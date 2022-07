Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (13 de julio)

La agenda del miércoles 13 de julio estados unidos -el departamento de comercio publica el esperado reporte sobre el índice de precios del consumidor (ipc) de junio, que de acuerdo a las estimaciones habría anotado un alza de 1,1% en junio, después del incremento de 1% en mayo. en los 12 meses a junio, la inflación habría marcado un 8,8%, de acuerdo a las proyecciones consenso de los analistas. (1400 gmt) -la reserva federal emite el reporte del libro beige sobre las condiciones económicas por región. -el gobierno del presidente joe biden informa a senadores sobre un proyecto de ley que busca mejorar las cadenas de suministros y manufacturas de semiconductores en el país. -la administración de información de energía (eia), una agencia del gobierno, entrega su reporte sobre las existencias de petróleo y derivados del país en la semana terminada el 9 de julio. chile -el banco central emite su comunicado de política monetaria después de una reunión de dos días. analistas encuestados prevén en su mayoría que el ente rector subirá la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. mercados globales actualizados onu ucrania granos- delegaciones militares rusas, ucranianas y turcas se reunirán en estambul con representantes de la onu para negociar un posible acuerdo que permita reanudar las exportaciones seguras de grano ucraniano desde el importante puerto de odesa, en el mar negro, mientras se agrava la crisis alimentaria mundial. aie petróleo- el mercado mundial del petróleo está "caminando por la cuerda floja" entre la escasez de oferta y la posibilidad de una recesión, dijo la agencia internacional de la energía (aie), con el aumento de los precios y el empeoramiento de las condiciones económicas que ya están haciendo mella en la demanda. hera vacunas- un alto cargo de la unión europea en materia de emergencias sanitarias afirmó que las versiones adaptadas de las vacunas de arnm contra el covid-19 que abordan dos variantes del virus en una sola inyección ofrecerán pronto una mejor protección que las vacunas disponibles en la actualidad. sri lanka- el presidente de sri lanka, gotabaya rajapaksa, huyó del país, horas antes que tuviera que dimitir después que una revuelta popular por una devastadora crisis económica acabara con el control de su familia en la nación insular. metales- a las 1152 gmt, el oro al contado sumaba un 0,18%, a 1.728,99 dólares la onza, mientras que, a las 1149 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,37%, a 7.326,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1153 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,93%, a 100,45 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,96%, a 96,75 dólares por barril. mercados europa- los mercados de renta variable caían, mientras los inversores esperaban los datos sobre la inflación en estados unidos, que se espera que alcancen máximos de 40 años, lo que reforzaría los argumentos a favor de una gran alza de tasas de interés por parte de la reserva federal, y posiblemente llevaría al euro a la paridad con el dólar. el índice paneuropeo stoxx 600 perdía un 0,71%, a 414,09 puntos a las 1151 gmt. mercados asia- las acciones chinas subieron, rompiendo una racha de tres sesiones de pérdidas, después de que datos mostraran que las exportaciones en junio crecieron a su ritmo más rápido en cinco meses, incluso cuando el reciente aumento de los casos de covid-19 nubló las perspectivas de una recuperación económica. el índice referencial del mercado ganó un 0,18%, a 4.321,46 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,09%, a 3.284,29 unidades. en japón el nikkei avanzó un 0,54%, a 26.478,77 puntos. lo que hay que saber del martes eeuu inflación- la reserva federal tendrá éxito en su batalla contra la inflación, aunque el ritmo del progreso es impredecible, dijo el presidente de la fed de richmond, thomas barkin. "espero que la inflación se desacelere, pero no de inmediato, no repentinamente y no de manera predecible", aseguró barkin en comentarios al club rotario de charlotte. "espero que la inflación rebote en su camino de regreso a nuestro objetivo".

BRASIL PIB- El Ministerio de Economía de Brasil elevará su pronóstico de crecimiento este año a 2% desde 1,5%, dijeron fuentes de la cartera, un cambio respaldado por indicadores económicos recientes más fuertes de lo esperado. La revisión saldrá esta semana y servirá como base para calcular los ingresos y gastos del Gobierno en un informe bimensual que se publicará el 22 de julio, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato ya que las cifras no son públicas.

GRANOS EEUU- El Gobierno de Estados Unidos elevó su previsión de producción nacional de maíz tras tener en cuenta las perspectivas de superficie de junio, que mostraron que los agricultores sembraron más grano de lo que se había previsto en marzo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también recortó su previsión para la cosecha de soja del país. UCRANIA GRANOS- Ucrania avivó las expectativas de un aumento de las exportaciones de granos a pesar del bloqueo ruso a los puertos del Mar Negro, pues señaló que los barcos han empezado a pasar por una importante desembocadura del río Danubio.

Venezuela sobornos- dos administradores de activos financieros han sido acusados por un presunto esquema de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares relacionado con venezuela, dijo el departamento de justicia de estados unidos. una acusación formal alega que el suizo ralph steinmann, de 48 años, y el argentino luis fernando vuteff, de 51 años, lavaron las ganancias de un esquema de soborno ilegal entre 2014 y 2018 mediante fondos obtenidos de manera corrupta de la estatal petróleos de venezuela (pdvsa), agregó el departamento en un comunicado.

WALLSTREET- Las acciones en Wall Street cerraron en baja porque las crecientes señales de recesión alejaron a los compradores del mercado de valores, antes de la publicación de un dato de inflación en Estados Unidos. Aunque los tres principales índices bursátiles estadounidenses oscilaron entre modestas avances y pérdidas al principio de la sesión, a última hora del día bajaron bruscamente. MUSK TWITTER- Twitter Inc demandó a Elon Musk por violar el acuerdo de 44.000 millones de dólares para comprar la plataforma de redes sociales, y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a la persona más rica del mundo completar la fusión a los 54,20 dólares por acción de Twitter acordados, según una presentación judicial. (REUTERS VV RF/)