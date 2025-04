Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (1 de abril)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) reporta el Índice de Gerentes de Compra (PMI) del sector manufacturero correspondiente a marzo. Analistas consultados por Reuters estiman que el PMI habría caído a 49,5 desde el 50,3 de febrero. (1400 GMT) -S&P Global da a conocer el PMI del sector manufacturero correspondiente a marzo. (1345 GMT) -El Departamento del Trabajo divulga el reporte Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de febrero. Un sondeo de Reuters entre economistas apunta que las ofertas de empleo habrían caído a 7,616 millones, desde 7,740 millones en enero. (1400 GMT) -El Departamento de Comercio entrega el dato de gasto en construcción de febrero. El mercado espera que el gasto haya aumentado un 0,3%, luego de caer un 0,2% en enero. (1400 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una charla informal en el evento C. Peter McColough Series on International Economics organizado por el Council on Foreign Relations en Nueva York. (1300 GMT) MÉXICO -S&P Global comunica el dato del PMI del sector manufacturero correspondiente a marzo. (1500 GMT) BRASIL -S&P Global informa el dato del PMI del sector manufacturero correspondiente a marzo. (1300 GMT) CHILE -El Banco Central publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero. (1130 GMT) RESTO DEL MUNDO -El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, realiza una visita de Estado a India. (Hasta el 5 de abril) -El ministro de Finanzas francés, Eric Lombard, y el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, celebran una rueda de prensa conjunta tras las conversaciones mantenidas en París, Francia. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EUROZONA INFLACIÓN- La inflación de la zona euro disminuyó el mes pasado, tal y como se esperaba, y un indicador clave de las presiones subyacentes sobre los precios también cayó, lo que probablemente contribuirá a aumentar las expectativas ya generalizadas de un nuevo recorte de las tasas de interés del Banco Central Europeo en abril. El crecimiento de los precios al consumo en los 20 países que comparten el euro se redujo al 2,2% en marzo desde el 2,3% de febrero, en línea con las expectativas de un sondeo de Reuters, debido a la fuerte caída de los costos energéticos y la ralentización de la inflación de los servicios, según los datos de Eurostat. CHINA PMI- La actividad de las fábricas chinas creció en marzo a su ritmo más rápido en cuatro meses, impulsada por una demanda más fuerte y unos sólidos pedidos de exportación, según una encuesta del sector privado, aunque la escalada de la guerra comercial con Estados Unidos enturbia las perspectivas. El PMI manufacturero Caixin/S&P Global subió a 51,2 en marzo desde los 50,8 del mes anterior, superando las expectativas de los analistas de 51,1 puntos. La marca de 50 separa el crecimiento de la contracción. EUROZONA PMI- La industria manufacturera de la zona euro, que lleva mucho tiempo resintiéndose, mostró los primeros signos de una recuperación significativa el mes pasado, ya que la producción aumentó por primera vez en dos años, según una encuesta, pero el repunte podría verse afectado por las medidas arancelarias de Estados Unidos. El índice final de gestores de compras del sector manufacturero de la zona euro, elaborado por S&P Global, se situó en 48,6 en marzo, justo por debajo de la estimación preliminar de 48,7, pero mucho más cerca de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción. El índice ha estado por debajo de esa línea desde mediados de 2022. ALEMANIA PMI- El sector manufacturero alemán mostró signos de recuperación en marzo, con su primer aumento de la producción en casi dos años, reveló una encuesta empresarial. El PMI manufacturero alemán HCOB, elaborado por S&P Global, subió a 48,3 en marzo desde los 46,5 del mes anterior, llevando el índice a su nivel más alto desde agosto de 2022, aunque permaneciendo por debajo del umbral de 50,0 que indica crecimiento. UE EEUU- La Unión Europea estará preparada para tomar represalias contra los aranceles comerciales de Estados Unidos con fuertes contramedidas si es necesario, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Nuestro objetivo es una solución negociada. Pero, por supuesto, si es necesario, protegeremos nuestros intereses, nuestra gente y nuestras empresas", dijo Von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. REINO UNIDO EEUU- El ministro británico de Comercio, Jonathan Reynolds, dijo que el Gobierno de Reino Unido confía en que los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reviertan en breve, si ambas partes llegan a un acuerdo económico basado en la tecnología. Reino Unido espera verse afectada esta semana por el plan de Trump de imponer aranceles a productos procedentes de países de todo el mundo, pero el Gobierno ha dicho que seguirá negociando una nueva alianza económica para ayudar a garantizar exenciones después de que entren en vigor los gravámenes. PERÚ IPC- La inflación de los precios al consumidor en Perú aumentó un 0,81% en marzo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En comparación, los precios al consumidor subieron un 0,19% en febrero respecto al mes anterior. CHINA CHILE- El jefe del regulador energético de China se reunió en Pekín con su homólogo chileno para discutir la cooperación en materia de energías renovables, electricidad y almacenamiento de energía, según un comunicado del regulador. Wang Hongzhi, quien fue nombrado jefe de la Administración Nacional de Energía en diciembre, dijo al ministro de Energía de Chile, Diego Pardow, que China está dispuesta a apoyar a las empresas de ambos lados para fortalecer la cooperación energética bilateral, dijo un comunicado. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU FED- El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que la política monetaria está "bien posicionada" para lo que pueda hacer la economía este año, al tiempo que reconoció que existen riesgos de que la inflación vuelva a calentarse. "La política monetaria es moderadamente restrictiva", afirmó Williams en una entrevista con Yahoo Finanzas, con la configuración actual "ejerciendo cierta presión a la baja sobre la inflación". FMI GEORGIEVA- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que la ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer aranceles generalizados está creando una gran incertidumbre y afectando la confianza, pero no es probable que desencadene una recesión a corto plazo. "No estamos viendo un impacto dramático" todavía de los aranceles implementados y amenazados hasta ahora por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, dijo Georgieva en una entrevista con Reuters NEXT Newsmaker. EEUU VENEZUELA- Un juez estadounidense impidió al Gobierno de Donald Trump retirar la protección contra la deportación a inmigrantes venezolanos. En un caso presentado por la Alianza Nacional de TPS, un grupo que aboga por los inmigrantes, el juez de distrito Edward Chen en San Francisco detuvo la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el estatus de protección temporal a cientos de miles de venezolanos. PERÚ MINERÍA- Residentes de localidades andinas mantienen bloqueada vías de acceso a la mina de cobre Antapaccay de Glencore en Perú en rechazo a un proyecto de expansión de 1.800 millones de dólares, dijo el líder de las comunidades y una fuente cercana a la compañía. El bloqueo, que impide la entrada y salida de los vehículos del yacimiento, comenzó el domingo en protesta contra el plan de ampliación llamado "Coroccohuayco" sin que termine en una consulta con las comunidades, dijo a Reuters Flavio Huanque, líder de las localidades de influencia de las operaciones de Antapaccay. PETRÓLEO- El grupo petrolero francés Maurel et Prom y la española Repsol dijeron que Estados Unidos les revocó sus licencias para operar en Venezuela, mientras el Gobierno venezolano asegura que sus operaciones siguen con normalidad. Reuters informó el 29 de marzo que el Gobierno del presidente Donald Trump había notificado a los socios extranjeros de la petrolera estatal venezolana PDVSA la inminente cancelación de las autorizaciones que les permitían exportar crudo y derivados desde Venezuela hasta el 27 de mayo. TESLA- Un incendio nocturno en un concesionario de Tesla en Roma que destruyó 17 automóviles fue un acto de terrorismo, dijo el multimillonario propietario de la compañía, Elon Musk. La unidad especial Digos de la policía italiana está llevando a cabo una investigación sobre la posibilidad de que anarquistas prendieran fuego a los autos en las afueras de la zona oriental de la capital italiana, dijo una fuente de seguridad. ECUADOR ELECCIONES- La izquierdista Luisa González lidera por un estrecho margen al actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, según dos sondeos de intención de voto de cara a la segunda vuelta del 13 de abril. Noboa, quien asumió el cargo en noviembre de 2023 para terminar el mandato truncado de su predecesor, superó por apenas 16.746 votos a González en la primera vuelta presidencial de febrero. (REUTERS RF MF BMV)

