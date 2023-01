Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (12 de enero)

La agenda del jueves estados unidos -un reporte clave del departamento del trabajo probablemente mostrará que los precios al consumidor se mantuvieron sin cambios en diciembre, luego del aumento de 0,1% en noviembre. en los 12 meses a diciembre, analistas consultados por reuters esperan un avance de la inflación al 6,5%, luego del alza interanual de 7,1% reportada el mes anterior. -el departamento del trabajo publica las cifras de pedidos de subsidios por desempleo en la semana terminada al 7 de enero. -el departamento de agricultura (usda) emite su informe mensual con estimaciones de oferta y demanda de granos en estados unidos y el resto del mundo, incluidos los países cerealeros de sudamérica. -el presidente de la reserva federal de filadelfia, patrick harker, se refiere al panorama económico ante la cámara de comercio de main line en su reunión anual en pensilvania. también se esperan declaraciones del presidente de la fed de st louis, james bullard, en un evento por separado. mercados globales actualizados bce- el banco central europeo espera seguir subiendo los tipos de interés "significativamente" en futuras reuniones, a un ritmo sostenido, para garantizar que la inflación vuelva al objetivo del 2% a medio plazo, dijo el responsable de política monetaria del bce, pablo hernández de cos. "mantener los tipos de interés en niveles restrictivos reducirá la inflación, moderando la demanda, y también servirá de protección frente al riesgo de un desplazamiento persistente al alza de las expectativas de inflación", dijo de cos en un acto financiero. alemania- más de la mitad de las empresas alemanas tienen dificultades para cubrir vacantes debido a la falta de trabajadores cualificados, según afirmaron las cámaras de comercio e industria alemanas (dihk), en una nueva señal de los vientos en contra del crecimiento que azotan a la mayor economía de europa. la proporción de empresas con dificultades para contratar alcanzó su nivel más alto, según la encuesta realizada por la dihk entre 22.000 empresas, con un 53% de escasez. ucrania- moscú nombró a un nuevo comandante para su invasión de ucrania, mientras que la empresa militar privada rusa grupo wagner dijo que su captura de la ciudad minera de sal soledar en el este de ucrania se había completado, pese a que los militares ucranianos dijeron que la batalla no había terminado. el ministro de defensa ruso, serguéi shoigu, nombró al jefe del estado mayor, valery gerasimov, comandante general de lo que moscú denomina su "operación militar especial" en ucrania, que se encuentra ya en su undécimo mes. japón- el banco de japón revisará los efectos secundarios de su relajación monetaria en las reuniones de política de la próxima semana y podría tomar medidas adicionales para corregir las distorsiones en la curva de rendimientos, informó el diario yomiuri. el mes pasado, el banco de japón sorprendió a los mercados ampliando la banda en torno a su objetivo de rentabilidad de los bonos a 10 años, una medida que permitió aumentar la rentabilidad hasta un 0,50% desde el límite anterior del 0,25%. china- la tasa anual de inflación al consumo de china se aceleró en diciembre, impulsada por la subida de los precios de los alimentos, a pesar de que la demanda interna se tambaleó pese a una actividad económica restringida. los economistas esperan que la inflación siga repuntando en el primer trimestre de 2023. el índice de precios al consumo (ipc) de diciembre fue un 1,8% superior al de un año antes, lo que supone un aumento más rápido que la subida anual del 1,6% registrada en noviembre, según mostraron los datos de la oficina nacional de estadísticas. el resultado coincidió con una estimación de reuters del 1,8%. lo que hay que saber del miércoles fed- la jefa de la reserva federal de boston, susan collins, se mostró inclinada a subir las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión de política monetaria del banco central, informó el new york times. "creo que 25 ó 50 sería razonable. yo me inclinaría en este momento por 25, pero depende mucho de los datos", dijo collins en una entrevista con el periódico. américa latina- la perspectiva para los bonos soberanos en américa latina y el caribe es negativa en el 2023, en vista del lento crecimiento de las economías, los elevados costos financieros y el fuerte incremento de los precios para los consumidores, dijo la agencia de calificación moody's. en un reporte, la firma indicó que en los próximos 12 meses muchos gobiernos deberán tomar decisiones políticas difíciles debido al entorno económico complejo. tmec- canadá y méxico ganaron su desafío a la interpretación estadounidense de las reglas para automóviles bajo el marco del nuevo pacto comercial de américa del norte, anunció un panel de solución de disputas, una decisión que favorece a fabricantes de piezas al norte y al sur de las fronteras estadounidenses. hace un año, ottawa y ciudad de méxico presentaron una queja contra washington sobre cómo aplicar los requisitos de contenido del sector automotor en virtud del tratado entre méxico, estados unidos y canadá (tmec), que entró en vigor en 2020. la interpretación estadounidense de las normas es "inconsistente" con el tmec, dijo el panel en su fallo. argentina- la bolsa de cereales de buenos aires dijo que existe la posibilidad de que tenga que recortar en hasta 25% sus previsiones de producción para la soja y el maíz de la temporada 2022/23 debido a una prolongada sequía. en septiembre, cuando comenzó la siembra del maíz en argentina, la entidad dijo que las cosechas de soja y de maíz, los dos principales cultivos del país, serían de 48 millones y 50 millones de toneladas, respectivamente. brasil- los productores brasileños se preparan para recoger una cosecha de soja mucho mayor que la de la temporada anterior, a pesar de la sequía en el sur del país y el lento comienzo de la recolección en la región centro-occidental debido a las lluvias. los agricultores proyectan una cosecha récord de 153,4 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 59,2 sacos de 60 kilos por hectárea, frente a los 51,8 sacos del final de la campaña pasada, informó agroconsult. chile- hombres armados robaron una docena de contenedores con cargamento de cobre por unos 4,4 millones de dólares desde el puerto chileno de san antonio, según la prensa local, los que pertenecían a la estatal codelco, la mayor productora global del metal. la empresa confirmó a reuters que "se trataba de un carga de codelco que fue entregada a la naviera cma-cgm para su despacho al extranjero", sin dar más detalles. 

