LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (10 de diciembre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES

ESTADOS UNIDOS

-La Reserva Federal da a conocer su decisión de Política Monetaria.

-Conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la decisión de tasas de interés.

-Adobe presentará sus resultados del cuarto trimestre, y Oracle del segundo trimestre.

BRASIL

-Decisión de tasas del Banco Central.

-Se publicará el índice de precios IPCA de noviembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

FMI CHINA- El Fondo Monetario Internacional instó a China a acelerar una reforma estructural, a medida que aumenta la presión global sobre la segunda mayor economía del mundo para que cambie a un modelo de crecimiento basado en el consumo y frene la inversión y las exportaciones impulsadas por la deuda. El gigante manufacturero ha registrado por primera vez un superávit comercial de un billón de dólares y está llamado a impulsar hasta el 40% del crecimiento mundial en 2025. Esto ha desatado críticas de que la desaceleración de la economía china se basa en dominar una mayor parte del comercio mundial e inundar los mercados emergentes con productos baratos desviados de Estados Unidos tras los aranceles del presidente Donald Trump.

CHINA INFLACIÓN- La inflación anual al consumo de China se aceleró en noviembre hasta alcanzar un máximo de 21 meses, impulsada principalmente por los precios de los alimentos, mientras que la deflación en las fábricas se acentuó, con tendencias subyacentes que sugieren que la demanda interna sigue siendo débil y no es probable que se recupere a corto plazo. La economía, valorada en 19 billones de dólares, va camino de alcanzar el objetivo de crecimiento de Pekín de "alrededor del 5%" para este año, impulsada por el apoyo de las políticas económicas y la resistencia de las exportaciones de bienes. Aunque los desequilibrios económicos han empeorado este año.

INTEL UE- El fabricante estadounidense de chips Intel perdió su recurso contra una multa antimonopolio de 376 millones de euros (US$438 millones) impuesta por la UE hace dos años por obstaculizar a sus competidores, pero obtuvo cierto consuelo cuando el segundo tribunal más alto de Europa redujo la sanción en un tercio. La Comisión Europea, que actúa como garante de la competencia en la UE, impuso la multa en 2023 después de que el tribunal anuló su anterior sanción de 1.060 millones de euros impuesta en 2009 por bloquear a Advanced Micro Devices (AMD).

NDIVIA CONTRABANDO- Nvidia ha creado una tecnología de verificación de ubicación que podría indicar en qué país funcionan sus chips, según fuentes cercanas, una medida que podría ayudar a evitar que sus chips de inteligencia artificial se introduzcan de contrabando en países donde su exportación está prohibida. La función, que Nvidia ha mostrado en privado en los últimos meses, pero que aún no ha publicado, sería un software opcional que los clientes podrían instalar. Aprovecharía lo que se conoce como capacidad de cálculo confidencial de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU), según las fuentes.

UE CHINA- Las empresas europeas están acelerando sus esfuerzos para diversificarse y abandonar las cadenas de suministro chinas, a medida que la campaña de autosuficiencia de Pekín y los controles de exportación de amplio alcance agravan la incertidumbre comercial mundial, dijo la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. El superávit comercial de China superó el billón de dólares por primera vez en noviembre, al dispararse las exportaciones a Europa, Australia y el Sudeste Asiático tras los aranceles estadounidenses, lo que avivó la tensión diplomática por los insostenibles desequilibrios comerciales.

NOBEL MACHADO- La líder opositora venezolana María Corina Machado no recibirá en persona el Premio Nobel de la Paz en la ceremonia de entrega en Oslo, informó el director del Instituto Nobel noruego, que desconoce su paradero actual. Machado, de 58 años, tenía previsto recibir el premio en una ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, la reina Sonja y líderes latinoamericanos como el presidente argentino Javier Milei y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES

EEUU EMPLEO- Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en octubre, pero la contratación siguió siendo moderada en un entorno económico incierto. Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, aumentaron en 12.000 puestos hasta los 7,670 millones el último día de octubre, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo en su informe de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral, conocido como JOLTS por su sigla en inglés.

ANGLOTECK- Los accionistas de Anglo American y Teck Resources aprobaron una fusión anunciada previamente, informaron las empresas, allanando el camino para la creación de un peso pesado del cobre y dejando las aprobaciones regulatorias como último obstáculo. Más del 99,17% de los votos emitidos por los accionistas de la minera que cotiza en Londres fueron a favor, dijo Anglo en un comunicado. Se requería una mayoría simple para aprobar la moción. Los accionistas de Teck también superaron el umbral de aprobación de dos tercios. La nueva empresa, Anglo-Teck, tendrá su sede en Vancouver y su cotización principal en Londres.

COLOMBIA FISCAL- La comisión económica del Senado de Colombia rechazó un proyecto de reforma fiscal por 16,3 billones de pesos (US$4.255,8 millones) para financiar el presupuesto de gastos del 2026, en la más reciente derrota del Gobierno en el legislativo y en medio del deterioro fiscal del país. El rechazo de la reforma por nueve votos en contra y cuatro a favor se registró pese a que el Gobierno había accedido a recortar el monto propuesto originalmente de 26,3 billones de pesos (US$6.866,8 millones).

GRANOS ARGENTINA- Las principales asociaciones rurales de Argentina celebraron el anuncio de un nuevo recorte en los muy rechazados impuestos a las exportaciones de granos y subproductos, que de acuerdo a analistas no tendría mayor impacto en los mercados del exportador mundial clave de alimentos. El ministro de Economía argentino Luis Caputo publicó en su cuenta de la red social X que el Gobierno bajará los impuestos a las exportaciones de granos de soja, su aceite y harina derivados, el maíz y el trigo, los principales productos de exportación de Argentina.

ECUADOR INDEMNIZACIÓN- La Procuraduría de Ecuador dijo que un tribunal arbitral dictaminó que el país andino debe pagar unos 220,8 millones de dólares como indemnización en un caso iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company. El monto fijado es inferior a la pretensión inicial de la demanda que ascendía, con intereses, a más de 3.350 millones de dólares, dijo la entidad en un comunicado.

GRANOS EEUU- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantuvo sin cambios su previsión de exportación de soja local en un informe mensual, después de que se reanudaron las ventas a China, que había evitado las compras durante meses en el contexto de una guerra comercial con Washington. El USDA fijó las exportaciones de soja en la temporada 2025/26, que finaliza el 31 de agosto, en 1.635 millones de bushels. Las existencias finales también se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior en 290 millones de bushels.

ELECCIONES HONDURAS- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció que las elecciones presidenciales de fines de noviembre están "viciadas de nulidad" y las calificó como un "golpe electoral", a poco de que finalice el escrutinio preliminar. Los comentarios de Castro, cuya candidata aparece en un lejano tercer lugar, avivan un clima ya de por sí inestable en Honduras, mientras que las autoridades electorales han instado a la calma.

DEUDA GLOBAL- Los mercados desarrollados lideraron un impulso que elevó la deuda mundial a cerca de 346 billones de dólares a finales del tercer trimestre, mientras que una sentencia pendiente sobre la legalidad de los aranceles de Estados Unidos podría forzar aún más emisión de Estados Unidos, dijo el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI). El grupo bancario dijo que la deuda total alcanzó los 345,7 billones de dólares a finales de septiembre, lo que equivale a alrededor del 310% del PIB mundial, una proporción relativamente estable desde mediados de 2022.

