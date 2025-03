Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (11 de marzo)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Trabajo publica el informe de enero de la Encuesta de ofertas de empleo y rotación de mano de obra (JOLTS), que mostrará probablemente que las ofertas de empleo aumentaron hasta los 7,63 millones en enero, frente a los 7,60 millones de diciembre. -El Departamento de Agricultura (USDA) da a conocer su informe de Oferta y Demanda Mundial de marzo. BRASIL -El instituto brasileño de estadística IBGE tiene previsto publicar las cifras de producción industrial de enero. EUROPA -Los ministros de asuntos económicos y financieros de la Unión Europea se reúnen en Bruselas. RESTO DEL MUNDO -Elecciones parlamentarias en la región semiautónoma de Groenlandia. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UCRANIA RUSIA- Altos cargos ucranianos y estadounidenses han iniciado sus conversaciones en Arabia Saudita para encontrar una vía que ponga fin a la guerra con Rusia, horas después de que las fuerzas de Kiev lanzaran su mayor ataque con drones contra Moscú hasta la fecha. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que las conversaciones en Yeda reaviven los lazos "pragmáticos" con Estados Unidos después de su desastrosa reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado y ha sugerido una tregua inicial con Rusia en aire y mar. BCE REHN- Europa debe adoptar soluciones europeas comunes para mejorar la seguridad en el continente a pesar de los grandes déficits públicos, con el fin de apoyar a Ucrania y reforzar también su propia defensa, dijo el gobernador del Banco de Finlandia y responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Olli Rehn. Sus comentarios se produjeron cuando los ministros de Economía de la Unión Europea empezaban a debatir cómo pagar la defensa mediante nuevos préstamos conjuntos, los fondos existentes de la UE y un mayor papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI). FILIPINAS- El incendiario expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido a petición de la Corte Penal Internacional, un paso importante en su investigación sobre miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales en una sangrienta "guerra contra las drogas" que definió su presidencia. Duterte recibió una orden de detención de Interpol a su llegada al aeropuerto principal de Manila y se encontraba bajo custodia, dijo la oficina del presidente Ferdinand Marcos Jr en un comunicado. NISSAN- Nissan nombró a Iván Espinosa, director general de planificación, para tomar el timón de la empresa a partir del 1 de abril, poniendo así fin a semanas de especulaciones sobre quién sucedería a Makoto Uchida al frente del fabricante de automóviles japonés. Uchida había sido presionado para dimitir tras el empeoramiento de los resultados del tercer mayor fabricante de automóviles de Japón y el fracaso de las negociaciones de fusión con Honda. AIR EUROPA- El grupo aéreo franco-neerlandés Air France-KLM ha ofrecido 300 millones de euros (326,82 millones de dólares) por una participación del 51% en la aerolínea española Air Europa, informó el medio digital El Confidencial, citando fuentes anónimas cercanas a las negociaciones. Air France-KLM, que ya dijo en noviembre que las conversaciones estaban en marcha, también se haría cargo de la deuda de 475 millones de euros que Air Europa tiene con el Estado español, añadió el medio. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES WALL STREET- Los principales índices bursátiles de Estados Unidos sufrieron fuertes caídas, reanudando y acelerando la tendencia bajista de la semana anterior. El desplome se atribuyó a la continua disputa por los aranceles y la creciente preocupación por una posible paralización parcial del gobierno federal, lo que avivó los temores de una recesión económica. El índice S&P 500 cerró por debajo de su promedio móvil de 200 días, un nivel de soporte técnico muy vigilado, por primera vez desde noviembre de 2023. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq había entrado oficialmente en corrección el jueves, al caer un 10% desde su máximo histórico de cierre. EEUU PERSPECTIVAS- Kevin Hassett, asesor económico clave del presidente Donald Trump, rechazó hablar de una posible recesión derivada de la incertidumbre por las políticas arancelarias del gobierno. En una entrevista con CNBC, Hassett expresó optimismo sobre la economía estadounidense, argumentando que los aranceles ya están teniendo el efecto previsto de traer la fabricación y los empleos de vuelta a Estados Unidos. Sin embargo, una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostró un creciente pesimismo entre los consumidores. Los estadounidenses expresaron mayor preocupación por las perspectivas económicas en febrero, con expectativas de desempleo más altas y un deterioro en las perspectivas de su situación financiera personal. EEUU BLACKROCK- Larry Fink, presidente ejecutivo de BlackRock, advirtió que la inflación en Estados Unidos aumentará debido a las políticas nacionalistas, incluyendo la deportación de trabajadores migrantes. Fink señaló que los mercados ya están descontando la inflación y pronosticó nuevos aumentos de costos en los próximos seis a nueve meses. Por su parte, una encuesta de la Fed de Nueva York reveló que las expectativas de inflación a corto y largo plazo se mantuvieron relativamente estables. Sin embargo, los encuestados prevén aumentos en los precios de alimentos, alquiler, gasolina, educación universitaria y gastos médicos, así como un alza anual del 3,3% en el precio de la vivienda. ALEMANIA GASTO- Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, respaldó el aumento del gasto presupuestario en Alemania, argumentando que las circunstancias extraordinarias justifican medidas audaces. Nagel señaló que el "freno a la deuda" del país necesita una reforma, pero advirtió que el gasto por sí solo no resolverá los problemas económicos de Alemania. El banco central alemán instó al Gobierno a tomar más medidas para impulsar la economía, incluyendo el aumento de la oferta de mano de obra, la reestructuración del sector energético, la reducción de la burocracia y el recorte de la presión fiscal sobre las empresas. OEA RAMDIN- La Organización de los Estados Americanos (OEA) eligió al ministro de Asuntos Exteriores de Surinam, Albert Ramdin, como su secretario general hasta 2030, en sustitución del uruguayo Luis Almagro. Ramdin, de 66 años, es el máximo representante diplomático de Surinam desde 2020, y anteriormente fue secretario general adjunto de la OEA durante dos mandatos, de 2005 a 2015. Ahora se convertirá en el primer líder caribeño del organismo. ARGENTINA FMI- El presidente argentino, Javier Milei, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se informó oficialmente, en búsqueda de renovar un crédito y recibir dinero fresco, aunque no se afinaron detalles. En los considerados que se publicarán inmediatamente en el Boletín Oficial se indica que el acuerdo establece un plazo de amortización de 10 años con un período de gracia de cuatro años y seis meses, y los fondos nuevos que se reciban será para cancelar deuda del Tesoro con el banco central (BCRA). ARGENTINA PETRÓLEO- La petrolera argentina bajo control estatal YPF informó que el Gobierno de la provincia patagónica de Neuquén le otorgó cuatro nuevas concesiones para la explotación de gas y petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta. Se trata de los bloques La Angostura Sur I y II, Narambuena y Aguada de la Arena. El primero tiene 249 kilómetros cuadrados y el segundo 103,4. Ambos están dentro de la ventana de petróleo de Vaca Muerta, dijo la empresa en un comunicado. "Estos bloques nos permitirán aumentar la producción especialmente de petróleo con foco en la exportación", dijo el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín. PANAMÁ GAS- El Canal de Panamá está explorando la construcción de un gasoducto para transportar gas licuado de petróleo (GLP) a través del paso comercial, dijo el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, considerando a Japón como uno de los principales clientes potenciales de gas procedente de Estados Unidos. El canal, uno de los pasos comerciales marítimos más transitados del mundo, busca diversificar sus operaciones tras recibir luz verde en un fallo judicial el año pasado. Una sequía limitó los cruces y las autoridades del canal planean construir un embalse en las inmediaciones. CUBA EEUU- El máximo tribunal de Cuba dijo que 553 presos habían sido liberados tras un acuerdo negociado por el Vaticano que parecía en el limbo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una promesa del Gobierno de Biden de aliviar las sanciones al país. El expresidente Joe Biden acordó en enero retirar a Cuba de una lista negra de terrorismo de Estados Unidos a cambio de la liberación de prisioneros en negociaciones con la Iglesia católica.

