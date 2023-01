Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (11 de enero)

La agenda del miércoles estados unidos -la administración de información de energía (eia), una agencia del gobierno federal, publica las cifras de volúmenes de inventarios de petróleo y productos derivados del país hasta la última semana. brasil -una agencia del gobierno revela las cifras de ventas minoristas en noviembre, que reportarían una caída del 0,3% frente al alza de 0,4% de octubre, de acuerdo a analistas consultados. méxico -la agencia nacional de estadísticas inegi da a conocer los datos de producción industrial en noviembre. mercados globales actualizados bce- no hay indicios de que se haya producido un desanclaje de las expectativas del mercado sobre la inflación, dijo el responsable de política monetaria del banco central europeo, robert holzmann, en unas diapositivas que acompañaban a un discurso que pronunció en una conferencia de euromoney sobre europa central y del este. "no hay señales de desanclaje en las expectativas de inflación", decía un punto de una diapositiva sobre la inflación. tecnológicas- la comisión europea pedirá a las grandes tecnológicas y a los proveedores de telecomunicaciones de la unión europea detalles sobre sus gastos de inversión y sus planes de infraestructura en la nube, antes de presentar una normativa que podría obligar a las primeras a sufragar los costes de red, según dijo una fuente familiarizada con el asunto. deutsche telekom, orange, telefónica, telecom italia y los grandes operadores afirman que se trata de una contribución equitativa, ya que los seis mayores proveedores de contenidos representan algo más de la mitad del tráfico de datos de internet. zona euro- los mayores bancos de la zona euro consiguieron reducir aún más los préstamos morosos en el tercer trimestre, a pesar de la inminente recesión que empeorará la calidad del crédito en los próximos meses, mostraron los datos del banco central europeo. el bce lleva tiempo advirtiendo de que la recesión económica, unida a la subida de los tipos de interés, afectará a los entidades bancarias, que siguen mostrándose complacientes, especialmente a la hora de dotar provisiones y reconocer las deudas incobrables. china- el banco central de china intensificó la inyección de liquidez, ofreciendo nuevos fondos al sistema bancario por primera vez este año para ayudar a satisfacer la demanda estacional de efectivo antes de las largas vacaciones. el banco popular de china (conocido también como pboc, por sus siglas en inglés) inyectó 87.000 millones de yuanes (12.840 millones de dólares) a través de acuerdos de recompra inversa en operaciones de mercado abierto, incluidos 65.000 millones de yuanes a siete días y otros 22.000 millones de yuanes a 14 días, según un comunicado publicado en internet. japón- el objetivo de inflación del 2% del banco de japón (boj) puede ser modificado para convertirlo en un "rango" u horquilla con el fin de mantener la flexibilidad de la política monetaria en medio de una inflación posiblemente más alta en comparación con los tiempos pre-covid, dijo sayuri shirai, exmiembro del consejo de gobierno del banco. shirai, ampliamente considerado como candidato para convertirse en vicegobernador del banco central esta primavera boreal, también dijo que debería haber una revisión de la política monetaria de japón en los últimos 10 años. francia- un hombre armado con un cuchillo hirió a seis personas en la estación de tren parís norte por la mañana, dejando a una con heridas de carácter grave, informó un portavoz de la policía francesa. el agresor recibió varios disparos de la policía y fue trasladado al hospital con heridas graves, dijo la policía. las motivaciones del hombre no estaban claras de inmediato, añadió. lo que hay que saber del martes fed- la gobernadora de la reserva federal, michelle bowman, afirmó que el banco central estadounidense tendrá que subir más las tasas de interés para combatir la inflación, lo que probablemente se traducirá en un deterioro de las condiciones del mercado laboral. "la inflación es demasiado alta" y, aunque ha habido algunos indicios de que ha empezado a remitir, "nos queda mucho trabajo" para reducir las presiones sobre los precios desde los niveles actuales hasta el objetivo del 2%, dijo bowman en florida. wall street- las acciones estadounidenses cerraron con un alza por el alivio de los inversores por el hecho de que el presidente de la reserva federal, jerome powell, se abstuvo en un discurso de hacer comentarios sobre la política de tasas de interés. en su primera aparición pública del año, powell dijo en un foro patrocinado por el banco central sueco que la independencia de la fed es esencial para que pueda luchar contra la inflación. tmec- canadá, estados unidos y méxico tomarán medidas para fortalecer la industria norteamericana de semiconductores, dijo la casa blanca, mientras los tres países tratan de solucionar una disputa sobre las políticas energéticas del país latinoamericano que han enfurecido a inversionistas. en un comunicado previo a una cumbre de líderes norteamericanos en ciudad de méxico, la casa blanca dijo que los tres países organizarían a principios de 2023 un foro sobre semiconductores para aumentar la inversión en la estratégica industria de alta tecnología. brasil- la policía brasileña interrogaba a unos 1.000 manifestantes retenidos en un abarrotado gimnasio de la capital, después de que turbas antigubernamentales saquearon edificios públicos durante el fin de semana y mientras el nuevo gobierno del país buscaba superar la crisis. buena parte de los manifestantes, partidarios del expresidente jair bolsonaro, fueron detenidos el lunes cuando soldados desmantelaron un campamento en brasilia donde se congregaron las multitudes el domingo antes de asaltar el congreso, la corte suprema y el palacio presidencial. perú- el país decretó un toque de queda de tres días en la región de puno, frontera con bolivia, foco de nuevas protestas donde murieron 17 civiles en enfrentamientos y un policía tras el ataque de una turba, en los actos más violentos tras la destitución del exmandatario izquierdista pedro castillo. la región de puno se puso de duelo hasta jueves por la gran cantidad de muertos en la víspera, que elevó a 39 los civiles fallecidos tras violentos disturbios iniciados en diciembre en varias localidades del país, principalmente en el sur andino. 