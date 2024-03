La agenda del martes estados unidos -el departamento del trabajo publica el reporte de inflación al consumidor de febrero, que de acuerdo a las estimaciones del mercado habría avanzado un 0,4% luego del alza de 0,3% en enero.

-Las principales aerolíneas estadounidenses participan en una conferencia de inversión de la industria organizada por JP Morgan.

BRASIL -La agencia de estadísticas del Gobierno, IBGE, publica su reporte sobre la variación de los precios al consumidor medidos por el índice IPCA en febrero.

MÉXICO -El instituto nacional de estadísticas, INEGI, revela los datos de producción industrial de enero. ARGENTINA -La agencia de estadísticas INDEC da a conocer su informe sobre la tasa de inflación de febrero, que de acuerdo a la mayoría de analistas encuestados habría subido un 15% en el mes. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS JAPÓN- El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que la economía se estaba recuperando, pero también mostraba algunas señales de debilidad, ofreciendo una valoración ligeramente más pesimista que en enero, coincidiendo con una reciente tanda de datos débiles sobre el consumo. Las declaraciones se producen antes de la reunión de política monetaria del banco central de la semana que viene, en la que se debatirá si las perspectivas son lo bastante halagüeñas como para retirar gradualmente el enorme estímulo monetario.

HUTÍES- El grupo hutí de Yemen, alineado con Irán, disparó misiles contra un portacontenedores de bandera liberiana en el mar Rojo, pero no alcanzó al buque, informó el Mando Central de Estados Unidos. Dos misiles balísticos antibuque fueron disparados contra el Pinocchio desde territorio yemení, dijo el CENTCOM, sin causar daños ni heridos. BOEING- La auditoría de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre el proceso de producción del 737 MAX de Boeing tras la explosión de un panel en un avión de Alaska Airlines en enero no superó 33 de las 89 pruebas realizadas, informó el New York Times. En la investigación, Boeing no superó una comprobación relacionada con el componente que salió despedido del avión —una puerta de emergencia sellada—, según el informe, que cita una presentación de la FAA consultada por el NYT.

Chipre palestinos- un barco que transportaba casi 200 toneladas de alimentos a gaza zarpó de un puerto de chipre, en un proyecto piloto para abrir una nueva ruta marítima de ayuda a una población al borde de la hambruna. el barco caritativo open arms zarpó del puerto chipriota de larnaca remolcando una barcaza con unas 200 toneladas de harina, arroz y proteínas.

Lo que hay que saber del lunes petrobras- el ceo de la petrolera estatal brasileña afirmó que el pago de un dividendo extraordinario sigue sobre la mesa, y añadió que podría votarse en una junta de accionistas en abril. jean paul prates, también señaló que el presidente brasileño, luiz inácio lula da silva, nunca ordenó a los miembros del consejo de administración nombrados por el gobierno a que votaran en contra del dividendo, desmintiendo las informaciones que contribuyeron a una caída de casi el 11% en la cotización de petrobras, el viernes. colombia nutresa- grupo sura, grupo argos, grupo gilinski y graystone holdings lanzaron una oferta pública de adquisición conjunta por un 23,1% de las acciones del colombiano grupo nutresa, que se realizará entre el 18 de marzo y el 3 de abril, informó un documento de los oferentes. la opa hace parte de un acuerdo celebrado a mediados del 2023 con el que se busca que el grupo gilinski y su socio árabe international holding company (ihc) se queden con al menos el 87% de las acciones de nutresa, a cambio de salir de sura, tras una alta tensión entre las directivas de esas empresas sobre las que gilinski se hizo a importantes participaciones. colombia davivienda- el banco colombiano, el tercero más grande del país por nivel de activos, consiguió 720.000 millones de pesos (184,3 millones de dólares) con una emisión de acciones ordinarias y preferenciales, recursos que utilizará para mantener sus niveles de capital y apalancar su negocio, informó la entidad. a través de la operación, davivienda adjudicó 36 millones de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, a un precio de 20.000 pesos cada una (5,12 dólares actuales). "davivienda destinará los recursos de estas emisiones a mantener sus niveles de capital, apalancar el crecimiento del negocio y el desarrollo de su estrategia", dijo el banco en un comunicado. ford- pagará 365 millones de dólares para resolver las acusaciones de estados unidos sobre su violación de una ley arancelaria federal, al clasificar erróneamente y subestimar el valor de cientos de miles de sus vehículos transit connect durante casi cuatro años. el departamento de justicia dijo que el acuerdo resuelve las acusaciones de que ford ideó un plan para evitar aranceles más altos mediante la clasificación errónea de furgonetas de carga importadas de turquía desde abril de 2009 hasta marzo de 2013. el gobierno dijo que este acuerdo es uno de los mayores acuerdos de sanciones aduaneras registrados en la historia reciente. wallstreet- las acciones estadounidenses cerraron a la baja, con los inversores preparándose para los datos de precios al consumo y al productor de estados unidos de esta semana, que esperan que les den una mejor idea de si la reserva federal puede empezar a recortar las tasas de interés en los próximos meses. las acciones de boeing bajaron después de que alaska airlines dijo el sábado que estaba cooperando con el departamento de justicia de estados unidos en una investigación criminal sobre el reventón de un panel de cabina del boeing 737 max en uno de sus vuelos en enero. boeing lastró al s&p 500, con el sector industrial entre los más bajistas. (reuters ns)