Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (11 de mayo)

La agenda del miércoles 11 de mayo estados unidos -el departamento del comercio publica la variación del índice general de precios al consumidor en abril, que de acuerdo a las estimaciones de analistas se habría desacelerado a un alza de 0,2% tras avanzar un 1,2% en marzo. en la base interanual, se espera que el índice inflacionario marque un aumento del 8,1% para abril, respecto al incremento del 8,5% de marzo. -la administración de información de energía (eia), una agencia del gobierno, divulga el reporte semanal de inventarios de petróleo y derivados del país. -el presidente del banco de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, emite comentarios sobre el panorama económico y las perspectivas de política monetaria durante un foro con el consejo de asuntos globales de jacksonville. (1600 gmt) mercados globales actualizados china oms- el ministerio de relaciones exteriores de china pidió al director de la organización mundial de la salud (oms), tedros adhanom ghebreyesus, que evite hacer comentarios "irresponsables", después de que dijera que la política china de cero covid no es sostenible. bce- es probable que el banco central europeo ponga fin a su programa de estímulo de compra de bonos a principios del tercer trimestre de este año, seguido de una subida de las tasas de interés que podría producirse solo "unas semanas" más tarde, dijo la presidenta de la entidad, christine lagarde. onu ucrania- el secretario general de la onu, antonio guterres, dijo que llegará el momento de las negociaciones de paz sobre ucrania, pero que no ve ese momento en el futuro inmediato. gas ruso- los flujos de gas ruso a europa a través de ucrania se redujeron en una cuarta parte después de que kiev interrumpió el uso de una importante ruta de tránsito culpando a la interferencia de las fuerzas rusas de ocupación, la primera vez que las exportaciones a través de ucrania se han interrumpido desde que comenzó el conflicto. metales- a las 1135 gmt, el oro al contado sumaba un 0,83%, a 1.853,15 dólares la onza, mientras que, a las 1150 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) ganaba un 1,53%, a 9.370 dólares la tonelada. petróleo- a las 1136 gmt, el crudo referencial brent subía un 3,71%, a 106,25 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) en estados unidos ganaba un 3,96%, a 103,69 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas subían, ampliando el repunte desde los mínimos de dos meses tocados a principios de semana, mientras los inversores esperan los datos del ipc en estados unidos para saber si la inflación está tocando techo. a las 1134 gmt, el índice paneuropeo stoxx 600 sumaba un 1,26%, a 425,48 puntos. mercados asia- las acciones chinas cerraron al alza porque los inversores se reconfortaron con las señales de menores infecciones covid-19 internas, mientras que la decisión del presidente de estados unidos, joe biden, de considerar la eliminación de los aranceles de la era trump sobre pekín elevó aún más el apetito de riesgo. el índice referencial ganó un 1,44%, a 3.976,42 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,75%, a 3.058,70 unidades. en japón, el nikkei avanzó un 0,18%, a 26.213,64 puntos. lo que hay que saber del martes ucrania - ucrania dijo que sus fuerzas recapturaron aldeas a las tropas rusas en el norte y noreste de járkov, presionando una importante contraofensiva que podría marcar un cambio en el impulso de la guerra y poner en peligro el principal avance de rusia. las tropas ucranianas retomaron en los últimos días los asentamientos de cherkaski tyshki, ruski tyshki, borshchova y slobozhanske, en una zona al norte de la ciudad, dijo tetiana apatchenko, responsable de prensa de la 92ª brigada mecanizada separada. fed- la reserva federal debería continuar subiendo las tasas de interés en incrementos más grandes de lo habitual de medio punto porcentual para contener la inflación, dijeron banqueros centrales de estados unidos, aunque reconocieron que hacerlo podría desencadenar un mayor desempleo. los comentarios muestran que las autoridades de la fed están, por el momento, más interesadas en controlar las presiones de los precios que en asegurarse de que todos los estadounidenses que quieran un trabajo puedan conseguirlo, o al menos sienten que no pueden lograr lo último sin hacer lo primero.

WALL STREET- El S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza, con los grandes valores de crecimiento subiendo después de la caída de la víspera por un descenso del rendimiento de los bonos del Tesoro. La jornada fue agitada, con los principales índices moviéndose entre las ganancias y las pérdidas, ya que los inversores también estaban nerviosos antes de la publicación de los datos del IPC de Estados Unidos.

EEUU CHINA- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se sostienen discusiones sobre la posibilidad de reducir los aranceles comerciales a China impuestos por su predecesor, el republicano Donald Trump. "Estamos discutiendo eso en este momento", dijo Biden a la prensa después de un discurso sobre la inflación.

TRUMP- Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, dijo que revertirá la prohibición de Twitter al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, durante su intervención en la conferencia del Financial Times sobre el futuro del automóvil. Musk, que se ha autodenominado como un "absolutista de la libertad de expresión", firmó en fecha reciente un acuerdo por 44.000 millones de dólares para adquirir la plataforma de redes sociales.

MÉXICO- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a Estados Unidos que faltará a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles si el anfitrión excluye a algún país, aunque aclaró que en ese caso enviaría una representación gubernamental. El mandatario acaba de visitar Cuba, donde se reunió con el comandante Raúl Castro y el actual gobernante, Miguel Díaz-Canel, al que alabó catalogándolo de "extraordinario presidente" y con el que acordó la contratación de 500 médicos cubanos para apoyar al sistema de salud mexicano.

