Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (11 de abril)

LA AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Trabajo divulga el Índice de Precios al Productor (IPP) de marzo. Analistas consultados por Reuters estiman que los precios habrían subido un 0,2% mensual, tras mantenerse sin cambios en febrero. En los 12 meses a marzo, el IPP habría avanzado un 3,3%, tras mejorar un 3,2% el mes previo. (1230 GMT) -La Universidad de Michigan entrega la lectura preliminar de su índice de confianza del consumidor correspondiente a abril. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta un declive del 54,5, desde la lectura final de 57 de marzo. -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, es entrevistado en CNBC. (1200 GMT) -La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, es entrevistada por Yahoo! Finanzas. (1300 GMT) -El jefe de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos y participa en una conversación moderada durante el 29º Día Anual del Departamento de Banca del Estado de Arkansas. (1400 GMT). -El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, discute las perspectivas económicas y la política monetaria ante la Cámara de Comercio de Puerto Rico. (1500 GMT) -JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of New York Mellon y BlackRock reportan sus resultados trimestrales antes de la apertura de la sesión. MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el dato de producción industrial de febrero. El mercado espera un aumento marginal de 0,1% tras caer un 0,4% de enero. En los 12 meses hasta febrero, la producción habría declinado un 3,9%, lo que se compara con la bajaba del 2,9% registrada el mes previo. (1200 GMT) BRASIL -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística difunde el Índice de Precios al Consumidor de marzo. Analistas consultados por Reuters prevén un alza del 0,56% mensual, tras subir un 1,31% de febrero. En los 12 meses a marzo, los precios habrían crecido un 5,48%, sobre el 5,06% del mes previo. (1200 GMT) -El Banco Central comunica el indicador de actividad económica IBC-BR de febrero. Un sondeo de Reuters entre economistas anticipa que la actividad habría crecido un 0,15%, por debajo del aumento del 0,9% de enero. (1200 GMT) ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos informa el Índice de Precios al Consumidor de marzo. El mercado anticipa un avance del 2,6%, tras ganar un 2,4% de febrero. En los 12 meses a marzo, habrían crecido un 54,2%, por debajo del 66,9% del mes previo. (1900 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA EEUU- Pekín aumentó sus aranceles sobre las importaciones estadounidenses hasta el 125%, contraatacando a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los gravámenes sobre los productos chinos al 145% y elevando las apuestas en una guerra comercial que amenaza con poner fin a las cadenas de suministro mundiales. Las represalias de China intensificaron la agitación económica desatada por los aranceles de Trump, con los mercados cayendo aún más y los líderes extranjeros desconcertados sobre cómo responder a la mayor perturbación del orden comercial mundial en décadas. CHINA ESPAÑA- El presidente chino, Xi Jinping, dijo a su homólogo español, Pedro Sánchez, que Pekín y la Unión Europea deben unirse para defender la globalización y oponerse a los "actos unilaterales de intimidación", lo que constituye un claro ataque a las políticas arancelarias de Trump. En sus primeros comentarios públicos sobre el tema desde que Trump lanzó su ofensiva arancelaria la semana pasada, Xi afirmó que "no puede haber ganadores" en cualquier guerra comercial y afirmó que la UE tiene un papel clave que desempeñar para garantizar la estabilidad económica mundial. ALEMANIA- La inflación alemana se desaceleró al 2,3% en marzo, según la Oficina Federal de Estadística, confirmando los datos preliminares. Los precios al consumo alemanes, armonizados para compararlos con los de otros países de la UE, habían subido un 2,6% interanual en febrero. REINO UNIDO- La economía británica volvió a crecer con una fuerte expansión del 0,5% en febrero, según los datos oficiales, una cifra que supera las expectativas de los economistas y muestra que estaba en una base algo más firme a medida que se prepara para el impacto de los aranceles de Estados Unidos. El crecimiento mensual del Producto Interno Bruto fue el más fuerte desde marzo de 2024 y superó mucho a un sondeo de Reuters entre 30 economistas, que habían apuntado a un alza del 0,1%. Los datos anteriores de enero, que mostraron una leve contracción, se revisaron al alza para mostrar un crecimiento nulo. COUNTRY GARDEN- La promotora inmobiliaria china Country Garden dijo que llegó a un acuerdo con un grupo clave de tenedores de bonos y que está cerca de finalizar las negociaciones con un grupo de acreedores bancarios. La empresa incurrió en el impago de su deuda en el extranjero a fines de 2023 y ahora se encuentra en un proceso de reestructuración que busca reducir 14.100 millones de dólares de esa deuda en un 78%. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU ARANCELES- La pausa de Trump en algunos aranceles puede haber aliviado en algo la tensión que se acumula en los mercados financieros, pero mantiene el mismo conjunto de circunstancias que habían restablecido las perspectivas económicas de Estados Unidos con riesgos crecientes de recesión y una posible creciente inflación. Siguen en vigor importantes gravámenes sobre China, México y Canadá, que representan la mayor parte de las importaciones estadounidenses, y el público, los inversores y la Fed tienen ahora tres meses más de incertidumbre sobre dónde se resolverá un debate perturbador. EEUU MÉXICO- Trump amenazó a México con sanciones y aranceles en una disputa sobre el reparto del agua entre los dos países, acusando a su vecino del sur de romper un tratado de 81 años y "robar el agua de los agricultores de Texas". Bajo el tratado de 1944, México debe enviar 1.75 millones de acres-pies de agua a Estados Unidos desde el Río Grande a través de una red de presas y cuencas interconectadas cada cinco años. Un acre-pie de agua es suficiente para llenar media alberca olímpica. UE EEUU- La UE pausará sus primeras medidas contra los aranceles de Estados Unidos después de que Trump rebajó de forma temporal los severos gravámenes impuestos a decenas de países, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El bloque tenía previsto implantar gravámenes sobre unos 21.000 millones de euros (23.250 millones de dólares) de importaciones estadounidenses a partir del martes en respuesta a los del 25% impuestos por Trump al acero y el aluminio. Todavía está evaluando cómo responder a los sobrecargos estadounidenses a los automóviles y a los generalizados del 10% que siguen en vigor. WALL STREET- Las acciones de Wall Street se desplomaron ante la creciente preocupación por el impacto económico de la guerra arancelaria en múltiples frentes de Trump. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses sufrieron fuertes bajas, perdiendo gran parte de las ganancias de la sesión anterior, ya que la creciente preocupación por el enfrentamiento comercial entre Washington y Pekín frenó el optimismo sobre los alentadores datos económicos y las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa. FED COLLINS- La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo que los grandes aranceles comerciales que persigue ahora la administración Trump casi con toda seguridad acelerarán la inflación y deprimirán el crecimiento, al menos a corto plazo. El entorno presenta dilemas complicados para el banco central sobre la política de tasas de interés, ya que busca un equilibrio entre presiones de precios estables y un impulso del mercado laboral, dijo Collins en un discurso en Washington. EEUU INFLACIÓN- Los precios al consumidor de Estados Unidos cayeron de forma inesperada en marzo, pero los riesgos de inflación se inclinan al alza después de que Trump redobló los aranceles a los productos chinos importados, incluso cuando redujo los gravámenes a otras naciones. El Índice de Precios al Consumidor bajó un 0,1% el mes pasado después de subir un 0,2% en febrero, dijo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. El descenso reflejó probablemente el abaratamiento de la energía y la desaparición de los efectos de las subidas de precios de principios de año. EEUU PRESUPUESTO- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un plan presupuestario que sienta las bases para extender los recortes de impuestos de 2017 de Trump, pese a la oposición de todos los demócratas y dos republicanos, que temían que no redujera el gasto lo suficiente. La votación de 216-214 en la Cámara es un paso preliminar, pero necesario, que permitiría a los republicanos sortear la oposición demócrata y aprobar la legislación de recortes de impuestos siguiendo las líneas del partido más adelante en el año. Los republicanos adaptarán esos recortes de impuestos en los próximos meses. PETRÓLEO EIA- La reciente evolución de la política comercial mundial y en la producción de petróleo reducirán el crecimiento de la demanda mundial de crudo y combustibles hasta 2026, indicó la Administración de Información de Energía de Estados Unidos en su informe mensual de perspectivas energéticas a corto plazo. El brazo estadístico del Departamento de Energía recortó sus previsiones anuales de crecimiento de la demanda local de petróleo y en todo el mundo, tanto para este año y el próximo, y destacó la significativa incertidumbre en los mercados derivada de un crecimiento económico mundial posiblemente menor y de una mayor oferta de crudo. PERÚ TASAS- El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo por tercer mes consecutivo su tasa de referencia en 4,75%, en línea con los pronósticos de los analistas, mientras espera que la inflación se estabilice en los próximos meses en un contexto de incertidumbre en torno a la economía mundial. Perú, que tiene una de los tipos más bajos de América Latina, ha suavizado gradualmente desde septiembre de 2023 su tasa principal desde un máximo del 7,75%. REPÚBLICA DOMINICANA- Las labores de recuperación concluyeron en la capital de República Dominicana tras el derrumbe del techo de una discoteca durante un concierto, en el que murieron al menos 221 personas, según las autoridades. Mientras las familias siguen llorando a sus seres queridos, las autoridades aún no han determinado la causa de la catástrofe ni el número exacto de asistentes al fatídico evento.

