Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (11 de octubre)

La agenda del martes 11 de octubre estados unidos -el presidente del banco de la reserva federal de filadelfia, patrick harker, interviene en una conferencia sobre perspectivas para economías locales y regionales en la universidad de carolina del norte. (1530 gmt) -la jefa de la fed de cleveland, loretta mester, ofrece un discurso sobre política monetaria y el panorama económico en un encuentro organizado por el economic club of new york. (1600 gmt) -el fondo monetario internacional (fmi) publica su reporte semestral con proyecciones actualizadas sobre las principales economías del mundo. el organismo, que actualmente celebra sus reuniones de otoño junto al banco mundial en washington, también entregará estimaciones nuevas para las naciones de américa latina. (1300 gmt) mercados globales actualizados pnud- el programa de las naciones unidas para el desarrollo (pnud) se sumó a las instituciones y organizaciones benéficas que advierten que una grave crisis de deuda se está instalando en las zonas más pobres del mundo. en un nuevo informe, el pnud estimó que 54 países, que representan más de la mitad de la población más pobre del mundo, necesitan ahora un alivio inmediato de la deuda para evitar una pobreza aún más extrema y darles la oportunidad de hacer frente al cambio climático. china covid- shanghái y otras grandes ciudades chinas, como shenzhen y xi'an, han intensificado las pruebas de detección del covid-19 al aumentar los contagios tras una semana de festivos y algunas autoridades locales han cerrado apresuradamente escuelas, lugares de ocio y lugares turísticos. metales- a las 1138 gmt, el oro al contado sumaba un 0,07%, a 1.669,19 dólares la onza, mientras que, a las 1135 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,65%, a 7.529,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1139 gmt, el crudo referencial brent caía un 2,21%, a 94,06 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 2,58%, a 88,78 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían por quinta sesión consecutiva, presionadas por el aumento de los rendimientos de la deuda pública en todo el mundo, con los inversores preocupados por una posible recesión y el impacto en los beneficios empresariales de una rápida subida de los tipos de interés. el índice stoxx 600 cedía un 0,71%, a 387,36 puntos a las 1148 gmt. mercados asia- las acciones chinas subieron tras una racha de cuatro sesiones de pérdidas, impulsadas por las nuevas acciones energéticas, ya que los actores del sector esperan unos sólidos beneficios en el tercer trimestre. el índice referencial del mercado ganó un 0,18%, a 3.727,68 puntos, mientras el shanghai composite agregó un 0,19%, a 2.979,79 unidades. en japón el nikkei cedió un 2,64%, a 26.401,25 puntos. lo que hay que saber del lunes wall street - las acciones estadounidenses cayeron, ya que los inversores se preocuparon por el impacto de nuevas subidas de las tasas de interés y restricciones destinadas a frenar la industria china de semiconductores. a pesar de la creciente preocupación de varios economistas y analistas de que las subidas de las tasas de interés de la fed puedan elevar el desempleo, el presidente de la fed de chicago, charles evans, siguió respaldando el intento del banco central de reducir la inflación. fed brainard- el endurecimiento de la política monetaria ha empezado a notarse en una economía que puede estar desacelerándose más rápido de lo previsto, pero el peso total de las alzas de las tasas de interés no se notará durante meses, dijo la vicepresidenta de la reserva federal, lael brainard. "la producción se ha desacelerado en lo que va de año más de lo previsto, lo que sugiere que el endurecimiento de la política está teniendo algún efecto" en sectores como el de la vivienda, en el que influyen directamente los costos de los préstamos hipotecarios, dijo brainard. nobel economia- tres economistas estadounidenses, entre ellos el expresidente de la reserva federal ben bernanke, ganaron el premio nobel de economía de este año por sentar las bases para que las potencias mundiales aborden las crisis globales, como la reciente pandemia o la gran recesión de 2008. el trío, que también incluye a douglas diamond y philip dybvig, ganó por su investigación sobre cómo la regulación de los bancos y el apoyo a los prestamistas en quiebra con dinero público pueden evitar una crisis económica aún más profunda, como la gran depresión de la década de 1930. argentina gabinete- el presidente de argentina, alberto fernández, designó a tres mujeres como nuevas ministras en las carteras de trabajo, desarrollo social y de la mujer, informó el gobierno en un comunicado. los cambios se dan en momentos en que el gobierno busca reimpulsar la gestión tras semanas de protestas sociales y conflictos, producto de una larga crisis económica y financiera que llevó a una aceleración de la inflación, que se estima que terminará el año en alrededor del 100%. (reuters vv)

