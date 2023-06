Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (12 de junio)

La agenda del lunes estados unidos

-El Departamento del Tesoro subasta bonos a 3 y 10 años. (1700 GMT) -Oracle Corp reporta sus resultados trimestrales.

Brasil

-El Gobernador del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, pronuncia un discurso en un acto organizado por la asociación minorista IDV en Sao Paulo.

-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y pronuncia un discurso ante la Confederación Nacional de Industria en un viaje a América Latina para preparar la cumbre UE-América Latina/Caribe de julio y avanzar en las conversaciones para desbloquear el proyectado acuerdo comercial UE-Mercosur.

Mercados globales actualizados italia- el ex primer ministro silvio berlusconi, un empresario multimillonario que creó la mayor empresa de medios de comunicación de italia antes de transformar el panorama político, falleció a los 86 años. dos miembros del gobierno italiano expresaron su pesar por el fallecimiento. el vice primer ministro matteo salvini le calificó en un comunicado de "gran hombre y gran italiano". japón- la inflación mayorista de japón se desaceleró por quinto mes consecutivo en mayo debido a la caída de los precios de los combustibles y las materias primas, mostraron datos publicados, una señal de que la presión de los costos que ha impulsado la inflación al consumo podría estar disminuyendo. los datos subrayan la opinión del banco central de que la inflación al consumo se ralentizará en los próximos meses a medida que los precios mundiales de las materias primas bajen desde los niveles máximos del año pasado.

UE- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inicia un viaje a cuatro países latinoamericanos para reforzar los lazos políticos y comerciales que la Unión Europea admite haber descuidado en ocasiones. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea está buscando socios "afines" que le proporcionen fuentes alternativas de comercio y minerales, esenciales para su transición ecológica, a lo que se añade el deseo de reducir la dependencia del bloque de China. CREDIT SUISSE- UBS comunicó que había completado la adquisición de emergencia de su rival local Credit Suisse, creando un banco suizo gigante con un balance de 1,6 billones de dólares y mayor presencia en la gestión de patrimonios. La adquisición supone la mayor operación bancaria desde la crisis financiera mundial de 2008. El consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti, y su presidente, Colm Kelleher, afirmaron que "este es el comienzo de un nuevo capítulo", en una carta abierta publicada en la prensa suiza. GRANO- La asociación de comerciantes de cereales Coceral rebajó sus perspectivas para la cosecha de cereales de este año en la Unión Europea, afectada por el tiempo seco en el norte de Europa y España. Según Coceral, en el norte de Europa se han reducido las expectativas de cosecha en Dinamarca, Alemania, Suecia y los países bálticos, mientras que también se han recortado en España, donde las lluvias llegaron demasiado tarde para el trigo y la cebada. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA WALL STREET- El S&P 500 cerró al alza pero lejos de los máximos de la sesión, ya que un repunte de Tesla no logró impulsar al mercado en general en vísperas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y los datos de inflación de la próxima semana. Las acciones de Tesla Inc subieron y se encaminaron a su racha ganadora más larga desde enero de 2021, después de que General Motors Co acordó utilizar la red de Supercargadores de la compañía.

EEUU- Los fiscales de Estados Unidos presentaron 37 cargos contra Donald Trump, acusando al expresidente de poner en riesgo algunos de los secretos de seguridad más sensibles del país después de dejar la Casa Blanca en 2021. Trump manipuló indebidamente documentos clasificados que incluían información sobre el secreto programa nuclear estadounidense y las posibles vulnerabilidades internas en caso de ataque, según la acusación federal. REINO UNIDO- El exprimer ministro británico Boris Johnson informó que deja su cargo de diputado con efecto inmediato, lo que desencadena unas elecciones parciales por su escaño. Johnson ha estado luchando por su futuro político mientras una investigación parlamentaria que indaga si engañó a la Cámara de los Comunes cuando afirmó que se habían seguido todas las normas por el COVID-19. PERÚ- El Banco Central de Perú espera que la inflación converja en 2024 a su meta de entre un 1% y un 3% y no a finales de 2023, como había estimado anteriormente, dijo el gerente central de Estudios Económicos de la entidad, Adrián Armas. La tasa de inflación anual de Perú se desaceleró a 7,89% en mayo, tras haber alcanzado en 2022 un 8,46%, la medición anual más elevada en más de un cuarto de siglo. CHILE- El Banco Central de Chile anunció que iniciará un programa de reposición y ampliación reservas internacionales por 10.000 millones de dólares para fortalecer la posición de liquidez internacional del país. El organismo señaló en un comunicado que intervenciones excepcionales que ha realizado en el mercado cambiario de libre flotación por diversos motivos han implicado una disminución de las reservas. (REUTERS NS)

