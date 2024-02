La agenda del lunes estados unidos -los mercados financieros permanecen cerrados por el feriado del día de los presidentes. china -los mercados permanecen cerrados por la festividad del año nuevo lunar. japón -los mercados permanecen cerrados por el feriado del día de la fundación nacional. mercados globales actualizados ue otan- la otan no puede ser una alianza militar "a la carta" que dependa de los caprichos del presidente de estados unidos, dijo el jefe de la política exterior de la unión europea, josep borrell, en respuesta a los comentarios realizados por donald trump sobre la otan durante el fin de semana. el expresidente estadounidense trump había sugerido que estados unidos podría no proteger de una posible invasión rusa a los aliados de la otan que no gasten lo suficiente en su propia defensa. ue unrwa- la agencia de la onu para los palestinos unrwa necesita poder continuar su trabajo mientras se investigan las acusaciones de que algunos de sus 13.000 empleados en gaza estuvieron implicados en el ataque contra israel liderado por hamás el 7 de octubre, dijo el alto representante de la ue para la política exterior, josep borrell. hutíes yemen- los hutíes de yemen, alineados con irán, dijeron que habían atacado un buque de carga en el mar rojo, el último ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra entre israel y hamás en gaza. los hutíes identificaron el buque como star iris. el portavoz militar del grupo, yahya saree, dijo en una declaración televisada que el buque era estadounidense, pero los rastreadores de buques marítimos afirmaron que el barco, con bandera de las islas marshall, era de propiedad griega.

OMS- El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró sus llamamientos al alto el fuego en Gaza y expresó su especial preocupación por los ataques israelíes contra Ráfah, adonde han huido la mayoría de los habitantes del enclave. Los ataques aéreos israelíes mataron durante la noche a 48 personas en Ráfah, según las autoridades sanitarias locales.

UCRANIA- Los agricultores del sur de Ucrania han comenzado la siembra de cereales de primavera, plantando las primeras hectáreas de cebada de primavera, dijeron los productores. Tradicionalmente, los agricultores de las regiones meridionales de Odesa, Mikoláiv y Jersón empiezan a sembrar en la segunda quincena de febrero si las condiciones meteorológicas son favorables LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA

EEUU ECONOMÍA- Los precios al consumidor en Estados Unidos registraron un aumento mensual menor a lo estimado inicialmente en diciembre, mostraron datos revisados del Gobierno. El índice de precios al consumidor avanzó un 0,2% en diciembre, en lugar del 0,3% anunciado el mes pasado, según las revisiones anuales de los datos del IPC publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Pero los datos de noviembre se revisaron al alza para mostrar un incremento del IPC del 0,2%, en vez del 0,1% estimado previamente. MÉXICO EXPROPIACIÓN- El Gobierno mexicano anunció la expropiación de una planta de hidrógeno operada por la francesa Air Liquide en la refinería de la petrolera estatal Pemex en Tula, en el centro del país, poco más de un mes después de haber iniciado una ocupación temporal alegando utilidad pública. De acuerdo a la declaratoria publicada la noche del jueves en el Diario Oficial, la Secretaría de Energía (Sener) de México estima que la dependencia de la refinería del hidrógeno provisto por un tercero "pone en riesgo" la producción de gasolinas y diésel en la instalación. PERÚ ECONOMÍA- El banco central peruano espera que la economía del país crezca en el primer trimestre de 2024, dijo el jefe de estudios económicos de la entidad, Adrián Armas. "Estaríamos esperando que el primer trimestre 2024 sea el primer trimestre de crecimiento luego de cuatro trimestres consecutivos de caída que fue lo que tuvimos en el año 2023", dijo Armas en una conferencia. NVIDIA- La compañía está creando una nueva unidad de negocio centrada en el diseño de chips a medida para empresas de computación en nube y otras, incluidos procesadores avanzados de inteligencia artificial, según nueve fuentes familiarizadas con los planes de la firma. El principal diseñador y proveedor mundial de chips de inteligencia artificial pretende hacerse con una parte de un mercado en plena expansión de chips de IA por encargo y protegerse del creciente número de empresas interesadas en encontrar alternativas a sus productos. DISNEY- Walt Disney está aprovechando la inteligencia artificial para impulsar una nueva herramienta publicitaria que ayudará a las marcas a adaptar sus anuncios al ambiente de escenas concretas de una película o serie de televisión. Bautizada como "palabras mágicas", esta herramienta introduce una nueva forma de publicidad contextual para los servicios de streaming Disney+ y Hulu. Utiliza una combinación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar y etiquetar las escenas de su biblioteca, identificando el contenido, las marcas, las imágenes y el ambiente. CHILE PIÑERA- El expresidente chileno Sebastián Piñera, que murió días atrás en un accidente aéreo en el sur del país, recibió los honores de un funeral de Estado con homenajes de autoridades y ciudadanos, mientras en las calles miles de personas acompañaron el paso de los restos del líder conservador. Exsenador y dos veces presidente del país sudamericano (2010-2014 y 2018-2022), Piñera murió el martes a los 74 años de edad a causa de asfixia por sumersión, al capotar pocos minutos después de despegar el helicóptero que pilotaba sobre las aguas del Lago Ranco en medio de sus vacaciones de verano austral. AMAZON.COM- Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, vendió unos 12 millones de acciones de la empresa por unos 2.000 millones de dólares, según una presentación, poco después de exponer un plan para desprenderse de sus papeles durante el próximo año. La operación tuvo lugar el miércoles y el jueves, según los archivos. La semana pasada, Amazon dijo que Bezos vendería hasta 50 millones de acciones de la empresa. (REUTERS NS BMV)