LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (11 de noviembre)

LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS

-El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr participa en un evento.

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundirá el dato sobre producción industrial de septiembre.

BRASIL

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) de octubre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

CHINA DUMPING- La debilidad de la demanda interna, más que los aranceles estadounidenses, es la principal razón por la que China está vertiendo excedentes de productos en los mercados europeos a precios bajísimos a expensas de los productores nacionales, según un estudio del Banco Central Europeo. A medida que los aranceles estadounidenses obligan a Pekín a buscar nuevos mercados para los productos que ahora tiene dificultades para vender, aumenta la presión sobre la Unión Europea para que actúe ante el aumento de las importaciones procedentes de China.

COP30 DESASTRES- Con los tifones que han asolado el sudeste asiático esta semana y las zonas de Jamaica y Brasil que aún están limpiando los escombros de las tormentas, los delegados de la cumbre COP30 en Brasil empezaron a estudiar la mejor manera de ayudar a los más vulnerables a resistir el deterioro de las condiciones meteorológicas y otros fenómenos climáticos extremos. El tema de la "adaptación" ha cobrado mayor importancia a medida que los países no consiguen frenar las emisiones causantes del calentamiento climático lo suficiente como para evitar un calentamiento extremo vinculado a desastres meteorológicos cada vez más frecuentes en todo el planeta.

INFLACIÓN BCE- Los riesgos para la inflación de la eurozona están equilibrados y el nivel actual de las tasas de interés es adecuado, dijo en una entrevista al periódico español Expansión Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, quien rara vez hace comentarios sobre política monetaria. "Los riesgos de que la inflación sea mayor de lo esperado están equilibrados con los de que sea menor de lo previsto", dijo Elderson.

CHINA CANADÁ- China está dispuesta a reanudar los intercambios con Canadá y cooperar en diversos campos, dijo su ministro de Asuntos Exteriores a su homóloga canadiense sin especificar los sectores, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo que China está dispuesta a fortalecer la comunicación con Canadá y añadió que los departamentos diplomáticos, comerciales y otros de ambos países podrían mejorar la coordinación y abordar adecuadamente sus respectivas preocupaciones.

IRÁN EEUU- Irán desea alcanzar un acuerdo nuclear "pacífico" con Estados Unidos para resolver una disputa que dura décadas, pero no comprometerá su seguridad nacional, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores, Saeed Khatibzadeh. Estados Unidos, sus aliados europeos e Israel acusan a Teherán de utilizar su programa nuclear como velo para intentar desarrollar la capacidad de producir armas. Irán dice que su programa nuclear es solo para fines pacíficos.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

EEUU INDIA- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con India que ampliaría los lazos económicos y de seguridad entre ambos países, impulsaría las exportaciones energéticas estadounidenses y promovería las inversiones en sectores clave. "Estamos consiguiendo un acuerdo justo", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval durante la toma de posesión de su enviado a la India, Sergio Gor. "Estamos haciendo un trato con India, un trato muy diferente al que teníamos en el pasado".

EEUU FED- La Reserva Federal debería recortar las tasas de interés en medio punto porcentual en diciembre, dado el debilitamiento del mercado laboral y la desaceleración de la inflación, dijo el gobernador Stephen Miran. "Tenemos nuevos datos de inflación que son mejores de lo esperado, lo que nos haría pensar que sería razonable ser paulatinamente más expansivos que en el FOMC de septiembre", cuando la mediana de los responsables de política monetaria consideró que tres recortes de tasas de un cuarto de punto serían apropiados para fines de año, dijo Miran a CNBC.

MÉXICO TASAS- La gobernadora del banco central mexicano, Victoria Rodríguez, dijo que ve "altamente probable" un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual en la próxima decisión de política monetaria en diciembre, según una entrevista publicada en el diario local El Financiero. El Banco de México (Banxico) redujo a principios de noviembre su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7,25%, en el duodécimo ajuste a la baja desde que la entidad inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024, en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía.

BRASIL TASAS- El ministro de Hacienda de Brasil dijo que hay margen para bajar las tasas de interés, después de que el banco central mantuvo la semana pasada sin cambios los costos de endeudamiento por tercera reunión consecutiva. "Hay margen para bajar las tasas", dijo Fernando Haddad a CNN Brasil, añadiendo que había escuchado la misma opinión de los bancos durante una reunión anterior con el grupo industrial Febraban.

ECUADOR PRISIONES- Ecuador trasladó a 300 reclusos de alto riesgo a una nueva prisión de máxima seguridad en la costa del país, incluyendo al exvicepresidente Jorge Glas, dijo el presidente Daniel Noboa, un día después de la muerte de reclusos por un enfrentamiento de bandas criminales en otra prisión. El traslado de los presos desde distintas penitenciarías a la "Cárcel del Encuentro", en la provincia de Santa Elena, forma parte del plan de Noboa para debilitar a las bandas que operan dentro de las sobrepobladas cárceles ecuatorianas, donde cientos de reclusos han muerto en violentos enfrentamientos en los últimos años.

CHILE COBRE- La producción de cobre de la estatal chilena Codelco cayó en septiembre, mientras avanzó la privada Escondida, según cifras divulgadas por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, cedió un 7,2% interanual en el noveno mes para llegar a 115.600 toneladas.

COLOMBIA INFLACIÓN- Colombia registró una inflación de 0,18% en octubre, un dato mayor que el proyectado por el mercado y que ubicó el indicador anual en su nivel más alto de los últimos 13 meses, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). La variación del décimo mes se comparó con la caída de 0,13% en octubre del 2024 y el alza de 0,32% en septiembre pasado.

(REUTERS JL APF)