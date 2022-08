Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (11 de agosto)

La agenda del jueves 11 de agosto estados unidos -el departamento del trabajo divulga los datos de pedidos de subsidios por desempleo en la semana terminada el 6 de agosto. -un reporte separado del gobierno entrega las cifra de la inflación al productor para demanda final de junio. méxico -el banco central (banxico) emite su decisión de política monetaria al cierre del mercado local y se espera que lleve la tasa de interés de referencia un máximo histórico de 8,5% , desde el 7,75% actual, en su intento por contener la inflación. -se divulgan los datos de la producción industrial en junio. perú -el banco central publica su decisión sobre las tasas de interés al cierre del mercado financiero. analistas consultados esperan en su mayoría que el ente rector suba los costos de endeudamiento en 50 puntos básicos. brasil -la agencia local de estadísticas da a conocer los datos sobre el desempeño del sector de servicios en junio. mercados globales actualizados fed- la desaceleración de la inflación en estados unidos puede haber abierto la puerta a la reserva federal para moderar el ritmo de las próximas subidas de las tasas de interés, pero las autoridades del banco central no dejaron ninguna duda que seguirán endureciendo la política monetaria hasta que las presiones sobre los precios se terminen por completo. cambio climático- el director de la agencia espacial europea (esa) ha advertido que los daños económicos causados por las olas de calor y la sequía podrían eclipsar la crisis energética de europa, al tiempo que instaba a tomar medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. aie- las sofocantes temperaturas del verano y el aumento de los precios del gas han impulsado el uso del petróleo en la generación de energía, dijo la agencia internacional de la energía (aie), aumentando la demanda pero enmascarando la debilidad de unas economías amenazadas por la recesión. metales- a las 1135 gmt, el oro al contado sumaba un 0,05%, a 1.792,29 dólares la onza, mientras que, a las 1127 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 0,96%, a 8.163,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1136 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,75%, a 98,13 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,83%, a 92,71 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas abrían al alza para ampliar los avances de la sesión anterior después de señales de enfriamiento de la inflación en estados unidos, mientras que la aseguradora neerlandesa aegon subía tras elevar sus previsiones para todo el año. el índice paneuropeo stoxx 600 perdía un 0,07%, a 439,56 puntos a las 1138 gmt. mercados asia- el índice bursátil chino cerró al alza, registrando su mayor salto en más de 3 meses, ya que los datos de inflación de estados unidos, más débiles que lo esperado, provocaron apuestas de subidas de tasas menos agresivas por parte de la reserva federal. el índice referencial del mercado ganó un 2,04%, a 4.193,54 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 1,60%, a 3.281,66 unidades. en japón los mercados no operaron por feriado. lo que hay que saber del martes eeuu- los precios al consumidor de estados unidos no subieron en julio gracias a una fuerte caída del costo de la energía, incluido el de la gasolina, en una primera señal de notable alivio para los estadounidenses que han visto acelerarse la inflación en los últimos años. el índice de precios al consumidor (ipc) se mantuvo sin cambios el mes pasado después de haber subido un 1,3% en junio, dijo el departamento de trabajo, en un informe muy esperado, que podría permitir a la reserva federal comenzar a reducir el tamaño de las alzas de tasas de interés en su próxima reunión de septiembre.

PEMEX- Las conversaciones entre la mexicana Pemex y la comercializadora de energía Vitol, que podrían llevar a la reanudación de negocios suspendidos desde 2021, han tenido avances y ambas discuten puntos cruciales como la indemnización a la petrolera estatal tras un sonado escándalo de corrupción. Dos fuentes de alto rango de Pemex dijeron que luego de que la compañía con sede en Suiza reveló en mayo los nombres de funcionarios de la estatal que habrían aceptado sobornos para facilitar contratos con Vitol -una exigencia de la petrolera-, las negociaciones progresan hacia una eventual reanudación de los suministros.

COLOMBIA- Legisladores, la ministra de Ambiente y activistas ambientales radicaron en el Congreso un proyecto de ley para prohibir el fracking y la explotación de fuentes no convencionales de hidrocarburos, con la renovada esperanza de que se apruebe en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Es la cuarta vez que se propone ante el Congreso del país sudamericano la prohibición del fracking. Los activistas son optimistas de que en esta ocasión el proyecto de ley tendrá éxito, debido a que cuentan con el apoyo del Gobierno del izquierdista Petro y de más de 100 congresistas.

COSTARICA- El país oficializó la petición de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) compuesto por 11 países de Asia y América, dijo el presidente de la nación centroamericana, Rodrigo Chaves. El gobierno de Chaves formaliza la solicitud al grupo de libre comercio un mes después de anunciar que negociará la entrada a la Alianza del Pacífico (conformada por Chile, Colombia, México y Perú), como primer paso para fortalecer las relaciones comerciales con economías dinámicas asiáticas. ECUADOR- El país planea saldar una deuda que tiene con la petrolera francesa Perenco antes del final de este año y está abierto a un diálogo para determinar un mecanismo de pago, dijo el Ministro de Economía y Finanzas del país andino. Ecuador debe pagar una compensación a Perenco después de que el Centro Internacional de Controversias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial dictaminó que había modificado ilegalmente un acuerdo de producción compartida con la empresa y que le debía 391 millones de dólares, incluidos los intereses.

DISNEY- Walt Disney Co superó a Netflix Inc con un total de 221 millones de suscriptores de streaming al final del último trimestre y anunció que lanzará una opción Disney+ con publicidad en diciembre. Disney+ con publicidad costará 7,99 dólares al mes, el mismo precio que la compañía cobra ahora por la versión sin publicidad, dijo Disney en un comunicado. El costo de Disney+ sin anuncios aumentará 3 dólares al mes, a 10,99 dólares, a partir del 8 de diciembre.

WALL STREET- Los principales índices de la Bolsa de Nueva York subieron más de un 1% después de que datos mostraron que la inflación estadounidense se desaceleró más de lo esperado en julio, lo que elevó las expectativas de que la Reserva Federal sea menos agresiva con las subidas de las tasas de interés. el S&P 500 ganó 86,29 puntos, o un 2,09%, a 4.208,76 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 356,19 puntos, o un 2,85%, a 12.850,12. El Promedio Industrial Dow Jones subió 532,93 puntos, o un 1,63%, a 33.307,34 unidades. (REUTERS VV RF)