Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (12 de septiembre)

La agenda del lunes 12 de septiembre estados unidos - oracle corp publica sus resultados del primer trimestre fiscal, con una expectativa de aumento en sus ingresos por el auge en la demanda de software y actualizaciones de infraestructura de tecnología. - ford motor co organiza un encuentro con concesionarios en las vegas a fin de mejorar la competitividad de sus vehículos eléctricos que rivalizan con tesla. - el departamento de agricultura (usda) emite su reporte mensual de proyecciones globales de suministros y demanda de los principales granos. se incluyen previsiones de las cosechas de argentina y brasil. mercados globales actualizados xi jinping- xi jinping saldrá de china por primera vez en más de dos años para viajar esta semana a asia central, donde se reunirá con el presidente ruso, vladimir putin, justo un mes antes de consolidar su posición como el líder chino más poderoso desde mao zedong. el viaje, el primero de xi al extranjero desde el inicio de la pandemia del covid-19, demuestra que confía tanto en su control del poder en su tercer mandato como en su papel de líder mundial en un momento de renovadas fricciones entre grandes potencias. onu esclavitud- el número de personas obligadas a trabajar o a contraer matrimonio en contra de su voluntad ha aumentado en los últimos años hasta llegar a unos 50 millones en un día cualquiera, dijo la organización internacional del trabajo (oit) de la onu al publicar su informe sobre la esclavitud moderna. crisis como la pandemia del covid-19, los conflictos armados y el cambio climático han provocado una alteración sin precedentes del empleo y la educación, al tiempo que han exacerbado la pobreza extrema y la migración forzosa, señaló el organismo. metales- a las 1044 gmt, el oro al contado sumaba un 0,61%, a 1.726,39 dólares la onza, mientras que, a las 1037 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 1,24%, a 7.954 dólares la tonelada. petróleo- a las 1045 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,12%, a 93,88 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 1,06%, a 87,71 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas abrieron al alza y los bancos avanzaban por tercera sesión consecutiva ante las apuestas que el banco central europeo (bce) volverá a subir los tasas de interés. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 1,10%, a 425,03 puntos a las 1047 gmt. mercados asia- las bolsas de china no operaron por el festival de la luna. en japón el nikkei ganó un 1,16%, a 28,542,11 puntos. lo que hay que saber del fin de semana wall street- las acciones estadounidenses subieron y los principales índices anotaron su primera ganancia semanal en cuatro semanas, ya que los inversores volvieron a comprar pese a la preocupación por las perspectivas económicas. las ganancias siguen a una fuerte caída que comenzó a mediados de agosto, provocada por la preocupación por el impacto de las políticas monetarias más restrictivas y las señales de una desaceleración económica en europa y china. eeuu fed- si la reserva federal es capaz de mantener la tasa de desempleo por debajo del 5% puede ser agresiva en la reducción de la inflación, aunque luego haya consecuencias, dijo el gobernador de la fed christopher waller. "si el desempleo se mantiene por debajo del 5%, creo que podríamos ser realmente agresivos con la inflación. una vez que supere el 5%, habrá presiones evidentes para empezar a hacer concesiones. si no bajamos la inflación, estamos en problemas", señaló waller en austria. ucrania- las fuerzas ucranianas siguieron empujando hacia el norte en la región de járkov y avanzando hacia el sur y el este, dijo el jefe del ejército ucraniano, un día después de que sus rápidos avances obligaron a rusia a abandonar su principal bastión en la zona. el presidente volodímir zelenski celebró la ofensiva como un potencial avance en una guerra que dura ya seis meses, y dijo que en el invierno boreal podría haber más ganancias territoriales si kiev recibe armas más potentes.

MÉXICO GUARDIA- La cámara de senadores de México aprobó una iniciativa del mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de Defensa (Sedena), una maniobra que críticos y activistas aseguran militarizará la seguridad pública e incrementará los abusos. Los cambios, que ya habían sido aprobados el fin de semana de manera expedita por la Cámara baja, dan a la Sedena el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional (GN), que actualmente se encuentra bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad.

PERÚ TASAS- La reciente alza de tasa de interés de referencia del Banco Central de Perú a un menor ritmo "no significa necesariamente" que será el último ajuste en su política monetaria, dijo su gerente de estudios económicos, Adrián Armas. El banco aumentó el jueves su tasa de interés 25 puntos básicos después de haber realizado alza mensuales consecutivas de 50 puntos básicos desde septiembre de 2021. La tasa de interés de referencia del país se sitúa ahora en un 6,75%.

REINO UNIDO- El rey Carlos de Inglaterra prometió seguir el ejemplo de dedicación al deber de su madre, la reina Isabel, durante un solemne discurso a la nación en el que también habló de su amor por ella, por su esposa y sus hijos. Carlos se convirtió en rey tras la muerte de Isabel a los 96 años en su residencia escocesa, y el viernes voló desde Escocia a Londres, donde pronunció su primer discurso como soberano. FUNERAL REINA ISABEL- El féretro de la reina Isabel inició un viaje de seis horas desde su casa estival en las Tierras Altas de Escocia hasta Edimburgo, mientras miles de personas se alineaban en la ruta para rendir homenaje a la difunta monarca, muchos en sombrío silencio, algunos aplaudiendo y otros llorando. Poco después de las 10.00 hora local (0900 GMT), un auto fúnebre con el féretro de roble de Isabel salió de las puertas del castillo de Balmoral, donde murió el jueves a los 96 años, para dirigirse lentamente hacia la capital escocesa. (REUTERS VV)