LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (1 de diciembre)

LA AGENDA DEL LUNES

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en un evento.

- S&P Global presenta la lectura final del PMI manufacturero y de precios pagados de noviembre.

MÉXICO

- S&P Global presenta la lectura final del PMI manufacturero y de noviembre.

BRASIL

- S&P Global presenta la lectura final del PMI manufacturero y de noviembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

OPEP+ REUNIÓN- El resultado de la reunión de la OPEP+ marcó un punto de inflexión, informó la televisión estatal Al Ekhbariya, citando al ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman. La OPEP dijo que el grupo OPEP+ había aprobado un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros que se utilizará para establecer las líneas de base de producción a partir de 2027, contra las que se fijan sus objetivos de producción.

ALEMANIA MANUFACTURA- El sector manufacturero alemán experimentó un marcado deterioro de las condiciones empresariales en noviembre, ya que los nuevos pedidos cayeron al ritmo más rápido en diez meses, mostró una encuesta empresarial. El PMI manufacturero alemán HCOB, elaborado por S&P Global, cayó a 48,2 en noviembre desde los 49,6 de octubre, tocando un mínimo de nueve meses y manteniéndose por debajo del umbral de 50,0 que indica contracción.

CATÁSTROFE SUDESTE ASIÁTICO- Los equipos de rescate del oeste de Indonesia luchaban por despejar las carreteras cortadas por los corrimientos de tierra y las inundaciones provocadas por un ciclón, mientras la mejora del tiempo revelaba la magnitud de una catástrofe que ha matado a cerca de 700 personas en el sudeste asiático. Indonesia, Malasia y Tailandia han sufrido una devastación a gran escala tras la formación de una inusual tormenta tropical en el estrecho de Malaca que ha provocado lluvias torrenciales y ráfagas de viento durante una semana, lo que ha dificultado los esfuerzos por llegar a las personas atrapadas por los corrimientos de tierra y las crecidas de las aguas.

UE CHINA- El endurecimiento de los controles de exportación de China está empujando a las empresas europeas a explorar nuevas capacidades de la cadena de suministro fuera de la segunda economía más grande del mundo, dijo un grupo de presión europeo, en busca de protección frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China dijo que una de cada tres empresas miembros estaba buscando reubicar el abastecimiento fuera de China debido al régimen de control de exportaciones de Pekín, y el 40% de los consultados en su encuesta rápida dijo que el ministerio de Comercio está procesando las licencias de exportación más lento de lo prometido.

INCENCIO HONGKONG- Las autoridades de Hong Kong dijeron que habían detenido a 13 personas por presunto homicidio involuntario en el marco de la investigación sobre el incendio más mortífero de la ciudad en décadas, y señalaron a los materiales de renovación de mala calidad como responsables de las llamas que se han cobrado al menos 151 vidas. La policía continuó rastreando las siete torres incendiadas el miércoles en la urbanización Wang Fuk Court, y encontraron cadáveres de residentes que quedaron atrapados en escaleras y azoteas cuando intentaban huir de las llamas.

LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA

TRUP VENEZUELA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles mientras Washington aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que advirtió que no aceptará "órdenes ni amenazas de ningún poder extranjero". Funcionarios estadounidenses contactados por Reuters se mostraron sorprendidos por el anuncio de Trump y no tenían conocimiento de ninguna operación militar estadounidense en curso para imponer un cierre del espacio aéreo venezolano. El Pentágono no respondió a las solicitudes de comentarios y la Casa Blanca no dio más explicaciones.

OPEP+ ACUERDO- Los países de la OPEP+ acordaron mantener las cuotas de producción de petróleo de todo el grupo para 2026 en una reunión celebrada el domingo así como un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de petróleo de los miembros, dijo la OPEP en un comunicado.

HONDURAS ELECCIONES- El candidato del derechista Partido Nacional, Nasry Asfura, lideraba las elecciones presidenciales en Honduras con el 40,62% de los votos, según el primer reporte preliminar del Consejo Electoral Nacional (CNE) del país centroamericano, sacando un estrecho margen a su rival más cercano, el centrista Salvador Nasralla, que tenía un 38,78%. Más atrás, con casi la mitad de votos menos, figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, quien en la víspera había advertido que no iba a reconocer los resultados oficiales preliminares.

WALLSTREET- Las bolsas estadounidenses subieron en una sesión de escaso volumen tras el Día de Acción de Gracias, impulsadas por las ganancias de las minoristas y la recuperación de los valores tecnológicos. Las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre se fortalecieron durante de la semana, lo que contribuyó a apuntalar la confianza en los mercados de renta variable.

COLOMBIA DESEMPLEO- El desempleo en Colombia disminuyó en octubre manteniéndose en un dígito por la generación de puestos de trabajo en el comercio, la agricultura, la ganadería, la industria y la administración pública, aunque la informalidad subió levemente, informó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). La tasa de desempleo urbano, medida en las 13 principales áreas metropolitanas del país, se situó en un 8% en el décimo mes, inferior al 9,5% en octubre del año pasado, aunque levemente superior al 8,1% de septiembre.

MÉXICO DÉFICIT- México registró en octubre un déficit en sus finanzas públicas de 16.753,4 millones de pesos, dijo la secretaría de Hacienda.

BRASIL DESEMPLEO- La tasa de desempleo de Brasil alcanzó un mínimo histórico en los tres meses transcurridos hasta octubre, mostraron los datos del instituto de estadística IBGE, que se situaron por debajo de las expectativas del mercado a pesar de las elevadas tasas de interés. El desempleo en la mayor economía de América Latina se situó en el 5,4% en el periodo agosto-octubre, según el IBGE.

CHILE COBRE- La producción de cobre en Chile cayó un 7,0% interanual en octubre, según cifras divulgadas por el gobierno. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el mayor productor mundial del metal sumó 458.405 toneladas en el décimo mes del año.

