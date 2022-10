Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (07 de octubre)

La agenda del viernes 7 de octubre estados unidos -el departamento del trabajo informa el dato de las nóminas no agrícolas de septiembre. analistas consultados por reuters prevén que se hayan creado 250.000 puestos de trabajo en el mes, tras aumentar en 315.000 empleos en agosto. (1230 gmt) -el departamento del trabajo publica la tasa de desempleo de septiembre. un sondeo de reuters estima que la tasa se habría mantenido sin cambios respecto a agosto, en 3,7%. (1230 gmt) -el departamento de comercio da a conocer el dato de inventarios mayoristas de agosto. el mercado prevé que los inventarios hayan crecido un 1,3% mensual, a igual ritmo que en julio. (1400 gmt) -la reserva federal reporta el dato de crédito al consumo de agosto. analistas consultados por reuters proyectan que el crédito haya crecido a 24.500 millones de dólares, desde 23.810 millones de dólares en julio. (1900 gmt) -el presidente del banco de la reserva federal de mineápolis, neel kashkari, pronuncia el discurso de apertura y participa en una charla informal antes del simposio virtual organizado conjuntamente por el banco de la reserva federal de mineápolis y el banco de la reserva federal de kansas city. (1500 gmt) -el jefe de la fed de nueva york, john williams, participa en una charla informal y en una sesión de preguntas y respuestas moderadas organizada por la universidad estatal de búfalo. (1400 gmt) -el presidente de la fed de atlanta, raphael bostic, interviene en un mesa redonda antes de un evento de goodwill of north georgia. (1600 gmt) -el presidente joe biden viaja a hagerstown, maryland, para pronunciar un discurso sobre la economía. brasil -el instituto brasileño de geografía y estadística divulga el dato de las ventas minoristas de agosto. un sondeo de reuters estima que las ventas habrían caído un 0,2%, tras bajar un 0,8% en julio. (1200 gmt) perú -los ministros de los países miembros de la organización de estados americanos (oea) clausuran la asamblea general 52 celebrada en lima. chile -el banco central publica los datos de la balanza comercial y las exportaciones de cobre correspondientes a septiembre. (1230 gmt) -miembros de la comunidad iraní residente y activistas asisten a una manifestación en solidaridad con las mujeres iraníes, en santiago. mercados globales actualizados biden putin ucrania- el presidente de estados unidos, joe biden, dijo que la amenaza del presidente ruso, vladimir putin, de utilizar armas nucleares es la mayor de este tipo desde la crisis de los misiles en cuba, mientras la cúpula militar rusa se enfrentaba a una inusual reacción pública interna por la guerra en ucrania. el presidente ucraniano, volodímir zelenski, dijo que las fuerzas de su país estaban recuperando rápidamente más territorio, especialmente en el sur, a medida que la invasión de putin, de siete meses de duración, se iba deshaciendo. ue- las divisiones entre los líderes de la unión europea sobre la limitación de los precios del gas y los paquetes de rescate nacionales resurgieron al reunirse en el castillo de praga para debatir la mejor manera de hacer frente a la crisis energética provoco. opep+- los recortes de la producción de petróleo acordados por los productores de la opep+ les permitirán disponer de más oferta en caso de crisis, declaró el secretario general de la opep, haitham al-ghais, a la cadena de televisión al arabiya. la opep+, que incluye a los 13 miembros de la opep y 10 aliados liderados por rusia, acordó el miércoles reducir su objetivo de producción en 2 millones de barriles diarios. el líder de facto de la opep, arabia saudita, dijo que la medida era necesaria para responder a la subida de las tasas de interés en occidente y al debilitamiento de la economía mundial. metales- a las 1135 gmt, el oro al contado perdía un 0,04%, a 1.709,39 dólares la onza, mientras que, a las 1133 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,82%, a 7.545 dólares la tonelada. petróleo- a las 1143 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,03%, a 95,44 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 1,19%, a 89,48 dólares por barril. mercados europa- el índice europeo stoxx 600 bajaba, presionado por las empresas de semiconductores tras los débiles informes de samsung y advanced micro devices (amd), mientras persiste el temor a la recesión en medio de señales de que los bancos centrales seguirán siendo agresivos con el endurecimiento de sus políticas monetarias. el índice stoxx 600 del continente ganaba un 0,07%, a 396,61 puntos a las 1145 gmt. mercados asia- las acciones tecnológicas japonesas cayeron, incluido sharp corp, debido a preocupaciones sobre las perspectivas de la industria luego de señales de advertencia de pesos pesados extranjeros como advanced micro devices y samsung electronics. el nikkei cedió un 0,71%, a 27.116,11 puntos. las bolsas de china no operaron por feriado nacional. lo que hay que saber del jueves economía fmi- el fondo monetario internacional rebajará la semana que viene su previsión de crecimiento mundial del 2,9% para 2023, dijo su directora gerente, kristalina georgieva, debido a los crecientes riesgos de recesión e inestabilidad financiera. georgieva sostuvo que las perspectivas de la economía mundial se están oscureciendo debido a las perturbaciones causadas por la pandemia del covid-19, la invasión de rusia en ucrania y los desastres climáticos en todos los continentes, y que podrían empeorar. fed tasas- el presidente de la reserva federal de chicago, charles evans, dijo que el banco central estadounidense tiene que seguir aumentando el costo del crédito con la tasa de política monetaria, ahora en 3%-3,25%, probablemente dirigiéndose a 4,5%-4,75% para la primavera boreal de 2023. en la próxima reunión de la fed, las autoridades monetarias considerarán si subir las tasas nuevamente en 75 puntos básicos o reducir el aumento a 50 puntos base, dijo evans en un encuentro anual de la cámara de illinois en chicago. opep+ eeuu- estados unidos está "revisando una serie de opciones de respuesta" con respecto a su relación con arabia saudita después de que riad y otras naciones de la opep+ acordaron esta semana grandes recortes en la producción de petróleo, dijo el secretario de estado, antony blinken. wall street- los principales índices de wall street cerraron a la baja debido a que aumentaron las preocupaciones, antes de las cifras mensuales de nóminas no agrícolas, de que la postura agresiva de la tasa de interés de la reserva federal conducirá a una recesión. méxico gobierno- la secretaria de economía de méxico, tatiana clouthier, renunció al cargo, privando al gobierno de uno de sus negociadores clave en medio de una gran disputa con estados unidos y canadá centrada en la energía. clouthier, descendiente de una poderosa familia de un partido de oposición, asumió la cartera económica a principios del año pasado. leyendo una carta junto al presidente, andrés manuel lópez obrador, anunció su renuncia sin dar más detalles sobre la decisión. brasil ocde- el gobierno de brasil confía en una rápida adhesión a la organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), dijo el ministro de economía, paulo guedes. el funcionario estimó que la adhesión efectiva podría tardar hasta cinco años más, pero señaló que el gobierno cree que este plazo se "acortará sustancialmente". chile minería- el regulador ambiental chileno informó que formuló cuatro cargos contra una mina de cobre de la canadiense lundin tras un socavón generado a finales de julio en un terreno cercano a la operación en el norte del país. la superintendencia del medio ambiente (sma) dijo que las principales faltas fueron sobreextracción de mineral y construcción de obras en zonas diferentes a las aprobadas en su permiso, lo que habría provocado el socavón ubicado a 200 metros por sobre el caserón "gaby 4". 