Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (12 de agosto)

La agenda del viernes 12 de agosto estados unidos -la cámara de representantes somete a votación un proyecto de ley del gobierno que desembolsa 430.000 millones de dólares destinados a luchar contra el cambio climático, el narcotráfico y asumir gastos fiscales. la iniciativa fue aprobada el fin de semana pasado por el gobierno. -la universidad de michigan divulga su encuesta preliminar sobre confianza del consumidor en agosto. (1400 gmt) -el departamento del comercio revela los precios de importaciones y exportaciones en julio. -el departamento de agricultura (usda) emite su reporte sobre estimaciones de las cosechas e inventarios globales de trigo, maíz y soja de la temporada 2022/2023. colombia -la agencia local de estadísticas da a conocer los datos de producción industrial y ventas minoristas de junio. mercados globales actualizados wallstreet- varias empresas estatales chinas, entre ellas china life insurance y el gigante petrolero sinopec, anunciaron sus planes de dejar de cotizar en el mercado de valores estadounidense. eurozona- la producción industrial de la zona euro creció en junio tres veces más de lo previsto, según datos publicados, principalmente gracias a un aumento de la producción de bienes de equipo. la oficina de estadística de la unión europea, eurostat, dijo que la producción industrial de los 19 países que comparten el euro aumentó un 0,7% intermensual en junio, para un incremento interanual del 2,4%. zaporiyia- rusia y ucrania se acusaron mutuamente de bombardear la mayor central nuclear de europa, mientras el jefe de la onu proponía una zona desmilitarizada en el lugar, ante el temor de una catástrofe. la agencia ucraniana energoatom dijo que el complejo de zaporiyia fue alcanzado cinco veces, incluso cerca de donde se almacenan los materiales radiactivos. autoridades designadas por rusia dijeron que ucrania bombardeó la planta dos veces, interrumpiendo un cambio de turno, dijo la agencia de noticias rusa tass. metales- a las 1141 gmt, el oro al contado perdía un 0,25%, a 1.786,42 dólares la onza, mientras que, a las 1136 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 1,11%, a 8.078,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1141 gmt, el crudo referencial brent caía un 1,33%, a 98,30 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 1,57%, a 92,87 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas avanzaban en la apertura, después de que sanofi y gsk lideraran un repunte en los valores del sector sanitario, con el principal índice stoxx 600 de camino a registrar una subida semanal. el índice paneuropeo stoxx 600 perdía un 0,04%, a 440,03 puntos a las 1143 gmt. mercados asia- las acciones chinas cayeron a causa del fuerte aumento de los casos de covid-19 en el país, aunque el índice de referencia rompió una racha de cinco semanas de pérdidas gracias a la disminución de las tensiones geopolíticas en torno a taiwán. el índice referencial del mercado cedió un 0,06%, a 4.191,15 puntos, mientras el shanghai composite, perdió un 0,15%, a 3.276,88 unidades. en japón el nikkei ganó un 2,62%, a 28.546,98 puntos. lo que hay que saber del jueves trump- agentes federales de estados unidos buscaban documentos relacionados con armas nucleares cuando allanaron la casa del expresidente donald trump en florida esta semana, informó the washington post. no estaba claro si tales documentos fueron recuperados en el complejo mar-a-lago de trump en palm beach, dijo el post. reuters no pudo confirmar de inmediato el informe. fed- la presidenta del banco de la reserva federal de san francisco, mary daly, dijo que, aunque una subida de las tasas de interés de medio punto porcentual en septiembre "tiene sentido", está abierta a la posibilidad de un mayor alza para luchar contra una inflación demasiado elevada. argentina inflación- el índice de precios al consumidor de argentina subió un 7,4% en julio, la mayor alza desde el 10,4% registrado en abril de 2002, en medio de una severa crisis financiera que ha afectado el poder de compra de la población. el instituto nacional de estadística y censos (indec) dijo que en los primeros siete meses del año el incremento de precios fue del 46,2%, mientras que en los últimos 12 meses a julio la inflación fue del 71%.

MÉXICO- El banco central de México elevó por décima vez consecutiva su tasa de interés referencial, para llevarla a un máximo histórico del 8,5%, y advirtió que en las próximas decisiones de política monetaria valorará la magnitud de los ajustes de acuerdo a las circunstancias. La decisión, tomada de forma unánime por la Junta de Gobierno de la entidad, estuvo en línea con el mercado, que esperaba otro aumento de 75 puntos básicos (pb) en el costo de los créditos, según un sondeo de Reuters. ARGENTINA TASAS- El banco central de Argentina (BCRA) subió su tasa de interés referencial en 950 puntos básicos a un 69,50% anual para acompañar los rendimientos del mercado. La entidad monetaria eleva los rendimientos en un intento de controlar la inflación y estabilizar el mercado de cambios, señaló. COLOMBIA- El país dará prioridad a la diversificación de las exportaciones para reducir la dependencia de la industria extractiva y combatir el elevado déficit comercial, una de las principales vulnerabilidades del país sudamericano, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Además, el funcionario aseguró que está abierto a escuchar alternativas o cambios sobre un proyecto de reforma tributaria que presentó esta semana al Congreso, pero sin modificar el monto de 25 billones de pesos (5.850 millones de dólares) previsto para el próximo año.

TWITTER- La compañía de redes sociales reactivará sus funciones para promover la información precisa sobre las elecciones de mitad de periodo que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos y tomar medidas contra las publicaciones falsas y engañosas, dijo la empresa en una publicación de blog. Expertos en derechos civiles y en desinformación en línea han acusado a las redes sociales y a las plataformas tecnológicas de no hacer lo suficiente para evitar la difusión de información errónea, incluida la idea de que el presidente Joe Biden no ganó las elecciones de 2020. WALLSTREET- El Nasdaq cedió ganancias y cerró a la baja, a pesar de nuevos indicios de que la inflación se enfría, porque los inversores percibían que la Reserva Federal todavía tiene que subir las tasas de interés de forma agresiva para frenar por completo la subida de los precios al consumo. El S&P 500 retrocedió tras haber alcanzado antes nuevos máximos de tres meses, después de que datos mostraron que el índice de precios al productor de Estados Unidos cayó inesperadamente en julio. (REUTERS VV RF)