Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (1 de abril)

La agenda del viernes 1 de abril estados unidos -el departamento del trabajo publica los datos de creación de empleo en marzo. los economistas encuestados estiman que las nóminas no agrícolas se incrementaron en 490.000, luego de que en febrero se crearon 678.000 puestos de trabajo a nivel nacional. -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) difunde la variación del índice nacional de actividad fabril en marzo. -el departamento del comercio emite el reporte de gastos en construcción durante febrero, que se espera marquen un aumento del 0,1%. -las automotrices revelan sus datos de ventas y producción de vehículos, en medio de los problemas globales para acceder a autopartes y semiconductores. brasil -la agencia de estadísticas igbe difunde los datos de producción industrial en febrero. -el banco central emite los datos de la balanza comercial de marzo, con un superávit previsto de 9.013 millones de dólares. -la empresa ihs markit da a conocer la variación de su índice pmi para el sector de manufacturas en marzo. méxico -ihs markit revela también el resultado de su sondeo pmi para el segmento de manufacturas. mercados globales actualizados ucrania otan- rusia está retirando algunas de sus fuerzas en las regiones del norte de ucrania de kiev y chernígov, dijeron los gobernadores de las dos áreas. rusia dijo durante negociaciones que reduciría las operaciones en las regiones de kiev y chernígov. la lucha ha continuado en ambas regiones y el secretario general de la otan, jens stoltenberg, ha dicho que las fuerzas rusas no se están retirando sino reagrupando. ucrania kremlin- el kremlin dijo que el ataque de las fuerzas ucranianas contra un depósito de combustible en la ciudad rusa de belgorod no crea condiciones cómodas para continuar las conversaciones de paz con kiev. bce inflación- la inflación de la zona euro se disparó hasta el 7,5% en marzo, marcando otro récord cuando aún faltan meses para que alcance su pico, lo que aumenta la presión sobre el banco central europeo para que frene unos precios desbocados, pese a la amenaza de una fuerte ralentización del crecimiento económico. gas ruso- rusia no cortará el suministro de gas a europa, ya que los pagos de las entregas que vencen después del 1 de abril se producen en la segunda mitad de este mes y en mayo, según dijo el portavoz del kremlin, dmitry peskov. metales- a las 1208 gmt, el oro al contado sumaba un 0,41%, a 1.929,31 dólares la onza, mientras que, a las 1220 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) cedía un 1,26%, a 10.249,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1209 gmt, el crudo referencial brent caía un 1,25%, a 103,61 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 1,71%, a 98,49 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas iniciaron el segundo trimestre con cautela, ya que los inversores estaban atenazados por las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la inflación, mientras europa se enfrenta a una fecha límite para empezar a pagar el gas ruso en rublos. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,58%, a 458,50 puntos a las 1152 gmt. mercados asia- las acciones chinas terminaron al alza, con los promotores inmobiliarios liderando las ganancias ante las expectativas de más estímulos económicos después de que los datos mostraran que la actividad de las fábricas se desplomó al ritmo más rápido en dos años en marzo. el índice referencial del mercado sumó un 1,27%, a 4.276,15 unidades, mientras el shanghai composite ganó un 0,94%, a 3.282,71 puntos. en japón el nikkei cedió un 0,56%, a 27.665,98 unidades. lo que hay que saber del jueves rusia ucrania - el presidente de rusia, vladimir putin, amenazó con suspender los contratos de suministro de un tercio de su gas a europa a menos que se pague en rublos, su réplica económica más fuerte hasta ahora a las aplastantes sanciones occidentales por su invasión de ucrania. el mayor receptor de gas ruso del continente, alemania, calificó de "chantaje" el ultimátum, pero moscú ofreció un mecanismo para que los compradores obtengan rublos enviando divisas a un banco ruso.

EEUU PETRÓLEO - El Gobierno del presidente Joe Biden lanzó la mayor liberación de la historia de la reserva de petróleo de emergencia de Estados Unidos y desafió a las compañías a perforar más, en un intento de bajar los precios de la gasolina que se han disparado durante la guerra de Rusia con Ucrania. A partir de mayo, Estados Unidos liberará 1 millón de barriles por día (bpd) de crudo durante seis meses de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).

WALL ST - Las acciones estadounidenses cerraron el primer trimestre con una baja y con su mayor caída trimestral en dos años, debido a que persistían las preocupaciones sobre el conflicto bélico en Ucrania y su efecto inflacionario en los precios y la respuesta de la Reserva Federal. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 550,46 puntos, o un 1,56%, a 34.678,35 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 72,04 puntos, o un 1,57%, a 4.530,41 unidades. El Nasdaq Composite bajó 221,76 puntos, o un 1,54%, a 14.220,52 unidades.

PETRÓLEO - La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, acordaron otro modesto aumento de la producción de petróleo en mayo, resistiendo la presión para que bombeen más, y además tomó distancia de los datos de la Agencia Internacional de Energía, en otra señal de una confrontación cada vez más hostil con Occidente. El grupo se ha resistido a los reiterados llamados de Estados Unidos y la AIE para bombear más crudo con el fin de enfriar los precios, que subieron casi a un máximo histórico por las preocupaciones sobre interrupciones del suministro ruso, después de que Washington y Bruselas impusieron sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania.

MÉXICO - La calificadora Moody's dijo que ve poco probable una mejora de la nota crediticia de México en un futuro cercano y advirtió que la necesidad de apoyo recurrente y sustancial de la petrolera estatal Pemex está erosionando la fortaleza fiscal del país. Moody's, que tiene a México con una calificación de "Baa1" con perspectiva negativa, afirmó que los indicios de que el crecimiento económico a medio plazo probablemente se estabilice en un nivel inferior al 2% ejercerían una presión a la baja sobre la nota de la nación latinoamericana.

ARGENTINA- El gobierno de Argentina está desarrollando un proyecto de ley que daría incentivos a la industria local del petróleo y el gas para aumentar la inversión en la producción nacional, e incluye facilitar el acceso a los mercados de divisas, según el documento visto por Reuters y diversas fuentes. El objetivo es ayudar al país a enfrentar la crisis energética mundial con más producción y exportaciones. COLOMBIA DDHH- La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia comenzaron a investigar posibles violaciones a los derechos humanos del Ejército en una operación militar en la que se reportó la muerte de 11 combatientes de las disidencias de las FARC, pero en la que según la comunidad perdieron la vida civiles inocentes. (REUTERS VV MG/)