerdo. aunque la mayoría de los miembros de la ue apoyan algún tipo de tope, alemania, dinamarca y países bajos se oponen, alegando la preocupación por la seguridad del suministro. opep+ eeuu- la opep+ parece dispuesta a realizar profundos recortes de la producción de petróleo cuando se reúna, a fin de contener la oferta en un mercado ya de por sí tenso, a pesar de la presión de estados unidos y otros países para que bombeen más. el posible recorte de la opep+ podría impulsar una recuperación de los precios del petróleo, que han caído a unos 90 dólares desde los 120 de hace tres meses, debido a los temores a una recesión económica mundial, el aumento de las tasas de interés en estados unidos y la fortaleza del dólar. metales- a las 1129 gmt, el oro al contado cedía un 0,98%, a 1.709,39 dólares la onza, mientras que, a las 1128 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 1,43%, a 7.607,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1131 gmt, el crudo referencial brent caía un 0,36%, a 91,47 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 0,65%, a 85,94 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían, tras haber subido más de un 5% en el conjunto de las tres sesiones anteriores con la disminución del temor al ritmo de endurecimiento de las políticas monetarias, mientras que la atención de los inversores se centraba en una serie de datos en la eurozona y estados unidos que se publicarán durante la sesión. el índice continental stoxx 600 cedía un 0,83%, a 399,72 puntos a las 1133 gmt. mercados asia- el nikkei japonés superó un nivel psicológico clave gracias a una oleada de subidas de los valores minoristas. el ánimo se mantuvo tibio en comparación con otras bolsas, animadas por la perspectiva de que los bancos centrales suavicen su agresiva política monetaria. el nikkei ganó un 0,48%, a 27.120,53 puntos. las bolsas de china no operaron por feriado nacional. lo que hay que saber del martes wall street- wall street subió por segundo día consecutivo, porque débiles datos económicos en estados unidos y un alza de las tasas de interés menor de la esperada del banco central australiano suscitaron esperanza de que la reserva federal pueda moderar sus agresivas subidas de tipos. si bien la demanda por trabajo sigue siendo bastante fuerte, las ofertas de empleo en estados unidos sufrieron su mayor caída en casi dos años y medio en agosto, una señal de que la misión de la fed para controlar la inflación estaba consiguiendo frenar la economía. eeuu empleo- las ofertas de empleo en estados unidos registraron en agosto su mayor caída en casi dos años y medio, lo que sugiere que el mercado laboral está empezando a enfriarse mientras la economía se enfrenta a unas tasas de interés más altas para frenar la demanda y controlar la inflación. a pesar de que el departamento del trabajo reportó un quinto mes de disminución de las ofertas de empleo en lo que va de año, su encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (jolts) mostró que las vacantes se mantuvieron por encima de los 10 millones por decimocuarto mes consecutivo. fed inflación- la inflación es el problema más grave al que se enfrenta la reserva federal de estados unidos y "puede llevar algún tiempo" solucionarlo, dijo el gobernador de la entidad philip jefferson, en sus primeras declaraciones desde que se incorporó al órgano de gobierno del banco central. "restablecer la estabilidad de los precios puede llevar algún tiempo y probablemente implicará un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia", dijo jefferson, sumándose a un consenso actual de la fed a favor de seguir subiendo las tasas de interés. twitter musk- el multimillonario elon musk está proponiendo seguir adelante con su oferta original de 44.000 millones de dólares para sacar de la bolsa a twitter inc, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto, lo que supone el fin de una amarga batalla legal que estaba a punto de ir a juicio. un acuerdo pondría a la persona más rica del mundo a cargo de una de las plataformas de medios de comunicación más influyentes e implicaría un fin a meses de litigios turbulentos, que dañaron la marca de twitter y alimentaron la reputación de musk por su comportamiento errático. ucrania biden- el presidente de estados unidos, joe biden, comunicó al presidente ucraniano, volodímir zelenski, que washington proporcionará a kiev 625 millones de dólares en una nueva ayuda a la seguridad, incluyendo lanzadores del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (himars), informó la casa blanca. biden estuvo acompañado en la llamada por la vicepresidenta kamala harris, dijo la casa blanca en un comunicado. el presidente subrayó que washington nunca reconocerá la anexión de territorios ucranianos por parte de rusia, añadió. colombia eln- el gobierno de colombia y la guerrilla izquierdista del ejército de liberación nacional (eln) anunciaron que restablecerán el proceso de diálogo después de la primera semana de noviembre en un nuevo intento por poner fin a la participación del grupo rebelde en el violento conflicto armado. las dos partes acordaron instalar la mesa de negociación con sus respectivas delegaciones y anunciaron "el restablecimiento del proceso de diálogos", según un comunicado firmado por los comandantes guerrilleros antonio garcía y pablo beltrán, así como el alto comisionado para la paz, danilo rueda. (reuters vv mf)

