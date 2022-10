Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (06 de octubre)

La agenda del jueves 6 de octubre estados unidos -el departamento de trabajo informa el dato de las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo para la semana que terminó el 1 de octubre. analistas consultados por reuters prevén que los pedidos de beneficios estatales hayan aumentado a una cifra desestacionalizada de 203.000, luego de que bajaron en 193.000 en la semana previa. (1230 gmt) -la presidenta del banco de la reserva federal de cleveland, loretta mester, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia "real-time data analysis, methods, and applications", patrocinada por el banco de la reserva federal de cleveland. (1250 gmt) -la gobernadora de la reserva federal lisa cook habla sobre las perspectivas económicas en el instituto peterson de economía internacional. (1700 gmt) -el jefe de la fed de chicago, charles evans, participa en un debate moderado en la cámara de comercio de illinois. (1700 gmt) -el presidente de la fed de mineápolis, neel kashkari, participa en una sesión de preguntas y respuestas sobre riesgos cibernéticos y estabilidad financiera antes de una conferencia del banco de la reserva federal de cleveland. (1700 gmt) -el gobernador de la reserva federal, christopher waller, tiene previsto hablar sobre las perspectivas económicas antes de la serie de talleres mark c. berger. (2100 gmt) -la presidenta de la fed de cleveland, loretta mester, habla sobre la política monetaria y las perspectivas económicas ante el evento "economists on the economy" del council for economic education. (2230 gmt) -la directora gerente del fmi, kristalina georgieva, pronuncia un discurso de apertura antes de las reuniones de primavera del fmi y el banco mundial, en washington. (1330 gmt) -la secretaria del tesoro, janet yellen, habla sobre los retos a los que se enfrenta la economía mundial -incluidos el covid-19 y la invasión rusa a ucrania- y su impacto en los países en desarrollo y su relación con las tendencias de desarrollo a largo plazo, en washington. (1500 gmt) -levi strauss & co. reporta sus resultados trimestrales. -google, de alphabet inc, celebra su evento anual de lanzamiento de hardware, en directo desde nueva york. (1400 gmt) brasil -la asociación nacional de fabricantes de vehículos automotores da a conocer el dato de ventas de autos de septiembre. (1200 gmt) argentina -el instituto nacional de estadística y censos entrega el dato de producción industrial de agosto. el mercado prevé un crecimiento de 6,1%, luego de la expansión de 5,1% vista en julio. (1900 gmt) perú -los ministros de los países miembros de la organización de estados americanos (oea) se reúnen en lima para la asamblea general 52. (1430 gmt) -el secretario de estado de estados unidos, antony blinken, encabezará la delegación de washington en la asamblea general de la oea que se celebra en lima. -el banco central de reserva anuncia su decisión de política monetaria. analistas consultados por reuters esperan que suba su tasa de interés a 7,0% desde el 6,75% actual. (2300 gmt) mercados globales actualizados ucrania- ucrania dijo que sus fuerzas han retomado más asentamientos en jersón, una de las cuatro regiones parcialmente ocupadas por rusia que el presidente vladimir putin incorporó formalmente al país, en la mayor anexión de territorio en europa desde la segunda guerra mundial. con los militares rusos retirándose de las líneas del frente en el sur y el este de ucrania, el presidente del país, volodímir zelenski, dijo en un discurso que novovoskresenske, novohryhorivka y petropavlivka, al noreste de la ciudad de jersón, habían sido "liberadas". eeuu pionyang- corea del norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance al mar en dirección a japón, mientras un portaaviones estadounidense y buques de guerra aliados realizaban un ejercicio militar que simulaba el derribo de un misil del norte. corea del norte ha lanzado este año unos 40 misiles, incluidos sus mayores misiles balísticos intercontinentales (icbm, por sus siglas en inglés), y parece estar preparada para realizar su primera prueba nuclear desde 2017, advirtieron las autoridades de seúl y washington. bce inversores- los rendimientos de la deuda pública de la zona euro volvieron a acercarse a los máximos de varios años de septiembre, mientras los inversores esperan las actas de la última reunión del banco central europeo para obtener pistas sobre el futuro ritmo del endurecimiento monetario. el bce subió sus tres tasas de interés principales en 75 puntos básicos cada uno en su reunión de política monetaria de septiembre, en la que señaló que espera que sigan subiendo en las próximas reuniones, para acercar la inflación a su objetivo del 2% a mediano plazo. metales- a las 1132 gmt, el oro al contado cedía un 0,16%, a 1.713,59 dólares la onza, mientras que, a las 1130 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 0,46%, a 7.714,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1138 gmt, el crudo referencial brent caía un 0,58%, a 92,81 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 0,76%, a 87,11 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas reanudaron su marcha al alza tras una caída en la sesión anterior, con los inversores pendientes de más datos económicos y de las actas de la reunión de septiembre del banco central europeo para obtener pistas sobre el ritmo y la trayectoria de las subidas de tasas. el índice stoxx 600 cedía un 0,46%, a 397,13 puntos a las 1140 gmt. mercados asia- el índice nikkei de japón cerró al alza el tras alcanzar un máximo de dos semanas durante la sesión. los mercados siguen recuperándose desde los mínimos de varios meses, apoyados por el sector energético y los valores de los fabricantes de chips. el nikkei subió un 0,7%, a 27.311,30 puntos. las bolsas de china no operaron por feriado nacional. lo que hay que saber del miércoles eeuu onu norcorea- estados unidos acusó a china y a rusia de favorecer al líder norcoreano kim jong un al proteger a pionyang de los intentos de reforzar las sanciones del consejo de seguridad de la onu impuestas por sus programas de armas nucleares y misiles balísticos. "la rpdc (corea del norte) ha disfrutado de la protección general de dos miembros de este consejo", dijo la embajadora de estados unidos ante las naciones unidas, linda thomas-greenfield. "en resumen, dos miembros permanentes del consejo de seguridad han favorecido a kim jong un". chile pib- el gobierno chileno ajustó a la baja su pronóstico para el desempeño de la economía en 2023 con una caída del pib de 0,5% desde una previsión anterior de -0,1% en julio, en medio de un deterioro económico tras la rápida expansión postpandemia. en la presentación del informe de finanzas públicas del tercer trimestre ante una comisión del congreso, la directora de presupuestos javiera martínez informó además que se prevé que chile cierre el próximo año con una inflación de 6,3%, mayor que el cálculo previo de 5,4%. colombia impuestos- colombia eliminó el cobro de un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón cuando los precios internacionales sean favorables a cambio de una sobretasa gradual a la renta para las empresas del sector extractivo, una decisión celebrada por la estatal ecopetrol. el gobierno del presidente gustavo petro, el primer mandatario izquierdista en la historia del país, tramita actualmente el congreso un proyecto de reforma para recaudar unos 22 billones de pesos anuales adicionales (4.905 millones de dólares) para financiar ambiciosos programas sociales destinados a combatir la pobreza y la desigualdad. antofagasta cobre- la chilena antofagasta ve con preocupación la trayectoria del precio del cobre en el contexto actual más recesivo y estima que estará en la parte baja del ciclo en el corto plazo debido a la volatilidad de los mercados, dijo el presidente ejecutivo de la minera, iván arriagada. el ejecutivo estimó además que el entorno recesivo global debería ser transitorio y la economía volvería a crecer. wall st- wall street cerró en baja, después de que datos mostraran que la demanda de trabajo en estados unidos sigue siendo fuerte y que representantes de la reserva federal mantuvieran su mensaje a favor de que las tasas de interés seguirán subiendo durante más tiempo. datos de adp mostraron que los empleadores privados de estados unidos aumentaron la contratación en septiembre, lo que indica más espacio para que la fed siga siendo agresiva en su postura de aumento de tasas. méxico armas- el canciller de méxico, marcelo ebrard, anunció que el gobierno de su país presentará una segunda demanda en estados unidos para exigir responsabilidades por el tráfico de armas a la nación latinoamericana desde su vecino del norte, luego que una primera reclamación fue desechada por un tribunal. un juez federal estadounidense desestimó la semana pasada una demanda mexicana en el estado massachusetts contra smith & wesson, sturm, ruger & co y otras. las firmas eran acusadas de supuestamente facilitar el tráfico de armamento que llega a cárteles de la droga por la frontera común. (reuters vv mf)

Reuters