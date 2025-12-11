LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (11 de diciembre)

LA AGENDA DEL JUEVES

ESTADOS UNIDOS

-El Departamento de Trabajo divulgará el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo.

-El Departamento de Comercio publicará la balanza comercial de septiembre y el dato de inventarios mayoristas del mismo mes.

-Broadcom y Costco reportan resultados.

BRASIL

-El IBGE difundirá las ventas minoristas de octubre.

ARGENTINA

-El INDEC reportará el dato de inflación de noviembre.

PERÚ

-El Banco Central de Reserva anuncia su decisión de política monetaria.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

AIE PETRÓLEO- La Agencia Internacional de la Energía elevó sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de crudo para 2026 en su último informe mensual sobre el mercado petrolero, al tiempo que recortó sus pronósticos de crecimiento de la oferta, lo que implica un superávit ligeramente más estrecho para el mercado el próximo año. La agencia, con sede en París, prevé ahora que la oferta mundial de petróleo supere a la demanda en 3,84 millones de barriles diarios, frente al superávit de 4,09 millones de barriles diarios estimado en su informe de noviembre.

CHINA UE- El Ministerio de Comercio de China dijo que las negociaciones con la Unión Europea sobre un plan de precios mínimos para los vehículos eléctricos fabricados en China se han reanudado y continuarán la próxima semana, al tiempo que instó al bloque a no hablar de forma independiente con los fabricantes. El bloque de 27 países aprobó aranceles de hasta el 45,3% en octubre de 2024, después de que la Comisión Europea comenzó a investigar si los fabricantes de vehículos eléctricos de China se estaban beneficiando de subsidios injustos que podrían conducir a un exceso de oferta en Europa.

RUSIA CRUDO- Los ingresos de Rusia por exportaciones de crudo y productos refinados volvieron a caer en noviembre debido al descenso de los volúmenes exportados y de los precios, informó la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y alcanzaron su nivel más bajo desde la invasión de Ucrania en 2022. La industria energética rusa, económicamente vital, se encuentra bajo presión por el aumento de los ataques de drones ucranianos contra refinerías y oleoductos, así como por las medidas occidentales destinadas a castigar a Moscú por la guerra.

ALEMANIA ECONOMÍA- La economía alemana se ha estabilizado en un nivel bajo, pero sigue estancada en una fase de escaso crecimiento, con una expansión fiscal prevista a partir del año que viene que proporcionará un impulso limitado, dijo el Instituto Kiel. El instituto económico alemán prevé un crecimiento del 1,0% el año próximo, por debajo de su previsión de otoño boreal del 1,3%, y del 1,3% en 2027, ligeramente por encima del 1,2% previsto anteriormente.

FED EEUU- Puede que la Reserva Federal no ofrezca al presidente Donald Trump todos los recortes de tasas que desea, pero la visión de la economía que los dirigentes monetarios incluyeron en las nuevas proyecciones económicas debería animar al Gobierno, con su perspectiva de un crecimiento más rápido, una inflación más baja y un desempleo estable de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026. El presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus colegas sugirieron tras su última reunión que la Fed podría haber terminado de recortar las tasas por ahora.

CHINA MÉXICO- El Ministerio de Comercio de China dijo que seguiría de cerca el régimen arancelario recientemente aprobado por México sobre las importaciones procedentes de países sin tratados de libre comercio, incluida China, y sopesaría su impacto. Una vez adoptadas, las medidas "socavarán sustancialmente" los intereses del comercio, dijo el ministerio en un comunicado.

ONU VENEZUELA- La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela cometió graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década al perseguir a opositores políticos, a menudo con impunidad, constató una misión de investigación de la ONU. El último informe de la misión independiente detalla la participación de la GNB en actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, incluidas detenciones arbitrarias, violencia sexual y tortura durante la represión de las protestas y la persecución política selectiva desde 2014 bajo la presidencia de Nicolás Maduro.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES

FED TASAS- La Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés, en otra votación dividida, pero señaló que probablemente detendrá las reducciones de los costos de endeudamiento hasta que haya señales más claras sobre la dirección del mercado de trabajo y la inflación que "sigue siendo algo elevada". Las nuevas proyecciones publicadas tras la reunión de dos días del banco central de Estados Unidos mostraron que, en promedio, los responsables monetarios ven solo un recorte de un cuarto de punto porcentual en 2026, la misma perspectiva que en septiembre.

BRASIL TASAS- El Banco Central de Brasil dejó sin cambios las tasas de interés en máximos de casi dos décadas por cuarta reunión consecutiva, y mantuvo su tono agresivo al subrayar la necesidad de mantener estables los costos de los préstamos "durante un periodo muy prolongado". El comité de fijación de tasas del banco, conocido como Copom, votó por unanimidad dejar el tipo Selic de referencia en el 15%, su nivel más alto desde julio de 2006, tal y como esperaban los 41 encuestados en un sondeo de Reuters.

MÉXICO ARANCELES- La Cámara de Senadores de México aprobó un incremento de aranceles de hasta el 50% a partir del próximo año a miles de productos importados de China y otros países de Asia. La medida busca de fortalecer la producción nacional y abordar desequilibrios comerciales, a pesar de una fuerte resistencia de grupos empresariales locales y gobiernos involucrados. La propuesta, que primero fue avalada por la cámara baja, aplicará nuevos aranceles -en su mayoría hasta 35%- a las importaciones de miles de productos procedentes de China y otras naciones, mayormente asiáticas, que no tienen un tratado comercial con México, como India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.

MÉXICO BANCOCENTRAL- La gobernadora del banco central mexicano (Banxico), Victoria Rodríguez, dijo que valorarán recortar la tasa de referencia en la próxima decisión de política monetaria que se conocerá la próxima semana. "En nuestra próxima decisión valoraremos recortar la tasa de referencia y para ello tomaremos en cuenta, como siempre, todas las determinantes de inflación", dijo Rodríguez durante una conferencia de prensa virtual tras presentar el reporte semestral de estabilidad financieral del banco.

CHILE LITIO- La estadounidense Albemarle dijo que tuvo éxito probando su tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) en una planta piloto en el norte de Chile, lo que le permitirá avanzar en el diseño de su futura planta comercial. La compañía explicó que sumó más de 3.000 horas de operación nominal en su planta en La Negra, en la norteña región de Antofagasta, con una recuperación de litio superior al 94% en operación estable.

EEUU IA- Microsoft, Meta, Google y Apple se encuentran entre las 13 empresas que han recibido una advertencia de un grupo bipartidista de fiscales generales de Estados Unidos, que dicen que las "respuestas delirantes" de sus chatbots podrían estar violando las leyes estatales. En una carta que se hizo pública, decenas de fiscales generales dijeron que los chatbots "fomentan los delirios de los usuarios", creando riesgos para la salud mental de niños y adultos.

EEUU VENEZUELA- Estados Unidos incautó un tanquero cerca de las costas de Venezuela, dijo el presidente Donald Trump, una medida que elevó los precios del petróleo y que probablemente exacerbará aún más las tensiones entre Washington y Caracas. "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande hasta la fecha, de hecho, y están sucediendo otras cosas", dijo el mandatario.

ARGENTINA BONOS- El Gobierno de Argentina adjudicó deuda por 10.000 millones de dólares a un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local, dijo un comunicado oficial, lo que representó el retorno a una emisión de títulos dolarizados tras varios años. La nación sudamericana no tiene acceso a los mercados globales desde finales de la década pasada por las reiteradas crisis que dispararon la aversión al riesgo. "Se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2.500 inversores", agregó el comunicado del Ministerio de Economía.

(REUTERS JLL APF)