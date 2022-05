Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (09 de mayo)

La agenda del lunes 09 de mayo estados unidos -el departamento del comercio publica el dato sobre el volumen de los inventarios mayoristas, que se espera hayan aumentado a un ritmo de 2,3% en marzo, similar a la lectura de febrero. también se difunden los datos de ventas mayoristas. -el presidente de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, realiza comentarios durante una conferencia sobre mercados financieros en florida. (1245 gmt) -la firma novavax inc reporta sus resultados del primer trimestre y los inversores estarán atentos a las noticias sobre permisos regulatorios para el uso de su vacuna contra el covid. mercados globales actualizados xi jimping scholz- el presidente de china, xi jinping, dijo al canciller alemán, olaf scholz, que deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para evitar que la guerra en ucrania se convierta en una "situación inmanejable", informó la radio estatal china. putin ucrania- el presidente ruso, vladimir putin, dijo a sus fuerzas armadas que estaban luchando por su país en un desfile para exhibir su arsenal en moscú, mientras sus tropas intensificaban la ofensiva iniciada hace 10 semanas en ucrania. bitcóin- el bitcóin tocaba su mínimo desde julio de 2021, ya que la caída de las bolsas seguía perjudicando a las criptodivisas, que actualmente cotizan en línea con activos de riesgo como las acciones tecnológicas. el bitcóin btc=btsp bajó hasta los 32.763,16 dólares, en su quinta sesión consecutiva de retrocesos, la criptomoneda ha caído un 13% en lo que va de mayo y ha perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzó un máximo histórico de 69.000 dólares en noviembre del año pasado. metales- a las 1200 gmt, el oro al contado cedía un 1,21%, a 1.860,26 dólares la onza, mientras que, a las 1231 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) perdía 2,61%, a 9.171,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1201 gmt, el crudo referencial brent caía un 2,79%, a 109,29 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 2,95%, a 106,48 dólares por barril. mercados europa- los mercados europeos de renta variable bajaban en las primeras operaciones, lastradas por las mineras, ya que los inversores se preocupan por una fuerte desaceleración económica en china debido a las prolongadas restricciones de covid-19, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantenían los grupos tecnológicos bajo presión. el índice paneuropeo stoxx 600 perdía un 2,15%, a 420,66 puntos a las 1200 gmt. mercados asia- las acciones chinas cayeron, presionadas por la caída de las empresas financieras y de consumo, ya que la creciente preocupación por el impacto económico de los cierres de covid-19 pesó sobre el sentimiento, con nuevos datos comerciales que reflejan una demanda débil. lo que hay que saber del fin de semana ucrania- el presidente de ucrania, volodímir zelensky, declaró a que unas 60 personas que se refugiaban en una escuela de la localidad oriental de bilohorivka murieron a causa de un bombardeo ruso. "como resultado de un ataque ruso sobre bilohorivka, en la región de luhansk, murieron unas 60 personas, civiles, que simplemente se escondían en la escuela, refugiándose de los bombardeos", dijo zelensky en su discurso nocturno por vídeo. eeuu- el crecimiento del empleo en estados unidos aumentó más de lo esperado en abril, lo que destaca los sólidos fundamentos de la economía a pesar de la contracción del producto interno bruto en el primer trimestre. las nóminas no agrícolas aumentaron en 428.000 empleos el mes pasado, dijo el departamento de trabajo en su informe mensual, observado de cerca por autoridades y mercados.

WALL STREET- Wall Street terminó a la baja ante la preocupación por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la perspectiva de más subidas de tasas de la Reserva Federal. "El 95% del motor del mercado ahora mismo son las tasas de interés a largo plazo", dijo Jay Hatfield, fundador y director ejecutivo de Infrastructure Capital Management en Nueva York. Nueve de los 11 principales sectores del S&P bajaron, siendo el energético el que mejor se comportó, ya que los precios del petróleo subieron ante la preocupación por la oferta. FED- Es posible que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que impulsar las tasas reales a largo plazo a una postura restrictiva para ayudar a reducir la inflación, dijo el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari. "Tendremos que observar los datos durante los próximos meses para determinar si cumplir con la orientación actual es suficiente para reducir la inflación o si tendremos que hacer más", dijo Kashkari en un ensayo publicado en Medium, y agregó que la guerra en Ucrania y los cierres por el COVID en China probablemente retrasarán la normalización de las cadenas de suministro. TWITTER- Elon Musk y Twitter Inc fueron demandados por un fondo de pensiones de Florida que busca impedir que el multimillonario complete rápidamente la adquisición de la compañía de redes sociales en 44.000 millones de dólares. En la demanda, presentada en un tribunal de Delaware, el Fondo de Pensiones de la Policía de Orlando dijo que, según la ley de Delaware, Musk no puede completar la adquisición hasta al menos 2025, a menos que los titulares de dos tercios de las acciones que no son "propiedad" de él lo aprueben.

PERÚ- El Congreso peruano rechazó un proyecto de reforma para llamar a un referendo y proponer cambiar la Constitución, una iniciativa presentada por el presidente Pedro Castillo en busca de impulsar el papel del Estado en la economía del país. La propuesta, una promesa de campaña electoral del mandatario izquierdista, fue rechazada por 11 votos frente a 6 en la comisión de Constitución del parlamento, integrado en su mayoría por legisladores de oposición. Con ello el proyecto, presentado hace dos semanas, será archivado. EXPLOSIÓN CUBA- Una fuerte explosión mortal sacudió un conocido hotel del centro de La Habana, derrumbando varios pisos en el costado del edificio en un hecho en el que al menos 18 personas murieron y alrededor de 74 resultaron heridas, dijeron testigos y medios de comunicación estatales cubanos. (REUTERS VV CS MG/)