Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (10 de julio)

La agenda del lunes

ESTADOS UNIDOS -El vicepresidente de supervisión financiera de la Reserva Federal, Michael Barr, interviene en un evento de la industria de la banca en Washington. Durante el día, también se esperan declaraciones de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y de la jefa de la Fed de la Cleveland, Loretta Mester. -La Reserva Federal emite su reporte sobre el crecimiento del crédito al consumidor en mayo. COLOMBIA -La agencia de estadísticas gubernamental presenta los datos de inflación al consumidor en junio. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA ECONOMÍA- Los precios de producción de China cayeron en junio a su ritmo más rápido en más de siete años, mientras que los precios al consumo se tambaleaban al borde de la deflación, lo que refuerza lor argumentos a favor de que los dirigentes económicos apliquen más estímulos para reactivar la lenta demanda. El empeoramiento de la deflación de los precios en las fábricas y el avance de los precios al consumo hacia la deflación por primera vez desde febrero de 2021 son indicios negativos para el crecimiento económico de China. EUROZONA- El optimismo de los inversores de la zona euro se hundió más de lo esperado en julio, alcanzando un mínimo no visto desde la crisis energética europea de noviembre pasado, ya que la unión monetaria sigue en recesión sin indicios de que las cosas vayan a mejorar, según mostró una encuesta. El índice Sentix para la zona euro cayó desde -17,0 en junio a -22,5 puntos en julio, por debajo de lo esperado por los analistas encuestados por Reuters, que preveían una lectura de -18,0 puntos. CHINA EEUU- Pekín pidió a Washington que tome "medidas prácticas" en respuesta a sus "grandes preocupaciones" sobre las sanciones a empresas chinas, después de que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, concluyera más de 10 horas de reuniones con altos cargos en Pekín. China acordó "mantener intercambios y comunicación de alto nivel a todos los niveles en el ámbito económico", dijo su Ministerio de Finanzas en un comunicado. EUROPA- Varias empresas europeas temen quedar atrapadas en el fuego cruzado de la creciente rivalidad económica entre Estados Unidos y China, y algunos de los participantes en una conferencia empresarial francesa se muestran frustrados por la lentitud de Europa a la hora de dar una respuesta. Las crecientes tensiones comerciales entre las dos superpotencias se suman a los problemas a los que se enfrentan políticos y ejecutivos ante una economía europea que se encuentra casi en punto muerto y que se plantea si debe prepararse para un aterrizaje brusco o suave. BANCOS- Se espera que más de una veintena de bancos centrales de economías emergentes y avanzadas tengan monedas digitales en circulación a finales de la década, según un estudio publicado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI). Bancos centrales de todo el mundo han estado estudiando y trabajando en versiones digitales de sus monedas para uso minorista, con el fin de evitar que los pagos digitales queden en manos del sector privado en medio de un declive acelerado del efectivo. Algunos también están estudiando versiones mayoristas para transacciones entre instituciones financieras. PAÍSES BAJOS- El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, no se presentará a un quinto mandato y dejará la política tras las elecciones de noviembre. Rutte presentó la dimisión de su cuarto gabinete tras no lograr un acuerdo sobre políticas de inmigración más estrictas. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU- La economía de Estados Unidos agregó la menor cantidad de empleos en dos años y medio en junio, pero el persistente aumento de los salarios señaló que las condiciones del mercado laboral aún son ajustadas y que seguramente justificarán que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés este mes. El seguido informe de empleo del Departamento de Trabajo también mostró que se crearon 110.000 puestos de trabajo menos en abril y mayo, lo que indica que los mayores costos de endeudamiento estaban comenzando a disminuir el apetito de las empresas por continuar aumentando la plantilla. WALL STREET- El S&P 500 cerró ligeramente a la baja, un día después de una fuerte caída, en una jornada en que los inversores asimilaban un informe sobre el empleo en Estados Unidos, que mostró un crecimiento inferior al esperado, antes de demás datos económicos y resultados empresariales en las próximas semanas. En junio, Estados Unidos creó el menor número de puestos de trabajo de los últimos dos años y medio, aunque el fuerte crecimiento de los salarios puso de manifiesto que las condiciones del mercado laboral siguen siendo difíciles, según datos del Gobierno estadounidense. VENEZUELA- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó una moción de Venezuela para evitar que seis empresas se unieran a una subasta planificada de acciones en una de las compañías matrices de Citgo Petroleum con la que se busca hacer cumplir sentencias por incumplimientos y expropiación de activos. La decisión les permite a las seis compañías seguir adelante con sus reclamos combinados de alrededor de 3.000 millones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA en un tribunal federal de Delaware. La corte se encuentra en la fase inicial de preparación de una subasta que podría arrancar en septiembre. OTAN- Los aliados de la OTAN han llegado a un acuerdo para elevar el objetivo de gasto militar de la alianza hasta al menos el 2% del PIB nacional, informaron dos diplomáticos a Reuters. Los 31 aliados acordaron "un compromiso duradero para invertir al menos el 2%" de su PIB en sus ejércitos en el futuro, dijeron dos diplomáticos, confirmando un informe anterior de la agencia de noticias alemana DPA. TESLA- El fabricante de vehículos eléctricos Tesla puso en marcha un nuevo programa que permite a los compradores obtener más incentivos si han sido recomendados por otro antiguo, una estrategia usada desde hace tiempo por las automotrices tradicionales para impulsar las ventas. El incentivo, que Tesla ha bautizado como "Refer and Earn" (Recomienda y gana) en sus sitios web, equivale a unos 500 dólares de reembolso en efectivo para los nuevos compradores en Estados Unidos, que adquieran el Model 3 y el Model Y, así como tres meses de su función Full Self-Driving. (REUTERS NS)

Reuters