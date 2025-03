Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (10 de marzo)

LA AGENDA DEL LUNES MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía difunde el dato de confianza del consumidor de febrero. En enero, la lectura fue de 46,7. (1200 GMT) ESTADOS UNIDOS -Oracle reporta sus resultados del tercer trimestre después del cierre del mercado. BRASIL -La Fundación Getúlio Vargas da a conocer su índice de precios IGP-DI de febrero. (1100 GMT) RESTO DEL MUNDO -El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viaja a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed Bin Salman. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA EEUU- Un plan de Estados Unidos para imponer tasas a los buques vinculados a China perjudicará a las cadenas mundiales de suministro e industriales y socavará los intereses de las empresas estadounidenses, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. La medida no revitalizará la industria naval estadounidense, dijo un portavoz del ministerio en una rueda de prensa periódica, y añadió que China tomaría medidas para defender sus derechos e intereses. EUROZONA- La confianza de los inversores en la eurozona mejoró sustancialmente en marzo, con unas expectativas económicas que alcanzaron su nivel más alto desde julio de 2021, según una encuesta, en la que los planes de Alemania para contraer nueva deuda contribuyeron al optimismo. El índice general Sentix para la unión monetaria se disparó a -2,9 en marzo desde -12,7 en febrero, superando las expectativas de los analistas encuestados por Reuters de un aumento a -8,4. ALEMANIA- La producción industrial alemana aumentó en enero, pero las exportaciones se desplomaron, lo que sugiere que las perspectivas de la mayor economía de la zona euro no son prometedoras. Las exportaciones alemanas cayeron un 2,5% en enero respecto al mes anterior, según los datos de la oficina federal de estadística. El resultado contrasta con el aumento del 0,5% previsto en una encuesta de Reuters. RUSIA- Moscú acusó a dos diplomáticos británicos de espionaje y les dio dos semanas para abandonar el país, lo que mantiene la trayectoria descendente de sus relaciones diplomáticas con Europa mientras negocia el restablecimiento de los lazos con Estados Unidos. No hubo respuesta inmediata a una petición de comentarios de la embajada británica, que en el pasado ha rechazado acusaciones similares contra diplomáticos británicos en Rusia. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA FED POWELL- La Reserva Federal de Estados Unidos no tendrá prisa en recortar las tasas de interés, mientras las autoridades esperan más claridad sobre cómo las políticas del Gobierno de Donald Trump afectan la economía. "El nuevo Gobierno está en proceso de implementar cambios políticos significativos en cuatro áreas distintas: comercio, inmigración, política fiscal y regulación", dijo Powell en comentarios preparados para un foro económico de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. "La incertidumbre en torno a los cambios y sus posibles efectos sigue siendo alta". EEUU EMPLEO- El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en febrero y la tasa de desempleo subió al 4,1%, pero la creciente incertidumbre sobre la política comercial y los profundos recortes del gasto público federal podrían erosionar la resistencia del mercado laboral en los próximos meses. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 151.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 125.000 en enero, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. EEUU UCRANIA- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Estados Unidos "casi" había puesto fin a la suspensión de la inteligencia con Ucrania y que esperaba buenos resultados de las próximas conversaciones con responsables ucranianos en Arabia Saudita. Cuando se le preguntó si consideraría poner fin a la suspensión, Trump dijo: "Casi lo hemos hecho. Estamos a punto de hacerlo". EEUU FED- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elegirá pronto a un vicepresidente de la Reserva Federal para la supervisión de los bancos, dijo en una entrevista. "Elegiré a alguien bastante pronto", dijo Trump en la entrevista "Sunday Morning Futures". La elección sustituiría al vicepresidente de supervisión de la Fed, Michael Barr, quien dijo que dejaría el cargo de regulación bancaria antes de que expire su mandato en julio de 2026. CHINA- El índice de precios al consumidor de China en febrero no alcanzó las expectativas y cayó al ritmo más pronunciado en 13 meses, mientras persistió la deflación de los precios de producción, al desvanecerse la demanda estacional y mantenerse la cautela de los hogares en medio de preocupaciones por el empleo y los ingresos. Pekín ha prometido redoblar sus esfuerzos para impulsar el consumo ante la escalada de la guerra comercial con Estados Unidos, pero los analistas prevén que las presiones deflacionarias se prolonguen en la segunda economía mundial. EEUU RUSIA- El Gobierno de Estados Unidos está estudiando la forma de suavizar las sanciones al sector energético ruso como parte de un amplio plan para que Washington pueda ofrecer un alivio rápido si Moscú acepta poner fin a la guerra de Ucrania, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Reuters había informado esta semana que Estados Unidos estaba elaborando planes para levantar potencialmente las sanciones rusas a determinadas entidades y personas, pero no estaba claro en ese momento si la iniciativa incluiría la enorme industria rusa del petróleo y el gas. MÉXICO- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nombró a Edgar Amador como nuevo secretario de Hacienda a partir del sábado y designó al actual titular de la cartera, Rogelio Ramírez de la O, como asesor económico internacional. Amador, un maestro en Economía, es hasta ahora subsecretario de Hacienda. Ramírez de la O deja el cargo después de más de tres años en el puesto, en un movimiento que se esperaba después de que el funcionario aceptara permanecer temporalmente durante el cambio de Gobierno tras las elecciones del año pasado. COLOMBIA- El país registró una inflación de 1,14% en febrero, un dato superior al esperado por el mercado, impulsada por el alza de los precios de la educación y el transporte, informó el estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). La cifra del segundo mes del año se comparó con un alza de 1,09% en febrero del 2024 y de 0,94% en enero último. Según la mediana de un sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación de 1%. CHILE- La inflación en Chile avanzó un 0,4% en febrero, como esperaba el mercado, impulsada por alzas en transporte, vivienda y servicios básicos, según reveló el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En doce meses, la inflación avanzó un 4,7%, por encima del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%. (REUTERS RF BMV)

